«Собирали деньги на операцию, а пойдут они на похороны»: друзья хоккеиста, погибшего после драки до последнего верили, что его можно спасти

В Тамбове, после драки, произошедшей возле одного из караоке-баров областного центра 13 июля, умер 27-летний хоккеист Никита Воропаев. Тогда у Никиты возник конфликт с еще одним посетителем заведения.

Как выяснили в СУ СКР по Тамбовской области, находясь в баре, спортсмен стал оказывать знаки внимания незнакомой девушке. Ее спутнику это не понравилось и молодой человек вызвал Воропаева на "мужской" разговор. Хоккеист и 21-летний парень вышли выяснять отношения на улицу. Никиту несколько раз ударили по голове, он упал, но в итоге смог самостоятельно отправиться домой.

По данным полиции, молодой человек после получения травм обратился за медицинской помощью, но врачи почему-то отпустили его домой. Спустя два дня после произошедшего инцидента, 15 июля, Никита вновь почувствовал себя плохо. Родные вызвали скорую. В тяжелом состоянии медики доставили его в реанимацию областной больницы. У молодого человека диагностировали тяжелые травмы головы.

- В этот же день из лечебного учреждения поступила информация о том, что у поступившего пациента наблюдаются явные признаки побоев, - рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Тамбовской области Алексей Жданов. – По данному факту возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В совершении этого преступления заподозрили 21-летнего посетителя бара. На период следствия задерживать подозреваемого не стали.

Никита Воропаев все это время находился в коме. Но 25 июля стало известно, что он умер, так и не придя в себя. Все это время родные и друзья хоккеиста верили, что он поправится. Для Никиты организовали сбор средств в соцсетях, которые должны были пойти на операцию. Большой вклад внесла хоккейная команда «Авангард», членом которой Воропаев был с момента ее основания в 2015 году.

С 2015 года Никита играл в ХК "Авангард"

- Никита увлекался разными видами спорта, - говорит региональный представитель ХК «Авангард» Александр Пудовкин. – Играл в футбол, занимался бегом. В хоккейной команде мы с ним в одном звене отыграли пять лет…Что тогда произошло, мы доподлинно не знаем, слухи и домыслы сейчас разные ходят, надеемся, что во всем разберутся правоохранительные органы. Команда, конечно же, собирала деньги на операцию, это достаточно большая сумма, но пойдут они уже не на нее…

После того, как стало известно о кончине хоккеиста, материалы уголовного дела передали в региональный следственный комитет. Уголовное дело, в связи с гибелью потерпевшего теперь должны переквалифицировать в ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Фото ХК "Авангард"