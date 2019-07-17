На площади Льва Толстого в Тамбове не будет памятника писателю

В Тамбове приступили ко второму этапу реконструкции сквера на площади Льва Толстого в Тамбове. Напомним, первый этап работ, на которые потратили 9 миллионов рублей, был завершен в 2018 году. Тогда здесь установили 42 садово-парковых торшера, 32 скамейки, уложили дорожки из тротуарной плитки на площади более 1700 кв.м. Также в сквере полностью заменили систему электро- и водоснабжения, водоотведения. К концу июня теплоэнергетики обновили на территории будущего сквера теплотрассу, заменив в общей сложности порядка километра сетей, чтобы в последующем избежать возможных вскрытий уже сделанной благоустроенной зоны.

- В этом году на реконструкцию площади и благоустройство сквера выделено более 46 миллионов рублей из бюджетов всех уровней, 20 из которых пойдет на устройство фонтан каскадного типа. Он будет облицован гранитом, а ландшафтный дизайн дополнят садово-парковым искусством топиар, - говорит временно исполняющий полномочия главы города Тамбова Дмитрий Самородин.

Первым делом на площади проводятся работы по демонтажу: удаляется старая облицовка фонтана, с помощью тяжелой техники демонтируется бетонное покрытие. По словам руководителя ООО «Гефест» Дмитрия Коновалова, с которым у города заключен контракт на благоустройства сквера на площади Льва Толстого, на сегодняшний день все работы ведутся здесь по плану.

- Мы только приступили к исполнению этого контракта, - говорит Дмитрий Владимирович. – Поэтому говорить о каких-то сложностях в его исполнении пока рано, мы будем следовать проектной документации, которую утвердил заказчик.

После проведения демонтажа рабочие приступят к основным работам. Как и заявлялось ранее, в сквере сохранится фонтан, состоящий из трех переливных чаш. Его конфигурацию при реконструкции решили максимально сохранить. Презентабельный вид конструкции придаст внутренняя и внешняя облицовка, выполненная и натурального гранита. По периметру фонтана камень из соображений безопасности будет нескользящим. Помимо фонтана, реконструировать придется также обслуживающую его насосную станцию – она располагается с юго-восточной стороны фонтана. Для обеззараживания и предотвращения цветения воды в бассейнах в насосной станции установят автоматический дозатор хлора, здесь будут использоваться растворимые таблетки. Разработчики проекта придумали решение, как замаскировать насосную станцию, чтобы она не выбивалась из общего проекта благоустройства и решили, что больше всего для этих целей подойдет архитектурная форма «Книга», она, кстати, будет выполнять еще и роль вентиляционной шахты.

- Этот объект имеет прямоугольную форму книги, с небольшими уступами с имитацией обложек. На фасаде «обложке» расположено вентиляционное отверстие. Один из боковых фасадов представлен как бы сброшюрованным и разделённым небольшими бороздками на четыре тома книги, другой в виде заглубленной плоскости, имитирующей страницы многотомника, на которой на высоте 2 метра расположено еще одно вентиляционное отверстие, - говорится в проекте реконструкции площади.

Для придания особой атмосферы в сквере предлагают установить информационное табло, на котором будет размещаться информация о творчестве Льва Толстого и отрывки из его произведений. В зеленой зоне сквера должны появится популярные сейчас топиары.

- На зеленой зоне можно будет отдохнуть и сделать фото с персонажами самых разных форм, - поясняют разработчики проекта. - «Карета, запряженная лошадьми», «Дама с зонтиком», и «Джентельмен» уводят посетителей во вторую половину XIX — начало XX века, в эпоху Л.Н. Толстого, неразрывно связанную с атмосферой высокой культуры, а реалистичные фигурки животных «Дог», «Лев» несомненно привлекут внимание и не оставят равнодушными детей и взрослых.

Еще одной важной составляющей сквера станет детская игровая зона. Под нее отводится 237 кв. м. В центре площадки намерены разместить детский игровой комплекс отечественного производства, состоящий из башни и полубашни. Комплекс рассчитан для игр детей от 6 до 12 лет. Предполагается, что территория игровой зоны будет ограждена полуметровым деревянным забором.

Большое внимание в обновленном сквере намерены уделить озеленению. Подрядчик, как следует из проекта, намерен сохранить имеющиеся в сквере деревья: липы, клены и ели. На некоторых из них лишь собираются провести обрезку нижних ветвей, которые мешают пешеходам. Появятся в зеленой зоне и новые насаждения. Цветы подбирали с таким расчетом, чтобы в теплое время года какой-нибудь вид радовал горожан цветением. Также в сквере высадят кустарники – лапчатку, барбарис и спирею, а также разнообразные хвойники – можжевельники, ели и туи.

Как стало известно, в обновленном сквере все-таки не будет памятника писателю, чье имя носит площадь и арт-объекта «Книга знаний». Напомним, эскиз-проект, который горожанам предложили для голосования ещё в прошлом году, его предусматривал. Учёл это требование и разработчик проекта реконструкции – Лев Толстой должен был предстать перед горожанами сидящим на одной из парковых лавочек. Но, напротив этого, как, кстати, и ряда других объектов (например, шахматного стола, архитектурной формы «Пушка с ядром») в проекте сейчас стоит обозначение «Аннулирован»...

Как пояснили в комитете городского хозяйства администрации Тамбова, памятник Льву Толстому и арт-объект «Книга знаний» должны были составить единый комплекс. Для того, чтобы его разместить необходим фундамент, но когда специалисты изучили место, предусмотренное под монумент и «книгу», выяснилось, что под землей здесь проходят сети водо и газоснабжения, а значит, проводить строительные работы здесь запрещено. Неизвестной на сегодняшний день остается и судьба инициативы общественников, которые предлагали поставить в городе памятник первому мэру Тамбова Валерию Ковалю. Экс-градоначальник Сергей Чеботарёв - предложил разместить его в сквере Льва Толстого, рядом с домом, где он жил.