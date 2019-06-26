2019-06-27T10:46:20+03:00
Общество

В Мичуринске корью заболел 21 человек

Заболевание в наш регион привезли из столицы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Среди заболевших есть дети и беременная женщинаСреди заболевших есть дети и беременная женщинаФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области зафиксировали вспышку опасного заболевания – кори, которая возникла в Мичуринском. Сейчас в перечне территорий, которые постановлением регионального Управления Роспотребнадзора объявили неблагополучными, находится наукоград и Мичуринский район. На сегодняшний день заболевание выявили у 21 человека. Еще порядка 400 человек, по данным мичуринских медиков, контактировали с заболевшими и нуждаются в наблюдении и иммунизации.

Как рассказали в территориальном управлении Роспотребнадзора в Мичуринском районе, заболевание «привезли» в регион трое мужчин.

- Первые заболевшие работали на стройке в Москве вахтовым методом вместе с выходцами из других бывших союзных республик, - поясняет начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Первомайском, Никифоровском и Староюрьевском районах Юрий Пономарев.

Известно, что в столице мичуринцы общались, в том числе и с жителями стран, которые являются опасными по заболеваемости корью. В частности, речь идет об Украине и Таджикистане, где прививок от кори сейчас практически не делают. Закончив работу, они на поезде отправились в Мичуринск. По дороге явных признаков кори у мужчин не было, болезнь находилась, что называется, в своем «махровом» или инкубационном периоде. Но на тот момент они уже являлись переносчиками заболевания и, находясь в стесненном помещении вагона «контактировали» и с другими пассажирами, и с работниками железной дороги. Хуже того, по приезду домой больные попали на многолюдные похороны родственника, куда съехались порядка 50 человек. А, учитывая, что корь передается воздушно-капельным путем, болезнь стала распространяться с молниеносной скоростью. Среди заболевших - представители местной цыганской диаспоры, пассажиры, сотрудница РЖД, в группе риска находятся те, кто общался с ними еще до явного течения болезни и после ее обнаружения.

- Пациенты, у которых выявили признаки инфекционного заболевания, были своевременно направлены в инфекционное отделение Мичуринской ЦРБ. Всех граждан, которые контактировали с заболевшими, мы обследуем по показаниям (забираем кровь на напряженность иммунитета к кори), прививаем (при отсутствии данных о вакцинации в прошлом, либо ранее перенесенном заболевании) рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С. Брюхоненко г. Мичуринска» Ирина Ионица. - Медицинское наблюдение оказывается всеми медицинскими организациями города (ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Мичуринска", Городская больница им. С.С. Брюхоненко и Городская больница №2).

Среди заболевших – 4 ребенка и одна беременная женщина. Практически все, у кого обнаружили корь, находятся на лечении в больнице. Но есть и исключения – одна из заболевших жительниц Мичуринска от госпитализации отказалась. Все потому, что девушка – вегетарианка. Из опасений, что в больнице у нее будет неподходящее питание, ложиться туда она отказалась. Болезнь проходит у нее в легкой форме, под наблюдением медиков, а все родные девушки и жильцы подъезда в доме, где она живет, получили прививки.

На сегодняшний день, по данным медиков вакцины для проведения профилактики в городе достаточно, но, учитывая, что заболевание может распространяться и дальше, медучреждения заказали дополнительную партию прививок. По данным медиков и санитарных врачей, сейчас жизни заболевших ничего не угрожает. Те, кто своевременно обратился к врачу, и вовсе переносят заболевание в легкой форме. Жителей наукограда призывают не паниковать и все же советуют сейчас внимательнее отнестись к своему здоровью.

- В случае проявления признаков ОРВИ, появления сыпи, необходимо обратиться в лечебное учреждение, - продолжает Ирина Алексеевна. – Ни в коем случае не посещать его, а подробно объяснить медицинскому регистратору свои симптомы, не забыв упомянуть про сыпь, если она имеется, и вызвать врача на дом.

КСТАТИ

1,5 тысячи тамбовчан не привиты от кори

В Тамбовской области проводится дополнительная иммунизации против кори. Прививочная кампания стартовала в нашем регионе 2 апреля и продлится до 1 октября этого года. По данным регионального Роспотребнадора на начало года, в области остаются непривитыми более 1,5 тысячи человек. Эти тамбовчане являются первоочередной группой риска по заболеванию корью. Под вакцинацию попадут ранее не привитые и не болевшие жители региона, а также те, кто по тем или иным причинам не попали в план на 2019 год. Речь идет и об отказниках, и о детках с медицинскими отводами, и о тех, кто не прикрепился по каким-то причинам к медучреждениям, о временно проживающих и труднодоступных группах населения. В прошлом году в России отмечен рост заболеваемости. Всего зарегистрировано более 2,5 тысячи случаев кори. Крупные вспышки заболевания замечены среди трудовых мигрантов, кочующего и полукочующего населения, представителей религиозных общин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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