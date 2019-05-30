2019-05-30T18:08:37+03:00
Общество

В Тамбове на Сенько,9А обманутые дольщики получили свои квартиры после 8-летнего ожидания

Губернатор области считает, что проблему долгостроев позволит решить спрятанное имущество неблагонадежных застройщиков
Ирина БУРЯКОВА
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Вручение ключей от квартир в Тамбове на Сенько,9АВручение ключей от квартир в Тамбове на Сенько,9АФото: Ирина БУРЯКОВА
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120 миллионов рублей потребовалось на достройку многоквартирного долгостроя в Тамбове по улице Сенько,9А. Проблемный объект удалось завершить с привлечением денег самих обманутых дольщиков, средств от продажи свободных помещений в доме, а также благодаря поддержке областного и городского бюджетов и нового застройщика.

Долгострой на Сенько,9А в Тамбове достроили Фото: Ирина БУРЯКОВА

Долгострой на Сенько,9А в Тамбове достроилиФото: Ирина БУРЯКОВА

Долгострой на Сенько,9А в Тамбове достроили Фото: Ирина БУРЯКОВА

Долгострой на Сенько,9А в Тамбове достроилиФото: Ирина БУРЯКОВА

В Тамбове на Сенько,9А обманутые дольщики получили свои квартиры после 8-летнего ожидания Фото: Ирина БУРЯКОВА

В Тамбове на Сенько,9А обманутые дольщики получили свои квартиры после 8-летнего ожиданияФото: Ирина БУРЯКОВА

История проблемного дома началась 11 лет назад, в 2008 году стройфирма «ЮКОН» получила разрешение на возведение дома по улице Сенько. Вскоре к строительству начали активно привлекать деньги дольщиков. В 2013 году ООО «ЮКОН» признали банкротом. К этому времени на Сенько возвели лишь один этаж здания. В 2015 году директора «ЮКОНа» Анатолия Гордеева осудили за мошенничество с деньгами дольщиков и приговорили к 7,6 года лишения свободы. Средства участников долевого строительства так и не нашли.

Дольщик Ольга Конорева Фото: Ирина БУРЯКОВА

Дольщик Ольга КонореваФото: Ирина БУРЯКОВА

- Мы покупали квартиру еще на уровне котлована в 2011 году. Прошлый застройщик достроил первый этаж и прекратил строительство, - рассказала участница долевого строительства Ольга Конорева. - Ждали свою квартиру 8 лет. За это время муж-военнослужащий уже успел выйти на пенсию.

Долгострой на Сенько,9А в Тамбове достроили Фото: Ирина БУРЯКОВА

Долгострой на Сенько,9А в Тамбове достроилиФото: Ирина БУРЯКОВА

Чтобы возобновить строительство дома по улице Сенько,9А при содействии администрации области и города обманутые дольщики создали жилищно-строительный кооператив и привлекли к завершению работ подрядную организацию ООО «Первая строительная компания».

- Мы доплатили по 7 тысяч рублей за квадратный метр, - сказала дольщица.

30 мая 48 тамбовчан, вложивших деньги в строительство многоэтажки на улице Сенько получили свои квартиры.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин на торжественной церемонии ввода дома по улице Сенько,9А Фото: Ирина БУРЯКОВА

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин на торжественной церемонии ввода дома по улице Сенько,9АФото: Ирина БУРЯКОВА

- Конечно, эти недобросовестные застройщики несут свою ответственность, и уголовную в первую очередь, но легче от этого никому не становится - ни жильцам, которые страдают, ни власти, которая несет такое бремя ответственности за достройку проблемных домов, - сказал на вручении ключей от новых квартир глава региона Александр Никитин. - Нам надо сделать так, чтобы имущество недобросовестных застройщиков, которое осталось, которое переписано, зачастую спрятано, чтобы на него было обращено взыскание и средства от его реализации также пошли на достройку проблемных объектов. Вот это будет действительно серьезным подспорьем и поможет ускорить строительство домов. Сейчас мы над этим работаем.

Слова благодарности на церемонии выслушал в свой адрес генеральный директор ООО "Первая строительная компания" Илья Антипкин.

Генеральный директор ООО "Первая строительная компания" Илья Антипкин помогал достраивать дом Фото: Ирина БУРЯКОВА

Генеральный директор ООО "Первая строительная компания" Илья Антипкин помогал достраивать домФото: Ирина БУРЯКОВА

- Очереди среди застройщиков, которые готовы заниматься такими долгостроями у нас нет, - признался Александр Никитин. - Сегодня мы безусловно готовы предоставить им все возможные меры поддержки и преференции. Речь, в частности, идет о выделении участков под строительство на территории области.

Долгострой на Сенько,9А в Тамбове достроили

Долгострой на Сенько,9А в Тамбове достроили

На данный момент в региональный план-график ("дорожную карту") по решению проблем обманутых дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, включено восемь проблемных домов. Жители еще двух домов фирмы «ЮКОН» (это объекты на улице Московской, 30А и в поселке Строитель) все еще не получили свои квартиры. Известно, что этим летом долгожданное новоселье отпразднуют жители дома - 69А корпус 2 по улице Интернациональной. Ведутся работы и на других объектах.

В целом в группе риска, по данным администрации Тамбовской области, остаются еще 7 многоквартирных домов (404 договора долевого участия), строительство на которых приостановлено или носит периодический характер.

- Для признания таких объектов проблемными администрацией области принимаются меры по их достройке, по передаче объектов другим застройщикам, по привлечению новых инвесторов, - сказали в пресс-службе региональной администрации, - рассматриваются вопросы поддержки в части подведения инженерных коммуникаций и благоустройства территории.

В Тамбове на Сенько,9А обманутые дольщики получили свои квартиры после 8-летнего ожидания Фото: Ирина БУРЯКОВА

В Тамбове на Сенько,9А обманутые дольщики получили свои квартиры после 8-летнего ожиданияФото: Ирина БУРЯКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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