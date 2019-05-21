Тамбовчанин стал учителем английского для китайских детей

Тамбовчанин Алексей Кулешов около года назад решил кардинально изменить свою жизнь и уехать из родного Тамбова в путешествие длиною в год. Он признаётся: предпосылки для этого были. Благодаря старшему брату несколько лет назад Алексей занялся велотуризмом и побывал в разных уголках России.

— Неизгладимое впечатление на меня произвёл первый поход, который мы совершили на полуостровах Средний и Рыбачий Мурманской области, - рассказывает Алексей. – Потом были горы Кавказа, степи Астраханской и Волгоградской областей, путешествие на озеро Баскунчак, Абхазия… Как пешие туристы побывали в Архызе, Крыму, Адыгее и др.

Тамбовчанин побывал в разных уголках нашей страны

Тогда молодой человек понял, что сборы, поездки, новые впечатления от незнакомых мест – то, без чего он не мыслит дальнейшую жизнь. В 2017-м друг Алексея предложил ему отправиться в Китай. Как выяснилось, у приятеля там брат, который работает преподавателем английского в школе.

Сборы, поездки, новые места - без этого Алексей жизни не представляет

Из инженера – в преподаватели

– Восток вызывал у меня большой интерес, – говорит тамбовчанин. – Правда, я думал, что первой страной, где я побываю, станет Индия .(Уже несколько лет я занимаюсь йогой.) Но и в Китай, страну с древнейшей историей, тоже был не против съездить.

Собираясь в путешествие, друзья сами разработали маршрут, определили города, в которых хотели бы побывать, а также запланировали встретиться с преподававшим в Китае братом друга. Алексей признаётся: мысль последовать такому же примеру

промелькнула в его голове. Ведь ребятам, которые работали в Китае, здесь очень нравилось, своими впечатлениями они делились с приехавшими из Тамбова гостями. На Алексея эти рассказы произвели большое впечатление. Но было одно «но»…

– По образованию я инженер, – рассказывает парень. – В 2013 году закончил ТГТУ по специальности «Стандартизация и сертификация» и устроился работать на «Электроприбор» — сначала наладчиком станков с программным управлением, а потом перешёл в отдел организации труда и заработной платы. И в школе, и в университете с иностранным языком отношения у меня как-то не сложились, да и работа глубоких его знаний не требовала.

Впрочем, эта проблема молодого человека не остановила. Съездив в Китай, он твёрдо решил подтянуть свой английский и вернуться в Поднебесную как учитель. Дома Алексей записался на языковые курсы и три месяца упорно занимался. А после начал искать работу в Китае. Благо, таких предложений в Интернете достаточно. Кстати, приглашение учителей-иностранцев в Китай – вполне обыденное явление. При этом даже педагогического образования от соискателей не требуется, главное — разбираться в предмете, который собираешься преподавать.

Спустя некоторое время на Алексея вышел менеджер китайского агентства по трудоустройству и пригласил его на онлайн-собеседование.

– И вот это своё первое собеседование я провалил, – рассказывает тамбовчанин. – Всё же мой уровень английского на тот момент был недостаточным. Сыграло свою роль и волнение. В общем, я спустился с небес на землю. С английским решил завязать. А так как дело было перед прошлогодними майскими праздниками и у меня появилось свободное время, я поехал с друзьями в велопутешествие по Абхазии.

Вернувшись из поездки, Алексей узнал, что тамбовские ребята, которые преподавали в Китае, собираются обратно за границу. Они предложили молодому человеку помощь в трудоустройстве. Алексей переслал им анкету, видео-презентацию, и всё это с мыслью: «А что я теряю?» А буквально на следующий день с Алексеем связался менеджер, с которым они договорились об обстоятельном интервью через две недели. Всё это время тамбовчанин усиленно занимался английским. Второе собеседование в итоге прошло успешно. Решающую беседу, уже с представителями тренингового детского центра, которому требовался преподаватель английского, Алексей также выдержал. И ему предложили работу.

«Бородатый дядька» — учитель и помощник

Оформив документы и рабочую визу, в августе 2018-го наш земляк уехал в город Яань провинции Сычуань. До ближайшего мегаполиса — 140 км. Новому преподавателю предоставили жильё – «двушку», которую он делил с коллегой из Сербии. Летом у китайских ребят, как и у наших, каникулы, поэтому нагрузка поначалу была небольшой. Алексей осваивался на новом месте и проводил для детей, планирующих учёбу в тренинговом центре, ознакомительные демо-уроки.

– В сентябре у меня появилась полноценная группа из 12 учеников от 5 до 11 лет. А к ноябрю я вёл занятия уже у пяти групп. При этом возраст самых маленьких воспитанников начинался от трёх лет, – говорит Алексей. – На сегодня у меня уже порядка 50 учеников. На занятиях мне помогает ассистентка, которая владеет и английским, и китайским. Это очень существенная поддержка.

Сейчас у тамбовчанина на обучении 50 китайских детишек

Тамбовчанин признаётся: поначалу ему приходилось нелегко. Со своими воспитанниками он мог общаться только на английском языке. Китайским Алексей не владеет. Поэтому потребовалось какое-то время, чтобы достичь взаимопонимания с ребятами. К каждой группе пришлось искать свой подход.

– Поначалу я «включил» такого строгого учителя, – рассказывает Алексей. – Но вскоре понял, что это не мой метод. Конечно, с ребятами постарше, 10–11 лет, можно общаться серьёзнее. Но с малышами нужно вести себя по-другому. Я осознаю, что это дети, и выстраиваю занятия как игру.

Строгим учителем Алексей быть не смог

Любимчики Алексея – группа малышей от 4 до 6 лет. «Бородатый дядька», как в шутку называет себя тамбовчанин, всегда приходит на помощь своим воспитанникам в трудную минуту – и шнурки завяжет, и надетые не на ту ногу кроссовки местами поменяет…

Алексей отмечает, что сами китайцы к детям относятся достаточно строго, не особенно поощряя игры и баловство во время учёбы. При этом нагрузки у малышей огромные. Например, в тренинговый центр ребят приводят после школ и детсадов и по наблюдению Алексея, это далеко не единственные их дополнительные занятия.

– В Китае вообще существует какой-то культ учёбы и работы, – делится Алексей. – С 3 лет малышей начинают водить во всевозможные секции: спорт, музыка, языки. Всё для того, чтобы в будущем они стали успешными людьми. А ведь это дети, которым нужно бегать, играть, выплёскивать энергию. Я стараюсь понимать потребности малышей и выстраивать занятия так, чтобы это было интересно и не утомительно для них. Педагогического опыта у меня нет, приходится всё осваивать на ходу. И в общем-то непонятно, кто кого больше учит – я детей языку или они меня – пониманию жизни.

"Бородатый дядька" из Тамбова - любимец малышей

«Я – вегетарианец!»

Вот уже несколько лет в рационе Алексея нет рыбы и мяса. А Китай, как оказалось, страна далеко не вегетарианская, поэтому первое время отказ тамбовчанина от этих продуктов был для местных жителей непонятным. А без знания языка, рассказывает наш земляк, он даже не мог объяснить, что ему требуется.

- Из-за этого возникали определённые трудности, - говорит Алексей. - Но постепенно, методом проб и ошибок, я вышел на нужный мне рацион. Готовлю я сам. Хотя большинство работающих китайцев предпочитают питаться в кафе, и там тоже можно подобрать вегетарианские блюда. Но так как провинция Сычуань славится своей очень острой пищей, есть её постоянно я не готов. Предпочитаю покупать продукты на местных рынках.

Первое время тамбовчанину помогали преподаватели центра, где он работает. Все они знают английский, и с ними Алексей мог общаться свободно. Он объяснял, что ему требуется, коллеги писали предложение по-китайски и скидывали ему в соцсеть. И уже с этой записью Алексей отправлялся за покупками. Сейчас наш земляк пользуется языковыми программами, которые позволяют ему без особых трудностей общаться с местными жителями.

«Не исключаю, что вернусь!»

Контракт с китайским тренинговым центром у Алексея заканчивается в августе этого года. В конце лета молодой человек планирует вернуться на родину и очень ждёт встречи с родными, друзьями и своими бывшими коллегами. Без них, считает Алексей, эта поездка просто не состоялась бы.

— Я очень благодарен, что моё желание отправиться в Китай все поняли и приняли, – говорит молодой человек. – Знаю, что меня ждут дома, и очень хочу вернуться.

В Тамбове Алексей планирует завершить обучение в педагогическом колледже, вернуться к своему увлечению путешествиями. И всё же не исключает, что в будущем снова отправится на работу в Китай или какую-нибудь другую страну.

Фото из личного архива Алексея Кулешова