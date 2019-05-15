В Тамбовской области построят онкодиспансер за 60,5 миллионов

В Тамбовской области собираются построить новый онкологический центр. Сейчас помощь раковым больным оказывает специализированный диспансер, который располагается на территории облбольницы. Он рассчитан на 228 мест, из них 171- круглосуточного пребывания. Здесь работают 65 врачей, которыми учреждение укомплектовано на 76%, 130 человек среднего медперсонала и 35 младшего. В прошлом году лечение в круглосуточном и дневном стационаре здесь получили больше 9 тысяч человек. За этот период в онкодиспансере выполнили больше 2 тысяч операций. Но, учитывая что заболеваемость онкологией в нашем регионе стоит на втором месте после сердечно-сосудистых патологий, а перед медиками поставили задачу увеличить продолжительность жизни тамбовчан, возникла необходимость в новом специализированном медучреждении. В области, по словам чиновников, вообще намерены уделять большое внимание профилактике и лечению онкологии.

Так, начальник управления здравоохранения области Марина Лапочкина считает, что для борьбы с раком в нашем регионе необходимо реализовать целый проект задач. Начать предлагается с профилактики, а точнее всеобщей диспансеризации, которая по ее словам, может уменьшить смертность от рака на 20% за 10 лет. Кроме того, в области намерены повысить уровень квалификации медиков, именно в части распознавания онкологических заболеваний. Известно, что на сегодняшний день такую программу повышения квалификации прошли все участковые терапевты области, в планах — обучение педиатров и врачей узких специальностей.

- Также должны быть сформированы так называемые амбулаторные онкологические службы, - считает Марина Лапочкина. - Они должны при подозрении у любого человека на онкозаболевание в течение 14 дней провести полное обследование и установить диагноз. Необходимо, чтобы пациент сразу после постановки диагноза направлялся на госпитализацию туда, где ему могут оказать помощь. Планируется организация 6 центров амбулаторной онкологической помощи на базе «Городская больница им. С.С.Брюхоненког.Мичуринска», «Моршанская центральная районная больница», «Уваровская центральная районная больница», «Городская клиническая больница им.Архиепископа Луки г.Тамбова», «Городская клиническая больница №3 г. Тамбова», «Городская поликлиника №5 г.Тамбова» и строительство нового онкологического центра. К 2024 году необходимо достичь роста выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях до 63 %.

На сегодняшний день объявлен тендер на разработку проекта строительства онкоцентра. Его сттроительство планируют начать в 2020 году в микрорайоне Донской деревни красненькая Тамбовского района. Заказчиком проекта выступает областное управление архитектуры градостроительства, документация закупки согласована с главврачом действующего диспансера Владимиром Миловановым и начальником управления здравоохранения Мариной Лапочкиной.

Как следует из документации закупки, новое медучреждение будет рассчитано на 400 посещений в смену и 309 койко-мест, здесь будут работать круглосуточные отделения, в том числе паллиативное (на 10 коек), реанимация и поликлиника. Согласно техзаданию, в учреждении должны быть предусмотрены аптека, пищеблок, технические и бытовые помещения, учебные классы, конферец-зал, гараж и пансионат на 30 мест. Только разработка проектной и рабочей документации на «Строительство Тамбовского областного онкологического клинического диспансера» обойдется областному бюджету в 60,5 миллионов рублей. За эти средства подрядчик, с которым заключат контракт, должен будет провести инженерные изыскания, создать сам проект учреждения и согласовать его в госэкспертизе. Все это должно быть сделано до 20 декабря 2019 года.

КСТАТИ

Почти 30 тысяч тамбовчан больны раком

По данным главного специалиста-эксперта по онкологии областного управления здравоохранения Андрея Иванникова, предыдущая Федеральная онкологическая программа, которая реализуется в Тамбовской области с 2011 года, позволила стабилизировать смертность от рака в нашем регионе на уровне 180 случаев 100 тысяч человек. Но в Тамбове, Мичуринске, Уварово, Уваровском, Знаменском, Уметском, Кирсановском и Сампурском районах смертность от рака выше, чем в среднем по области.

- В структуре смертности от злокачественных новообразований лидирующие места занимают рак легкого (16,9%), рак желудка (11,2%) и рак молочной железы (10,4%), - говорит Андрей Иванников. - В трудоспособном возрасте высокая смертность регистрируется от заболеваний молочной железы, полости рта, меланом. У мужчин преобладают онкологические заболевания органов пищеварения, легких, полости рта, что несомненно связано с курением, а у женщин – рак молочной железы и женских половых органов.

По словам специалистов, ежегодно во время диспансеризации в нашем регионе выявляют около 300 случаев онкологической патологии, однако, в прошлом году этот показатель снизился почти в 2 раза. В ряде больниц за последние три года на профосмотрах вообще не обнаружили ни одного случая онкологии, и это вовсе не говорит о том, что таких больных не было, просто врачи ничего не заподозрили.

- Сегодня количество людей, живущих с диагнозом «рак» в Тамбовской области приближается к 30 тысячам человек, это составляет около 2,9% населения области, - объясняет Андрей Иванников. - К счастью, за последние десятилетия рак перестал быть однозначно фатальным заболеванием, за этот период одногодичная летальность при злокачественных новообразованиях в Тамбовской области снизилась на 27%, а пятилетняя выживаемость увеличилась на 19% .