С 1 июня в Тамбове собираются поднять плату за проезд

В Тамбове обсуждают рост тарифов на проезд в общественном транспорте. Напомним, о необходимости повышения стоимости проезда говорилось еще в январе этого года, когда стало известно о планах повсеместного внедрения автоматизированной системы его оплаты. По словам заместителя начальника управления автодорог и транспорта области Виктора Вакульчика, за несколько месяцев работы новшества, можно будет сделать вывод о реальных затратах перевозчиков и определить стоимость нового тарифа.

Предполагалось, что тариф на проезд вырастут уже с 1 мая, но этого не произойдет. До сих пор цены на городские перевозки в управлении по регулированию тарифов не определены. Сейчас в Тамбове проходит обсуждение этого важного для горожан вопроса, с учетом мнений горадминистрации, специалистов управления автодорог и транспорта, самих перевозчиков и общественников.

Как следует из протокола заседания общественного совета при региональном управлении по регулированию тарифов, специалисты этого ведомства объективной считают стоимость проезда в размере 18 рублей при оплате карточкой и 20 — наличными. В маршрутках стоимость проезда повышается на 1 рубль соответственно. Такой уровень цен на проезд поддержали и в управлении автодорог и транспорта области, правда Виктор Вакульчик, ссылаясь на региональную «Дорожную карту» предлагал повысить тарифы уже с 1 мая.

- Предлагаемый размер тарифов обусловлен ростом цен на ГСМ -на 17 %, что приводит к увеличению себестоимости одной поездки в городском транспорте на 1,22 рубля, а также необходимостью повышения заработной платы работникам на 4,6 %, что повлечет увеличение себестоимости проезда 22 копейки, - пояснила начальник отдела регулирования транспортных и социально значимых услуг управления по регулированию тарифов области Нина Сиднина. - Увеличение стоимости авторезины, запчастей, коммунальных услуг и рост общехозяйственных расходов на 4,6 %, даст рост еще в 21 копейку. Комиссия на обслуживание автоматизированной системы оплаты проезда увеличит себестоимость поездки еще на 67 копеек.

В целом, как посчитали в управлении, затраты перевозчиков увеличились на 2 рубля 32 копейки за одну поездку и составляют 18 рублей 90 копеек. Предлагаемые управлением тарифы, позволят транспортникам компенсировать свои затраты и выйти на рентабельность в 1,3%. Специалисты управления признали, что не учли еще ряд факторов, которые могут повлиять на определение стоимости проезда. Дополнительные средства перевозчикам придется потратить на оснащение автобусов контрольно-кассовыми машинами (закон обязывает их сделать это с 1 июля 2019 года). Кроме того, транспортникам не оставили средств, что называется на развитие.

Сами перевозчики, принимавшие участие в обсуждении вопроса повышения тарифов, уверены, что его необходимо установить в размере 22 рублей по карточке и 24 рубля — при оплате наличными.

- После вычета комиссии в размере 7% при безналичной оплате проезда, от предлагаемого тарифа 18 рублей остается 16 рублей 74 копейки, - говорят транспортники. - Общее мнение перевозчиков — повысить тариф до 24 рублей.

Как следует из протокола, составленного по итогам заседания общественного совета, позицию транспортников поддерживает и администрация города Тамбова. Мнения мэрии озвучил на заседании председатель комитета городского хозяйства Михаил Михалев.

- Предлагаемый управлением тариф не сможет обеспечить качественные перевозки и может привести к уходу из пассажирского транспорта опытных перевозчиков, перевозчиков, - приводятся слова Михаила Михалева в протоколе заседания общественного совета.

Также в документе говорится, что он внес предложение администрации города Тамбова о повышении тарифов за безналичный расчет до 22 рублей, за наличный — до 24 рублей.

Спустя некоторое время после этого заседания, Михаил Михалев объяснил, что апеллировал на заседании в управлении по регулированию тарифов теми данными, которые мэрии предоставили перевозчики.

- Мы никогда не говорили и не говорим о том, что хотели бы видеть такое резкое повышение тарифа, до 24 рубля, однако эти цифры были получены как экономическое обоснование расчетов, которые представили сами перевозчики, а мы направили их в управление по регулированию тарифов, - говорит Михаил Михалев. - Однако сами на сегодняшний день такой подход не разделяем. Вопрос с ростом тарифа требует длительной детальной проработки, потому что значительное его увеличение ударит по нашим горожанам. А мы прекрасно понимаем социальный уровень наших жителей. В то же время мы должны сохранить устойчивость транспортной системы и, в том числе, учесть интересы перевозчиков, чтобы обеспечить качественную работу пассажирского транспорта.

По мнению Михаила Александровича, необходимость в повышении тарифа действительно назрела.

- На наш взгляд тариф должен быть дифференцированным, - продолжает он. - Для того, чтобы мотивировать пассажиров пользоваться безналичной системой платы проезда, которая сделает прозрачной деятельность тамбовских компаний перевозчиков. Что касается размера тарифа, на наш взгляд повышение должно составить 2 рубля от действующего на сегодняшний день (17 руб. - ред.). Но этот вопрос еще будет обсуждаться на различных площадках, кроме того, все зависит от критериев, которые учтет при формировании новой стоимости проезда региональное управление по регулированию тарифов. Вопрос стоит в том, будет ли транспортная система областного центра развиваться или просто сохранит свою устойчивость...

В итоге на сегодняшний день стоимость проезда в общественном транспорте не определена, а внедрение новых тарифов, которые пока варьируются от 19 до 24 рублей (при безналичной оплате), решили отложить до 1 июня. Также известно, что управление по регулированию тарифов поддерживает двухрублевую разницу между безналичной и наличной оплатой проезда.