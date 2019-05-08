Как в Тамбове отметят 9 мая

В Тамбове все готово к празднику 9 мая, который наша страна будет отмечать в 74 раз. Как обычно горожан приглашают посетить мероприятия, которые пройдут в самых разных уголках города. Так, в День Победы с 9 часов утра горожан ждут на выставке военной техники и обмундирования, которая расположится у ЛДС «Кристалл». Посетить ее можно будет до 13 часов.

С 10 до 22 часов тамбовчан ждут в парке культуры и отдыха, где они смогут принять участие в праздничной программе, посвященной Дню Победы.

Главные праздничные торжества пройдут как обычно на площади им. Ленина. В 9 часов 45 минут здесь начнется театрализованное представление, а в 10 часов - парад войск Тамбовского гарнизона. Колонна проследует к мемориалу «Вечный огонь», где в 11 часов пройдет торжественный митинг. На 11 часов 40 минут намечено возложение цветов к мемориалу «Танк «Тамбовский колхозник», к 12 часам шествие окажется на Воздвиженском кладбище, где проведут панихиду и воинский ритуал. В 13 часов запланировано возложение цветов к мемориалу-триптиху в парке 40-летия Победы. На этом официальная часть праздника завершится, продолжат ее праздничные программы. В полдень одна из них стартует в Ахлябиновской роще. В это же время торжества начнутся в парке Победы, здесь горожанам предлагают поучаствовать в историко-патриотическом проекте «Равнение на Победу!».

Сбор участников «Бессмертного полка» начнётся в 14 часов 9 мая у памятника В.И.Вернадскому (пересечение бульвара Энтузиастов и улицы Советской). В 15 часов колонна двинется по бульвару Энтузиастов в сторону парка Победы. Этот маршрут впервые опробовали в прошлом году, тогда тамбовчане возмущались, почему шествие из центра перенесли в северную часть города. Несмотря на недовольство, в 2018 году в нем приняли участие более 60 тысяч человек. В этом году горожане также пытались повлиять на ситуация – в соцсетях проводились опросы, в которых горожан просили высказаться, какой маршрут «Бессмертного полка» они считают приемлемым для них, но перенести шествие на центральную улицу города это не помогло. Колонна «Бессмертного полка» пройдёт через мемориальный триптих, составленный из нескольких тысяч фотографий участников Великой Отечественной войны, и остановится у парка Победы. Там установят сцену и организуют праздничный концерт. Завершится шествие флешмобом «День Победы».

- В этом году мы привлекли к сопровождению акции «Бессмертный полк» более 1,5 тысячи волонтёров, - рассказал председатель регионального штаба движения «Волонтёры Победы» Тигран Маркарян. - В прошлом году в шествии приняли участие 62 тысячи человек в Тамбове и 125 тысяч человек по всей области. В этом году в рядах «Бессмертного полка» пройдёт ещё большее количество тамбовчан.

Организаторы сообщили, что попытались сделать все, чтобы шествие в «Бессмертном полку» для его участников, особенно пожилых, было более комфортным. Например, по всему его маршруту будут работать точки с бесплатной питьевой водой. А еще для участников «Бессмертного полка» организуют бесплатные автобусы.

После завершения шествия в парке Победы пройдет концертная программа, которая закончится в 22 часа праздничным салютом. Фейерверк в это же время прогремит в другой части города – у КДЦ «Мир».