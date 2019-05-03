Тамбовчанам пересчитали пенсии

В отделении пенсионного фонда России по Тамбовской области сообщили, что здесь все готово для выплаты пенсий тамбовчанам с учетом изменений, внесенным в федеральные законы «О государственной социальной помощи» и «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Этими законами пересмотрены правила подсчета социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ.

Напомним, в соответствии с ранее действовавшим порядком, размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты. Это приводило к тому, что каждая новая индексация увеличивала размер пенсии или ежемесячной денежной выплаты и пропорционально уменьшала назначенную социальную доплату. В итоге выплаты пенсионеров, даже после индексации, могли оставаться без изменений, хотя и обеспечивались на уровне прожиточного минимума.

- Социальная доплата устанавливается неработающим пенсионерам, чей совокупный доход не превышает размера прожиточного минимума установленного в регионе проживания на текущий год, - говорит заместитель управляющего отделением ПФ России по Тамбовской области Наталья Шабанова. - В 2019 году на территории нашего региона прожиточный минимум пенсионера установленный для социальной доплаты составляет 7811 рублей.

Согласно официальным данным по состоянию на 1 января этого года федеральную социальную доплату в нашем регионе получали более 26 тысяч человек. Новый порядок предусматривает, что все текущие индексации, которые происходят по линии пенсионного фонда и по линии силовых структур, будут выплачиваться сверх установленного прожиточного минимума. То есть сначала будет определяться размер пенсии с учетом социальной доплаты до прожиточного минимума, а затем проводится индексация.

Напомним, в текущем году произошли уже три индексации: с 1 января 2019 года размеры страховых пенсий были проиндексированы на 7,05%, с 1 февраля были проиндексированы размеры ежемесячных выплат, которые установлены федеральным льготникам на 4,3%, с 1 апреля были проиндексированы на 2% размеры социальных пенсий. На сегодняшний день, с учетом всех этих индексаций и повышений, в территориальных органах ПФР провели работа по перерасчету размера пенсии всем гражданам, которые имеют на это право. Их количество увеличилось и составляет на сегодняшний день более 33 тысяч. Эти люди получат не только новый размер пенсии с 1 мая, но и соответствующую доплату с 1 января (но не ранее, чем со дня возникновения права на пенсию).

Кстати, перерасчет затронул не только тех, кто получает выплаты, но и тех, у кого выплата была приостановлена по той причине, что после проведенной индексации размер пенсий превысил размер прожиточного минимума, установленного для неработающего пенсионера. К этой категории также «вернулись» и также сделали им соответствующий перерасчет. Все выплатные документы с учетом нового механизма назначения доплат, уверяют в ОПФР по Тамбовской области, уже подготовлены и в мае тамбовские пенсионеры получат не только пенсию, рассчитанную с учетом нового порядка, но и соответствующую доплату за период, прошедший с 1 января этого года.

- Повышение у каждого пенсионера будет индивидуальным, - объясняет Наталья Павловна. - Например, если реальная пенсия (исходя из стажа и заработка пенсионера) была установлена в размере 6000 рублей, в этом случае федеральная социальная доплата составляла 1811 рублей. При этом общий совокупный доход пенсионера не превышал величину прожиточного минимума. При индексации на 1 января у нас произошло увеличение размеров пенсий на 7,05%. Соответственно, для 6000 рублей повышение составило больше 423 рубля, ранее размер социальной доплаты бы уменьшился, а в целом выплата осталась на прежнем уровне. Теперь величина в 1811 рублей останется прежней и не уменьшится, а сумма индексации 423 рубля, устанавливается сверху. Таким образом, общий совокупный доход пенсионера составит 8231 рублей.

Следует отметить, что тамбовчан, которым пенсия установлена с учетом социальной доплаты в этом году, новый порядок не коснется. Дело в том, что по действующему законодательству при назначении пенсии учитывается ее размер, в том числе ФСД, социальные льготы в денежном выражении, которые выплачиваются по линии социально защиты и затем уже устанавливается социальная доплата (если все эти выплаты не превышают прожиточный минимум). И только при последующей индексации, которая будет проводиться 1 января 2020 года, к таким пенсионерам будет применен такой же порядок исчисления доплаты к пенсии. Единственное исключение предусмотрено для детей потерявших одного или обоих родителей, если которым пенсия будет назначена в 2019 году за прошлое время. По действующему законодательству страховые пенсии по случаю потери кормильца могут быть назначены за 12 месяцев до дня обращения, но не ранее даты возникновения права на нее. Таким образом, если сегодня ребенок или его представитель обратится за установлением пенсии по случаю потери кормильца, а папа или мама умерли в прошлом году (например, в декабре), то, соответственно, страховая пенсия будет назначена с даты смерти кормильца. В этом случае будет применен новый порядок исчисления федеральной социальной доплаты, если у ребенка будет такое право. Всем остальным размер пенсии будет определен с учетом федеральной доплаты при новом назначении по нормам действующего законодательства.

Ветераны получат к празднику по 10 тысяч рублей

Тамбовские ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны (которые являлись участниками боевых действий с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1945 года) получат к празднику 9 мая единовременную денежную выплату. Она назначена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.04.2019 №186 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан ко Дню Победы». Размер «подарка» составляет 10 тысяч рублей. Известно, что такая выплата будет ежегодной. В нашем регионе право на ее получение, согласно данным регионального ОПФР, имеют около 600 инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны.

Пенсии доставят вовремя и даже раньше

Длинные праздники практически не внесут никаких корректив в сроки доставки пенсий тамбовским пенсионерам. Как рассказал управляющий ОПФР по Тамбовской области Николай Горденков выплата и доставка пенсий, ежемесячных денежных выплат в отделениях почтовой связи в майские праздники этого года будет производиться в обычном режиме. - В кредитных организациях выплаты пенсионерам, получающих пенсию 7 числа, будут выплачены 7 мая, а 12 числа – 8 мая, - говорит Николай Горденков. По состоянию на 1 января 2019 года в Тамбовской области состоит на учете 353,5 тысяч пенсионеров. По данным 2018 года 43,2% всех выплат пенсионерам и получателям других социальных выплат было произведено через органы почтовой федеральной связи и 56,8% через филиалы ОАО «Сбербанк России» и другие кредитные организации.