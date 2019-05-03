У ФК «Тамбов» появился новый тренер

На минувшей неделе стало известно, что тамбовской футбольный клуб «Тамбов» покинул Мурат Искаков, который возглавил команду летом 2018 года. До этого Мурат Салимович являлся помощником в тренерском штабе предыдущего наставника команды Андрея Талалаева.

Как рассказали в пресс-службе ФК «Тамбов», с первых туров текущего сезона команда под руководством Искакова вырвался в лидеры Олимп-Первенства России, пробилась в 1/16 финала Кубка страны и завоевала бронзовые награды весеннего Кубка ФНЛ. Сам же наставник дважды выигрывал голосование на звание лучшего тренера ФНЛ в июле и марте, и получил назначение на должность главного тренера сборной ФНЛ в матче против сборной итальянской Серии «В», который, правда, так и не состоялся. Зимой прошлого года Мурат Искаков поступил в Академию тренерского мастерства, где и по сей день проходит обучение на категорию «PRO». Всего же под руководством Мурата Искакова «Тамбов» провел 34 официальных матча, в которых одержал 19 побед. Известно, что вместе с Искаковым тренерский штаб покидает и Тимур Шипшев.

Свой уход с поста главного тренера Мурат Искаков объяснил необходимостью «встряхнуть» команду.

- В апреле у ФК "Тамбов" выдалась достаточно неудачная серия игр, в которых команда не добрала важных очков и была, наверное, далека от той игры, которую ждут от него преданные болельщики. Обсудив сложившуюся ситуацию с руководством клуба, было принято решение, что команде необходима встряска, своего рода эмоциональный всплеск. Я всегда ставил и буду ставить интересы команды выше своих собственных, - сказал Мурат Искаков. - Я благодарен клубу за все годы, что провел здесь. За великолепную возможность работать и добиваться хороших результатов. Отдельно благодарен болельщикам, которые на протяжении всего времени так вдохновенно и горячо поддерживали и поддерживают команду. Конечно, желаю «Тамбову» только побед, новых успехов и вызовов, сделать качественный шаг вперед и закрепиться в элите российского футбола. Город и болельщики заслуживают этого! Всегда буду переживать и следить за командой.

Президент футбольного клуба «Тамбов» Арсен Габуев признался, что решение о смене тренера далось ему нелегко.

- Я благодарен Мурату Салимовичу за ту работу, которую он проделал в нашем клубе, - говорит Арсен Таймуразович. - За это время он проявил себя настоящим профессионалом своего дела, приверженцем достижения исключительно максимального результата. Те успехи, которых на данный момент добилась наша команда, несомненная заслуга Искакова и его тренерского штаба. Я очень ему благодарен за вклад в развитие тамбовского футбола, за тяжелый труд и отношение к тамбовским болельщикам. Решение о прекращении сотрудничества далось нелегко. Это сложный момент. Однако необходимо двигаться дальше, делать важный шаг вперед. Правильным ли он окажется, покажет время. Перед нами стоят амбициозные и серьезные задачи, впереди решающий отрезок сезона и ключевые матчи, в которых команда уже не имеет право на осечку.

Практически одновременно с новостью об отставке Искакова стало известно, кто займет его место и возглавит тамбовский тренерский штаб. По решению руководства ФК «Тамбов» наставником нашей команды стал 52-летний Александр Григорян. Контракт с ним подписан до конца сезона 2019/2020. В штаб нового наставника войдут Сергей Первушин, Сергей Куликов и Евгений Стукалов. Новому тренеру наш футбольный клуб «достался» в очень выигрышном положении. На сегодняшний день тамбовская команда продолжает лидировать в таблице ФНЛ, до завершения сезона осталось всего четыре тура. Такая позиция делает ФК «Тамбов» реальным претендентом на выход в Российскую профессиональную лигу. Правда, радости тамбовским болельщикам от такого «роста», пока не будет. До сих пор тамбовский стадион «Спартак» на котором команда проводит домашние матчи, не готов к приему игр такого уровня. Его реконструкция продолжалась в течение двух предыдущих лет, в 2017 и 2018 годах на стадионе заменили освещение и сделали новое футбольное поле. Работы продолжатся и в этом году. Теперь здесь необходимо увеличить вместимость трибун. Согласно требованиям РПЛ, стадион должен быть рассчитан не менее, чем на 10 тысяч человек. Завершить реконструкцию «Спартака» обещают до осени этого года, а пока, в случае выхода команды в РПЛ, «Тамбов», как предполагается, будет играть на стадионе в городе Саранске.