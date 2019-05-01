Врачей тамбовского перинатального центра подозревают в халатности

Беда в семье Владимира и Валерии Быстровых случилась 16 февраля этого года. В этот день женщина, которая была на седьмом месяце беременности, узнала, что сердце её малышки больше не бьётся…

Ребёнка планировали и ждали

У Быстровых уже есть двое сыновей – 13летний Егор и Максимка, которому нет и трёх лет. В прошлом году супруги задумались о пополнении, очень хотели девочку. 1 сентября Валерия узнала, что беременна. С этого момента муж оградил её от тяжёлых бытовых дел. Даже младшим Максимом занимался сам: гулял с ним, укладывал спать, не позволяя жене поднимать малыша.

– На учёт в женскую консультацию я встала почти сразу, – рассказывает Валерия. – Обратилась к тому же врачу, который вёл у меня беременность Максимки. Ему я доверяла, ведь беременность прошла без всяких осложнений. Я была уверена, что и на этот раз всё сложится благополучно.

По словам женщины, она регулярно посещала врача. Все анализы, давление у неё были в норме, прибавка в весе соответствовала срокам беременности. Единственное, что смутило Валерию – показатели её крови. Самое первое исследование, проведённое в середине октября, показало: гемоглобин у женщины низковат 116 г/л.

– Но врач почему-то не обратил на это внимания. А сама я бить тревогу не стала, вспоминает Валерия. –Чтобы «поднять» железо в крови пила обычные витамины. Выполняла все назначения врача, по её рекомендации посетила генетика, чтобы исключить возможные риски. У меня не было ярко выраженного токсикоза, и за всё время беременности я ни разу не болела и не попадала в больницу.

«И с низким гемоглобином рожают здоровых детей»

Проблемы начались на 27–28 неделе беременности. Очередной анализ показал: гемоглобина у женщины «упал» до 64 г/л. Врач консультации позвонила Валерии на мобильный и рекомендовала ей не мешкая проконсультироваться у гематолога – специалиста по крови. На следующий же день Валерия отправилась в облбольницу.

– Гематолог посмотрел мои анализы и успокоил: мол, и с более низким гемоглобином рожают здоровых детей, рассказывает Валерия. – Мне назначили препараты железа.

Валерия уверяет: при столь низком гемоглобине чувствовала она себя хорошо, хотя в карточке врач «зафиксировал» традиционные для анемии симптомы: слабость и головокружение. 12 февраля женщина пришла на плановый приём в женскую консультацию. Доктор предложила ей лечь в больницу под наблюдение. Валерия согласилась и на следующий день отправилась с направлением в отделение женской патологии 3-й городской больницы. Но задержалась она здесь ненадолго. После поступления пациентке сделали УЗИ и выяснили: сердцебиение у её малышки нормальное – 160 ударов в минуту, но значительно снижен кровоток. А это, по словам врачей, могло потребовать серьёзного вмешательства. Женщине объяснили, что лучшую помощь в её положении она получит в Перинатальном центре.

- По словам медиков, мне требовалось экстренное переливание крови и, возможно, при ухудшении состояния – кесарево сечение, – рассказывает Валерия. – В Перинатальном центре, как мне объяснили, есть всё необходимое оборудование, чтобы провести эти манипуляции и сохранить жизнь ребёнку. Конечно, я согласилась, тем более, что слышала только хорошее об этом медучреждении.

13 февраля Валерия поступила в Перинатальный центр, где, как она предполагала, ей должны были сделать переливание крови. После осмотра врачи заверили пациентку, что судя по состоянию внутренних органов, малышка Валерии вполне жизнеспособна даже в случае её экстренного появления на свет. Единственное, объяснили врачи, у девочки недостаточно раскрыты лёгкие, что после рождения может обернуться трудностями с дыханием. Чтобы не допустить этого, рассказывает Валерия, ей назначили три инъекции и их после поступления, вечером и утром 14 февраля. На следующий после госпитализации день Валерии назначили УЗИ, после которого заверили, что у ребёнка улучшился кровоток. А у самой пациентки повысился гемоглобин анализ показал цифру 74 г/л. Показаний для экстренных родов и переливания нет, заверили врачи Валерию. 15 февраля делать УЗИ ей не стали.

«Сердце не бьётся»

На 16 февраля Валерии назначили ультразвуковое исследование. Она собиралась на него сразу после утреннего обхода дежурного врача (был выходной день). Узнав, что женщина спешит, медик решил осмотреть её первой. Послушал сердцебиения малыша и заверил Валерию, что он отчётливо его слышит. Но всего через несколько минут в кабинете УЗИ женщина услышала от специалиста страшные слова: «Сердце вашего ребёнка не бьётся!»... Валерия признаётся, что сначала не поверила в это.

Она сказала УЗИсту: – Только что мне сказали, что с ребёнком всё в порядке, а теперь заявляют, что малыш умер?! Этого не может быть!

У женщины вызвали схватки, и она родила мёртвую девочку, вес который, по данным медиков Центра, был всего 650 граммов. Но из выписки Валерии следует, что девочка весила 800 граммов, а из заключения патологоанатома уже 850 граммов. Смерть плода, заключил эксперт, произошла из-за гипоксии. Малышка задохнулась. Из больницы Валерию выписали через три дня.

«Накажите виновных!»

Ещё до выписки Валерии из больницы, её муж Владимир начал разбираться, что случилось с его нерождённым ребёнком. С жалобой он обратился в страховую компанию «ВТБ», написал на неофициальный сайт губернатора области Александра Никитина, в прокуратуру. Страховщики в ответ пообещали провести проверку, по результатам которой сделали вывод, что оказание медпомощи Валерии Быстровой было «надлежащим». Супруги не согласились с таким решением и направили в «ВТБ» ещё одну жалобу. В других инстанциях им посоветовали обращаться непосредственно в управление здравоохранения. Оттуда Быстровым пришёл ответ, из которого следовало, что беременная при поступлении в больницу была в тяжёлом состоянии, и помочь ребенку было уже нельзя.

Владимир Быстров признаётся: после всех этих отписок у него начали опускаться руки. Но супруги твёрдо решили бороться. В поисках правды Владимир пришёл на приём, который вместе проводили руководитель СУ СКР по Тамбовской области Александр Полшаков и Уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Репин. Только после этого дело сдвинулось с мёртвой точки. В результате по факту гибели ребёнка в Перинатальном центре Тамбова провели проверку. А 2 апреля следователи Октябрьского СО СУ СКР по Тамбовской области «принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на наличие в действиях неустановленных медицинских работников Перинатального центра признаков преступления, предусмотренных ч. 1 293 УК РФ «Халатность», приняли решение о возбуждении уголовного дела. Супругов Быстровых предупредили, что разбирательство будет непростым и может занять несколько месяцев. Предстоит ряд сложных экспертиз, очных ставок.

– Этот случай хотели просто замолчать, уверен Владимир Быстров. – Но мы намерены добиться наказания тех, кто виновен в смерти нашей дочери.