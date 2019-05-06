У погибшего в Шереметьево тамбовчанина остались трое детей: младшему из них 3 года

Авиакатастрофа, которая произошла в воскресенье 5 мая в аэропорту Шереметьево унесла жизнь тамбовчанина - 36-летнего Михаила Парусова. Он по служебным делам должен был лететь в этот день в Мурманск. Обстоятельства ЧП, в котором погиб 41 человек и серьезно пострадали еще 22, предстоит выяснить следователям. По факту аварийной посадки лайнера СКР уже возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

На сегодняшний день известно, что самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» направлялся в Мурманск, на его борту находились 78 человек. Самолет вышел в рейс, однако вскоре после взлета командир воздушного судна запросил экстренную посадку. Члены экипажа, которым удалось выжить, рассказали, что в условиях непогоды в самолет ударила молния, связь с диспетчером исчезла. Управление лайнером было переведено на ручной режим. При аварийной посадке у самолета загорелись двигатели и надломились стойки шасси. Начался пожар, в результате которого вся хвостовая часть выгорела полностью. Экипаж пытался спасти пассажиров, их эвакуировали с помощью резиновых трапов, но пламя распространялось моментально, люди гибли от удушения угарным газом.

Михаил Парусов, который жил в подмосковном городе Клин, официально прописан на своей малой родине – в селе Лесной Воронеж Мичуринского района. Как рассказали в Изосимовском сельсовете, о том, что с 36-летним мужчиной произошла беда, они узнали ранним утром в понедельник, когда доподлинно стал известен список погибших в страшной катастрофе. Выяснилось, что Михаил в последнее время очень часто ездил в Мурманск по служебным делам. Туда мужчину на стажировку направляло предприятие, где он работал. Из очередной такой командировки тамбовчанин вернулся к семье всего за три дня до трагедии, а 5 мая он снова должен был отправиться назад в Мурманск.

Михаил Парусов

- У Михаила трое детей, - говорит заместитель главы администрации Изосимовского сельсовета Галина Троицкая. – Старшему, от первого брака, 14 лет, а со второй женой мужчина растил погодков 3 и 4 лет. Семья обосновалось в городе Клин основательно, здесь супруги купили дом, ведь после прохождения стажировки Михаил должен был продолжить работать в Подмосковье.

В Лесном Воронеже живут родители Михаила Парусова, сейчас им по 62 года, мама Михаила – заведующая местным детским садиком, и даже после выхода на пенсию, продолжает работать. У Михаила есть брат и сестра, семья в которой он рос, тоже была многодетной…

Родители мужчины, как и все село, где вырос Михаил Парусов, в шоке после случившегося. Сейчас родители отправились в Москву. В сельсовете предполагают, что после всех необходимых экспертиз их погибшего земляка похоронят на кладбище в Лесном Воронеже. После случившегося местные жители вспомнили, что много лет назад при схожих обстоятельствах умер дядя Михаила, которого тоже звали Михаилом. Он был военным и во время пожара, который произошел, по одним данным, на судне, по другим – на подлодке, тоже погиб в огне…

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