Тамбовщину завалило мусором

На минувшей неделе тамбовчане устроили в соцсетях самый настоящий флэшмоб – люди фотографировали и выкладывали в Интернете свои контейнерные площадки, заваленные мусором. Свалки образовались в самых разных уголках областного центра, в городе Мичуринске и районах области. В происходящем мусорном коллапсе люди винят регионального оператора – АО «Тамбовская сетевая компания», который приступил к свои обязанностям с начала 2019 года.

Проблемы с организацией сбора и вывоза ТБО существовали и раньше. Жители Тамбовской области жалуются на недостаточное количество контейнеров, или вообще их отсутствие, раздражение вызывает плата за мусор, которая для многих жителей региона выросла в разы. Напомним, по данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Тамбовщина оказалась на 12 месте в России по стоимости вывоза мусора. Дороже всего за вывоз ТБО платят жители Московской области — 9168 рублей в год на семью из трех человек.

Чуть меньше придется на жителей Ленинградской области – 8534 рубля на семью в год. Дорого обойдется мусор и семьям в Камчатском крае – 7934 рубля в год. Самым незначительным семейный бюджет на вывоз мусора будет в Амурской области – 135 рублей на семью их трех человек в год, - говорят эксперты. - Невысоки расходы жителей на вывоз мусора в Приморском крае – 682 рубля на семью в год и Республике Дагестан –1170 рублей в год.

По данным аналитиков средняя плата за эту услугу в Тамбовской области на человека в год составляет 1667 рублей, что в годовом исчислении - 5000 рублей. Но при этом качественную услугу за свои деньги люди не получают. Сейчас контейнерные площадки и вовсе превратились в свалки. Регоператор, после того, как фото мусорных площадок в массовом порядке стали размещаться в популярных соцсетях, поспешил оправдаться – оказалось, что с началом весны жители стали производить гораздо больше мусора, чем раньше.

- Объем вывозимого мусора в последнее время возрос примерно в три раза, что не могло не сказаться на заполненности контейнеров, - поясняют в АО «Тамбовская сетевая компания». - С наступлением теплого времени, когда жители массово начали проводить субботники и выбрасывать старую мебель, АО «ТСК» вывозит более тысячи тонн мусора ежедневно. В минувшие выходные на маршрутах в Тамбове работало 65 единиц техники, в том числе тракторы и погрузчики, а также десятки мобильных репортёров.

Тамбовчан такое объяснение не устраивает, официальный комментарий вызвал лишь возмущение горожан.

- Такой бред! - комментируют пользователи позицию «сетевиков». - Каждый год одно и тоже, неужели они не знали, что весной мусора будет больше и что надо быть к этому готовым? Значит надо не по одному рейсу делать, а выходить на круглосуточную работу, полагаю, повышение тарифов позволяет все это оплатить, но нет, тарифы повысили, а работают также спустя рукава!

Справедливости ради, свалки, фото которых появлялись в Интернете, представители «мусорной» компании оперативно ликвидировали, результат своей работы специалисты АО «ТСК» также фиксировали и отчитывались об этом в соцсетях. Вот только хватает результатов этой работы ненадолго – контейнеры буквально сразу после уборки начинают заполняться мусором. Ситуацию осложняет еще и то, что сейчас в Тамбове проходят повсеместные уборки, раньше листву, древесные отходы с приусадебных участков и дворов люди сжигали, теперь это строго-настрого запрещено, за нарушение правил грозят штрафы. Людям не остается ничего другого, кроме как выбрасывать этот мусор в контейнеры. Коммунальщики уверены, что после того, как большая весенняя уборка в области завершится, ситуация нормализуется.

КСТАТИ

Субботники в Тамбове продлятся до 6 мая

Весенний месячник по наведению чистоты «Тамбов — любимый город» будет проходить в областном центре до 6 мая. Общегородской субботник назначен 24 апреля в Ласковском карьере. В период месячника в «Единой городской центральной диспетчерской службе» будет работать «горячая линия», куда тамбовчане смогут сообщить о нарушениях правил благоустройства и содержания города. Позвонить можно по телефону: 72-62-09. Время его работы: понедельник - пятница с 9.00 до 12.00 и с 13.30 до 16.00.

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К «сетевикам» много претензий у прокуратуры

Соблюдение законодательства в части сбора и вывоза мусора в тамбовской области контролирует прокуратура. За последние несколько месяцев у нее возник ряд претензий к региональному оператору. Например в Уметском районе сбором и вывозом мусора, по договору с АО «ТСК» занималась рассказовская компания «ЭКО ПОЛИГОН». Она должна была транспортировать собранные отходы в специальное место. Но выяснилось, что мусор вывозили на неработающий полигон, который не включен в реестр мест накопления отходов. В отношении директора ООО «ЭКО ПОЛИГОН» возбудили дело об административном правонарушении по статье «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления».

В прокуратуру Инжавинского района на регоператора пожаловались жители одной из улиц рабочего поселка Инжавино. Люди исправно получали квитанции на оплату услуг по вывозу мусора, но, как выяснила прокуратура, ни одной контейнерной площадке на улице не было, а значит услуга попросту не оказывалась. В качестве альтернативы жителям улицы предложили бестарный вывоз мусора, который осуществлялся 1 раз в неделю. Но по правилам в холодное время года отходы должны вывозить раз в три дня, а в теплое – ежедневно. При этом АО «ТСК» должно было согласовать с местными чиновниками места для размещения мусорных площадок, установить там контейнеры и заниматься их уборкой. Для устранения этих нарушений прокуратура внесла в адрес директора АО «ТСК» и в местную администрацию представления, которое сейчас рассматриваются.

Провести проверку попросили прокуратуру жители города Уварово, которые были недовольны работой регоператора. Выяснилось, что в договорах, заключенных сжителями, содержатся положения, обязывающие потребителя обеспечить свободный подъезд к контейнерам и мусоросборникам, расположенным на придомовой территории, а также содействие в оказании услуг по транспортированию ТКО, что не отвечает требованиям действующего законодательства. В ряде случаев контейнеры для сбора ТКО расположены на расстоянии, превышающем 100 метров от территорий домовладений. На некоторых улицах с индивидуальной жилищной застройкой контейнеры вообще отсутствуют. Плату людям начисляли не только по месту их проживания (а значит и потребления услуги), но и по месту нахождения их собственности. Для устранения этих нарушений прокуратура внесла директору Уваровского филиала АО «Тамбовская сетевая компания» представление.