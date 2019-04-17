В Тамбовской области клещи вышли на «охоту»

Теплая погода, которая установилась на Тамбовщине в марте и апреле, стала причиной ранней активизации клещей. По данным управления Роспотребнадзора, в этом году первый укус опасного членистоногого зафиксировали в нашем регионе 28 марта. Для сравнения, в прошлом году клещ впервые напал на тамбовчанина 11 апреля. А вот в 2016 и 2017 году пострадавшие обратились в больницу 12 и 14 марта соответственно.

Санитарные врачи сообщают, что на сегодняшний день зарегистрировано уже 8 обратившихся за медицинской помощью людей, на которых «напали» клещи. Пострадавших взяли под медицинское наблюдение, а членистоногих будут лабораторно исследовать, чтобы установить, были ли они переносчиками опасных для человека заболеваний.

- Клещи, обитающие на территории области, распространяют такие заболевания как клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), туляремия, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз, что подтверждено результатами лабораторного исследования членистоногих, - поясняют в региональном Роспотребнадзоре.

Подсчитано, что весной и летом прошлого года из-за укусов клещей в больницы области обратились больше 3,5 тысяч тамбовчан, почти 1 тысяча из них – дети. Почти 3 тысячи членистоногих, снятых с пострадавших и найденных в природной среде, исследовали. По данным санитарных врачей в 603 случаях положительным оказался результат на клещевой боррелиоз (удельный вес зараженных клещей составил 20,1%), в 174 случаях – на гранулоцитарный анаплазмоз (удельный вес инфицированных клещей составил 5,8%). Членистоногих, которые переносили возбудителей клещевого энцефалита, не нашли.

- Тамбовская область неэндемична по заболеваемости клещевым энцефалитом,- говорят в региоанльном управлении Роспотребнадзора. - Однако, заразиться опасной инфекцией можно при посещении ряда регионов РФ. Иммунизация против клещевого вирусного энцефалита людям, выезжающим в эндемичные по этому заболеванию регионы организована и проводится на базе ТОГБУЗ «Городская поликлиника им. Арх. Луки г. Тамбова». Сделать первую прививку от энцефалита нужно не позднее чем за 1,5 месяца, а вторую — не позднее чем за 2 недели до посещения неблагополучной территории.

Специалисты напоминают, больше всего шансов пострадать от укусов клещей там, где много травы и другой растительности. Отправляясь на прогулку в лес или парк, стоит позаботиться об одежде светлых тонов, на которой хорошо будет видно паразитов. Желательно, чтобы она плотно облегала тело, имела длинные рукава, манжеты и молнии. Кроме того, для отпугивания насекомых стоит использовать специальные репелленты. — Лучшая мера профилактики заболеваний, которые переносят клещи, — не допускать присасывания. Членистоногие не сразу кусают человека, а некоторое время ползают по телу в поисках подходящего места, поэтому не реже чем раз в полчаса себя нужно осматривать, а перед возвращением домой отряхивать тело и одежду. Но если клещ всё-таки присосался, нужно как можно быстрее обратиться к врачу, который удалит насекомое, обработает рану и отправит клеща на исследование.

При повышении температуры, появлении общей слабости, покраснениях на коже и любых других проявлениях заболевания нужно немедленно обратиться к врачу и рассказать ему об укусе. Боррелиоз поражает нервную систему, внутренние органы, сердце, суставы и требует незамедлительного лечения.

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Как избавиться от клеща

Чтобы удалить клеща, можно обратиться в травмопункт городской клинической больницы имени Архиепископа Луки по адресу: г.Тамбов. ул. Гоголя, 6. Если нет возможности сразу обратиться к специалисту, клеща можно попытаться достать самостоятельно. Для этого существует несколько способов. Первый — зацепить головку клеща петлёй из прочной нитки и медленно потягивать её вправо-влево, пока насекомое не будет извлечено. Второй способ — снять паразита пинцетом с широкими концами, осторожно поворачивая его по часовой стрелке. Давить клеща пальцами ни в коем случае нельзя. Также нельзя капать на присосавшееся насекомое растительное масло, спирт или какое-либо ещё вещество. От этого паразит начинает ещё глубже проникать под кожу.