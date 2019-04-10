2019-04-09T16:57:33+03:00
Общество

В Тамбове следователи проверят поставщика школьных обедов

Управление Роспотребнадзора забраковало почти полтонны продукции, которая предназначалась детям
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Продукты, которые должны были попасть на стол детям, изъяли и уничтожилиПродукты, которые должны были попасть на стол детям, изъяли и уничтожилиФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове продолжится разбирательство в отношении фирмы, которая поставляет питание в несколько городских школ и лицеев. Напомним, претензии к обедам появились у родителей лицей №29 еще в январе этого года. Мамы направили несколько жалоб на неофициальный сайт губернатора области Александра Никитина. Сообщалось, что блюда подаются холодными, многие дети просто отказывались их есть, а те, кто все же обедал в школьной столовой, приходили домой с жалобами на боль в животе, у некоторых ребят, уверяют мамы, появилась аллергическая реакция. По словам родителей младшеклассников 29-го лицея, качество питания ухудшилось после нового года, когда в школе сменился поставщик обедов.

- Трижды, уже после нового года, сын, приходя домой, жаловался на боли в животе, - рассказывала Екатерина Басова. - Я поначалу не стала бить тревогу, с болями мы справлялись без обращений к врачам, но потом пообщалась с другими родителями, выяснилось, что после школьных обедов у детей проявлялась аллергия, возникала тошнота. Поэтому мы решили обратиться с жалобой на сайт губернатора и разобраться в ситуации.

Кроме того, две жалобы поступили в региональный Роспотребнадзор, где в отношении поставщика школьного питания провели внеплановую проверку. Для того, чтобы убедить родителей, что питание в школе – вкусное и горячее, для них даже провели «показательный» обед. Обеспокоенных мам пригласили в столовую и угостили школьной едой, которую, якобы, ежедневно получают их дети. «Успокаивать» родителей явились начальник регионального управления образования и науки Татьяна Котельникова и замглавы администрации города Сергей Кузнецов. На встрече присутствовал и представитель фирмы-поставщика обедов, который заверял, что для приготовления блюд они используют свежие и безопасные продукты, причем работают они с 11 школами, а жалобы поступили только от родителей одного лицея.

Впрочем, суд, инициированный региональным управлением Роспотребнадзора, поверил не словам, а результатам исследования санитарных врачей.

- На сегодняшний день по материалам нашей проверки проверки состоялось судебное решение, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области. – У поставщика школьного питания обнаружили почти полтонны некачественной мясной продукции, которая была изъята и уничтожена.

В ведомстве уверяют, что использовали все законные методы, чтобы обезопасить детей, но вопрос расторжения контракта между школами и фирмой – не в их компетенции. Организацию оштрафовали и на две недели запретили производить мясные полуфабрикаты, качество которых вызвало сомнение у санитарных врачей.

На минувшей неделе стало известно, что в ситуацию со школьным питанием решили вмешаться следователи регионального СКР. Произошло это после того, как информацию о результатах проверки Роспотребнадзора опубликовали Интернет-СМИ.

- По факту возможного оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а в данном случае детей, следственными органами СУ СКР по Тамбовской области начата доследственная проверка, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна. - По результатам этой проверки будет принято процессуальное решение.

В ТЕМУ

Школьное питание возьмут под контроль?

Правительство планирует взять под жесткий контроль качество продуктов поставляемых в школы, детские сады и больницы. Поручено этим заниматься Минсельхозу, Минфину, ФАС, Роскачеству и Роспотребнадзору. Большие вопросы к питанию детей стали появляться после вспышки дизентерии в столичных детсадах в конце минувшего года. Сейчас специалисты не могут назвать этот контроль эффективным, так в «Роскачестве» отмечают, что часто лабораторные исследования ограничиваются проверкой документов. Согласно новому предложению, теперь предлагается обязать заказчиков - то есть сами столовые, в обязательном порядке отправлять продукцию на проверку в лаборатории. СПИЧКА: По данным управления Роспотребнадзора, в 2018 году ведомство забраковало на предприятиях страны порядка 400 тонн мяса и продукции из него, нарушителей оштрафовали более чем на 146 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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