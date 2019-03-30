Сюрпризы Рахманиновского фестиваля в Тамбове: заповедник, кольцо и мировая звезда

В зале нет свободных мест. Зрители погружены в завораживающее и даже медитативное действо, разворачивающееся на сцене драмтеатра. В Тамбове на открытии 38-го Международного фестиваля имени Сергея Рахманинова звучала музыка Чайковского и, конечно же, Рахманинова в исполнении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан и блистательного всемирно известного пианиста Николая Луганского.

Николай Луганский до концерта в ТамбовеФото: Ирина БУРЯКОВА

Государственный симфонический оркестр Татарстана.

- Первое отделение открывает Вторая симфония Чайковского, которая редко исполняется, и это изумительное сочинение. Второе отделение - гениальная увертюра Рахманинова "Утес" и его Первый концерт для фортепиано с оркестром, - рассказал Николай Луганский журналистам перед открытием фестиваля. - Это произведение имеет особую, ни на что не похожую судьбу. "Утес" был написан Рахманиновым в возрасте 17 лет, когда он только начинал свое триумфальное шествие в музыкальном мире, но позже много раз перерабатывалось. Та редакция, которую мы исполняем сегодня, относится к 1917 году, когда композитору было уже 44 года, над ним он работал в Ивановке.

38-й Международный фестиваль имени Рахманинова в ТамбовеФото: Ирина БУРЯКОВА

На открытии музыкального фестиваля гостей ждали и другие сюрпризы. Так, стало известно, что музей-усадьба "Ивановка" в Тамбовской области станет заповедником.

- Я сегодня докладываю всем вам о том, что буквально совсем чуть-чуть осталось до изменения статуса "Ивановки". "Ивановка" станет государственным музеем-заповедником, - рассказал на открытии фестиваля директор музея-усадьбы Сергея Рахманинова "Ивановка" Александр Ермаков. - Я докладываю вам и о том, что при поддержке управления культуры Тамбовской области, глав Мичуринского, Уваровского и Петровского районов принято решение о создании Тамбовского рахманиновского кольца. Это очень важно для увековечивания памяти Сергея Рахманинова. И я чрезвычайно признателен нашему художественному руководителю Николаю Луганскому, именно он вывел наш фестиваль на такую мощную орбиту.

На сцене звучала музыка, которая так или иначе связана с Тамбовской землей. У Сергея Рахманинова - с Ивановкой, у Петра Чайковского - с деревней Усово Кирсановского уезда (ныне это Бондарский район). Эти два великих русских композитора были знакомы.

Николай Луганский и Государственный симфонический оркестр Татарстана1.

Зрители стоя аплодировали на концертеФото: Ирина БУРЯКОВА

Зрители аплодировали стоя и долго не хотели отпускать музыкантов со сцены. Николай Луганский играл на БИС!

Кстати, география Рахманиновского фестиваля расширяется - концерты пройдут не только в областном центре, но и других районах Тамбовщины. Зрителей ждет встреча с Московским камерным Шнитке-оркестром, оркестром русских народных инструментов «Россияне», с солистами из Польши, США и многими другими. Фестиваль красивой живой музыки продлится до 30 апреля.

Николай Луганский играет на БИС!.

38-й Международный фестиваль имени Рахманинова в ТамбовеФото: Ирина БУРЯКОВА