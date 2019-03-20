Тамбовчанин Константин Мацнев: «Выжать 250 килограммов — реально»

Константину Мацневу сейчас 47 лет. Это крепкий широкоплечий и улыбчивый мужчина, который наделен не только огромной физической силой, но и огромной силой духа. Заниматься с тяжелыми весами Константин начал после того, как из-за болезни потерял обе ноги. Сосудистое заболевание у мужчины обнаружили в 2009 году, тогда ему было 37.

- Врачи объяснили, что у меня из-за курения, высокого гемоглобина происходит закупорка сосудов ног, в итоге ткани начали «высыхать» и отмирать, - вспоминает Константин. - Процесс этот происходил постепенно, и, начиная с 2009 и до 2014 года врачи отрезали от меня понемногу...

В этот тяжелый период Константина поддерживала семья — мама, брат и сестра. Когда у мужчины уже не было одной ноги, в Интернете он познакомился с женщиной, которая осталась с ним рядом на все последующие годы. Вместе с гражданской супругой Ларисой они выдержали дальнейшее лечение, больницы, ампутацию второй ноги и длительный восстановительный период. Константин признается, все эти годы были для него очень тяжелыми, но несмотря на это вскоре он вернулся к нормальной жизни.

- По образованию я токарь, всю жизнь занимался машинами, в 16 лет получил права, - рассказывает мужчина. - Даже после того, как лишился обеих ног от руля я не отказался. Сейчас у меня автомобиль с ручным управлением, кстати, на тренировки я езжу на нем.

К Светлане Приваловой, которая является тренером «Спортивно-адаптивной школы» в Тамбове нынешний рекордсмен и победитель Константин Мацнев попал весной 2015 года. Все произошло случайно.

-. Я сам в детстве занимался велосипедным спортом, а потом привлек к занятиям младшего брата, - поясняет Константин. - Светлана Юрьевна у нас тоже, как выяснилось, мастер велосипедного спорта. В один из своих приездов брат, который сейчас постоянно живет в Адлере, встретил ее. Как это бывает, ребята разговорились. Светлана рассказала, что она занимается с инвалидами, и брат сразу подумал обо мне. Так я и пришел в спортзал.

На тот момент никто и предположить не мог, что Константин станет новой звездой тамбовского пауэрлифтинга.

- Он начал заниматься в 43 года, признаемся честно, по сути, это возраст, в котором спортсмены заканчивают свою карьеру, а никак не начинают ее, - говорит Светлана Привалова. - Но в случае с Константином практически сразу пошел «рост», поэтому вскоре мы вместе с ним решили, что с любительского уровня надо переходить на профессиональный. И не ошиблись.

Светлана Привалова разглядела в новом воспитаннике звезду российского масштаба

Сейчас на счету нашего пауэрлифтера уже порядка восьми рекордов России. В 2015 году Константин Мацнев стал победителем Всероссийских соревнований, которые прошли в Тамбове. Тогда он выжал штангу весом 127 килограммов, на своем первом Чемпионате России Константин стал четвертым, еще один раз на соревнованиях всероссийского уровня Константин становился 3-м, ну а последние два года — он безоговорочный победитель не только внутренних соревнований, на которых тамбовчанин стал «автором» российских рекордов, но и международных состязаний.

На турнире «Серебряная Штанга», который прошел в Польше в октябре прошлого года, наш спортсмен поднял штангу весом 225 килограммов, став победителем в своей весовой категории (до 107 кг), а среди всех участников соревнований (в абсолютной весовой категории) Константин занял второе место.

Турнир "Серебряная Штанга" в Польше

В этом году в Сочи спортсмен установил свой очередной рекорд — выжал 226 килограммов. А совсем недавно, на чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил в Брянске Константин поставил еще два российских рекорда — «выжал» 230 и 234 килограмма, став первым в категории до 107 килограммов (вес Константина согласно протоколу на этих соревнованиях был 104,4 кг). В абсолютном зачете тамбовчанин стал третьим среди 160 спортсменов.

В Брянске Константин Мацнев поставил два рекорда России

По словам Светланы Приваловой, выступление в Брянске для тамбовских ребят и в целом оказалось успешным — наши спортсмены стали третьими в командном зачете и привезли домой «бронзу» престижного чемпионата. Вообще-то, это не первое такое успешное выступление тамбовских пауэрлифтеров. Спортсмены уже занимали третье командное место, выступая в октябре прошлого года на Кубке России в городе Сочи. Но тогда из-за ЧП на соревнования приехали далеко не все желающие выступить, поэтому возникали разговоры о том, что результаты сочинского Кубка могут быть не совсем справедливы.

Напомним накануне соревнований, которые должны были стартовать 25 октября, в Сочи произошло серьезное наводнение. Здесь смыло и автомобильный и железнодорожный мост. Попасть в город вовремя спортсмены не успевали.

- У нас был выбор — возвращаться домой или все-таки подождать, - вспоминает Константин Мацнев. - В итоге команда на двое суток остановилась в гостинице, а когда дорогу наконец открыли, мы приняли участие в Кубке.

Всего же на тех соревнованиях выступили команды из 26 регионов страны (всего 86 человек). Многие до Сочи просто не доехали, а тамбовчане оказались настойчивыми и взяли тогда «бронзу». Ну а то, что наши ребята достойны призового места, они еще раз доказали на соревнованиях в Брянске. В них, кстати, принимали участие рекордное количество спортсменов, так что конкуренция была очень высокой.

После успешного выступления в Брянске, Константин Мацнев вернулся к тренировкам. Атлет занимается три раза в неделю по 1,5-2 часа. Являясь первым номером сборной России по пауэрлифтингу спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Константин сейчас готовится к соревнованиям более высокого уровня — Чемпионату Мира, который пройдет в Казахстане в июле этого года.

- Я уверен, что 234 килограмма для меня не предел, - говорит Константин Мацнев. - Взять 250 килограммов — это вполне реально и на достижение этого результата я сейчас работаю!

Константин занимается три раза в неделюФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Опять "золото"!

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«Ищу спортсменов на улице и даже на пляже»

Сейчас в группе Светланы Приваловой занимаются 10 человек, но возможности тамбовской спортивно-адаптивной школы гораздо больше. Вот только не все люди с ограниченными возможностями здоровья знают о "Спортивно-адаптивной школе". Поэтому тренер использует все возможности, чтобы найти себе воспитанников.

- Я, конечно, стесняюсь, но, пересилив себя, могу подойти к человеку на улице, если вижу, что могу ему помочь, - рассказывает Светлана Юрьевна. - Уже почти год пауэрлифтингом с нами занимается Александр Калашников, мужчина потерял ногу в автокатастрофе. К нему я подошла на пляже и предложила заниматься. Оказалось, что Александр самостоятельно и достаточно долго пытался найти в Тамбове подходящую секцию. Не обязательно ставить сразу какие-то сверхвысокие планки. Занятия спортом для инвалидов — это и социализация - возможность общаться с людьми, это полезное для здоровья времяпрепровождение. Ну а профессионалы, которым стал Константин Мацнев, выезжают в другие города и даже страны, встречают новых людей, и, что немаловажно, получают за удачные выступления вполне достойные гонорары.

Александра Калашникова (крайний слева) Светлана встретила на пляже и предложила заниматься

В секции пауэрлифтинга для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата практически нет возрастных ограничений (заниматься этим видом спорта можно с 10 лет), сюда могут прийти и мужчины и женщины. Находится ТОГАУ «Спортивно-адаптивная школа» в Тамбове на ул. Мичуринской, 112В. Получить всю информацию можно по тел. 8 (4752) 49-27-41 или электронной почте: dusashtambov@yandex.ru