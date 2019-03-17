На трассе в Тамбовской области перевернулся пассажирский автобус

Сообщение о серьезной аварии, которая произошла на 495 километре трассы «Р-22» в Знаменском районе, поступило 16 марта в 22 часа 15 минут. На трассе опрокинулся пассажирский автобус, следовавший из города Камышина в Москву.

По предварительным данным причиной аварии стали плохие погодные условия. Водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет, после чего перевернулась. В момент ДТП в ней находились 25 человек, включая двух водителей. На место ЧП выехали полицейские и спасатели. По данным регионального УМВД, в больницу доставили пять пассажиров перевернувшегося автобуса. Травмы получили трое мужчин 39, 43 и 47 лет, а также 51-летняя женщина и 14-летний подросток.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД России «Знаменский», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Обстоятельства ДТП устанавливаются. Сотрудники оказали необходимую помощь пассажирам и организовали их выезд по мету следования.