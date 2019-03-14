Тамбовские дачники все-таки лишатся своих домиков?

Проблема тамбовских дачников, которую региональные власти обещали решить еще в 2017 году, до сих пор остается актуальной. Хозяева порядка 700 дачных участков продолжают жить в страхе, опасаясь штрафов и принуждения снести постройки, которые признали незаконными.

Напомним, конфликт владельцев дач, которые расположены вдоль газопровода «Алгасово — Тамбов» начался еще в 2012 году. Тогда люди начали получать от ООО «Газпром трансгаз Саратов» предписания о сносе незаконно возведённых строений, потому что они оказались в зоне магистрального газопровода, а это серьёзное нарушение действующих правил безопасности. В зону «отчуждения» попала часть дачных домиков, расположенных в 18 садоводческих товариществах. После того как дачники не отреагировали на полученные предписания, ПАО «Газпром трансгаз Саратов»начал обращаться в суд с исками, в которых требовал освободить участки от построек. В «Газпроме» уверяли, что таким образом заботятся о самих людях: случись на газопроводе авария, человеческих жертв не избежать, а ответственными за нарушение безопасности в данном случае будут газовики.

История проблемного газопровода началась в 1961 году, примерно в это же время сотрудникам тамбовских предприятий стали выделять участки в нынешних проблемных районах. Раньше охранная зона газопровода составляла 25 метров, но позднее правила изменились и в эту самую охранную зону попали строения, находящиеся ближе 150 метров от газопровода. За несколько лет, что продолжается конфликт, не в пользу дачников вынесено множество судебных решений, обязывающих их освободить земельные участки от построек. Часть людям действительно пришлось снести... Со своей проблемой дачники обращались к региональным властям, люди просили остановить снос их дач и обезопасить их от посягательств газовиков.

В итоге, в конце 2016 года тамбовчанам сообщили, что решение проблемы найдено — газопровод решили «убрать» от дач. А на время, пока эти вопросы решаются, людям предоставляли отсрочку исполнения решений суда.

- Вопрос с переносом газопровода, проходящего по дачным участкам тамбовчан на Рассказовском шоссе, будет окончательно решен в следующем году, - заверил тогда дачников заместитель главы администрации Тамбовской области Арсен Габуев.

По словам вице-губернатора, работы по переносу газопровода Тамбов-Кирсанов планировалось провести в три этапа. Сначала предполагалось построить газопровод высокого давления, который соединит две газораспределительные станции. Далее предстояло проложить новую ветку от ГРС-Котовск до газопровода в районе промышленной зоны посёлка Строитель протяженностью порядка 12 километров. А уже после этого собирались начать реконструкцию магистральных газопроводов Алгасово-Тамбов и Тамбов-Кирсанов. Таким образом проблемную ветку должны были вывести из эксплуатации и необходимости сносить дачи не было бы. Решить вопрос сначала обещали в течение 2017 года, потом все перенесли на более поздние сроки — 2018 год. Сообщалось, что на эти цели из областного бюджета даже выделили 80 миллионов рублей. Региональные власти за счет бюджетных средств должны были разработать проектно-сметную документацию на строительство и оплатить часть работ по прокладке газопровода, а вот финансирование строительства основных газовых сетей и реконструкции двух газораспределительных станций должен, по договоренности, должен был взять на себя «Газпром».

В феврале 2018 года дачникам, которые снова задавались вопросом, что делается, чтобы сохранить их строения на сайте губернатора области Александра Никитина, поступил ответ от начальника регионального ТЭК и ЖКХ Светланы Григорьевой и главы города Тамбова Сергея Чеботарева. Из него следовало, что дело сдвинулось с мертвой точки.

- Разработаны проект планировки и проект межевания территории для строительства газопровода высокого давления от отключающего устройства ГРС-1 до отключающего устройства ГРС-2а, - говорилось в объяснениях чиновников. - Они утверждены на публичных слушаниях. Разрешение на строительство указанного газопровода выдано, строительство газопровода ведется.

Но, как стало известно, окончательно решить вопрос с переносом газопровода в ближайшее время не получится. Самые дорогостоящие работы ложились на плечи «Газпрома», их проведение оценивали примерно в 8 миллиардов рублей. Так вот газовики, подсчитав все затраты, «посоветовали» областным властям поискать для финансирования переноса какого-нибудь инвестора.

- АО «Газпром промгаз» подготовило предпроектную документацию «Обоснование инвестиций реконструкции объектов газотранспортной и газораспределительной системы Тамбовской области», - объясняет начальник управления градостроительства и архитектуры области Александр Филатов. - Вынос из зоны застройки участков газопроводов, а также вывод из эксплуатации действующей ГРС-1 за пределы перспективных границ города Тамбова предложено реализовать за счет средств стороннего инвестора. Реализация данных мероприятий потребует значительных капитальных вложений. Инвесторы, желающие принять участие в решении данного вопроса, отсутствуют. Тем не менее вопрос проведения реконструкции магистральных газопроводов «Кирсанов-Тамбов», «Алгасово-Тамбов» остается на сегодняшний день актуальным и находится на постоянном контроле, так как проблемы граждан, жилые дома или дачные участки которых находятся в охранной зоне или зоне минимально допустимого расстояния магистрального газопровода «Кирсанов-Тамбов», не решены.