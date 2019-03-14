«Тамбовгортрансу» грозит банкротство?

Единственный муниципальный перевозчик областного центра - «Тамбовгортранс» стал участникам банкротного дела, которое сейчас рассматривается в Арбитражном суде Тамбовской области. Иск в начале этого года подало ООО «Тамбовская областная сбытовая компания», которое обеспечивает транспортное предприятие электроэнергией, требующейся, в том числе, для работы городских троллейбусов.

О том, что МУП «Тамбовгортранс» терпит большие убытки из-за использования этого вида транспорта, говорится в течение нескольких последних лет. Так, по данным предприятия-перевозчика, себестоимость поездки на троллейбусе, с учетом всех затрат, как минимум вдвое превышают автобусные. В расчет берется не только электроэнергия, необходимая для работы «рогатых», но и огромные потери в контактных сетях, которые были построены в середине прошлого века и имеют износ в 85%, из-за этого пропадает почти половина поданного электричества. Помимо контактной сети в серьезной модернизации нуждаются и подстанции, но таких средств, а это сотни миллионов рублей, которых в городском бюджете попросту нет. Работа МУП «Тамбовгортранса» субсидируется из городского бюджета, в качестве поддержки предприятие получает порядка 30 миллионов рублей. Но этого не хватает. В качестве меры, которая помогла бы улучшить финансовое положение городского предприятия в конце 2016 года в Тамбове рассматривался вопрос ликвидации сразу нескольких троллейбусных маршрутов, с заменой их на газовые автобусы. Горожане высказались против такого решения, но в итоге часть троллейбусных маршрутов, следующих в восточную часть города была ликвидирована. Несколько месяцев назад депутаты гордумы приняли решение также о списании контактных сетей, расположенных по улице Елецкой и 40 лет Октября. Работы по их демонтажу уже провели.

Не сбылись и планы по внедрению в областном центре электробуса, который мог бы заменить затратные троллейбусы. Машина производства белорусского предприятия «Белкоммунмаш» появилась в областном центре в марте прошлого года. Ее планировали на бесплатной основе тестировать течение трех месяцев. Чудо-техники пустили тогда по маршруту №32 — от железнодорожного вокзала до остановки «Пигмент». Для работы электробуса не требовалась контактная сеть, подзаряжалась машина от специальной станции, установленной на конечной остановке. 19-метровый электробус, который вмещал более 150 пассажиров проработал в Тамбове в течение несколько недель. Потом белорусская сторона попросила вернуть машину и передала ее для тестирования в другой регион страны. Тем не менее, чиновники сообщали, что времени, которое она проработала в нашем городе вполне достаточно, чтобы сделать выводы: нужен Тамбову электробус или нет. Среди минусов сразу же говорили о больших габаритах транспортного средства и его высокой стоимости — один электробус обошелся бы бюджету примерно в 26 миллионов рублей. Стоимость зарядных станций сопоставима по стоимости с ценой одного газомоторного автобуса. В итоге от приобретения электробусов решили отказаться.

Тем временем долги МУП «Тамбовгортранс» перед энергетиками растут как снежный ком. Сначала АО «ТОСК» пыталось решить этот вопрос с помощью гражданских исков, поданных в арбитраж. Так в 2018 году рассматривалось дело о задолженности городского перевозчика перед энергетиками в размере более 8 миллионов рублей. Суд стал на сторону энергетиков и обязал МУП выплатить эти средства. Но перевозчик заявил о том, что одномоментно выполнить решение суда не может и попросил «разбить» выплату на более длительный срок.

- Заявитель обосновывает свои требования о предоставлении рассрочки тем, что его тяжелое финансовое положение не позволяет выплатить всю сумму долга единовременно. При этом ответчик указывает, что доходы от социально значимой деятельности по перевозке граждан не окупают расходов по оплате аренды имущества, ремонта транспортных средств, затрат на приобретение горюче-смазочных материалов, оплате труда работников, прочих необходимых расходов, - говорится в определении Арбитражного суда Тамбовской области. - Все это может повлечь за собой полную остановку деятельности предприятия.

В итоге, учитывая бедственное положение «Тамбовгортранса», рассрочка, которую просило предприятие, была предоставлена. МУП должен был в течение года — с 1 мая 2018 по 1 мая 2019 ежемесячно передавать энергетикам по 680 тысяч рублей. Но условия погашения долга не выполнялись и уже в июне 2018 года АО «ТОСК» обратилось в суд с заявлением о прекращении этой самой рассрочки. Просьбу энергетиков удовлетворили.

Сейчас дело и вовсе дошло до банкротного разбирательства, инициировать которое АО «ТОСК», учитывая сумму и сроки задолженности, по закону имеет полное право. Сейчас в иске идет речь от взыскании 27 миллионов 350 тысяч рублей, это долг, который копился в течение нескольких последних лет. Если в этот раз договоренности между перевозчиком и энергетиками достигнуто не будет, предприятию может грозить ликвидация. Но в городской администрации уверены, что до этого все же не дойдет.

- В областном центре «Тамбовгортранс» - единственное транспортное предприятие, на балансе которого находятся кроме автобусов еще и троллейбусы, является ключевым перевозчиком. Сегодня оно переживает сложный период, связанный с экономическими сложностями, - объясняют в администрации города Тамбова. - На сегодняшний день продолжается судебное разбирательство в рамках дела о банкротстве в связи с просроченной задолженностью перед акционерным обществом «Тамбовская областная сбытовая компания».

В мэрии отмечают, что речь в данном случае не идет о прекращении работы предприятия и о прекращении работы муниципального общественного транспорта в целом. Но признают, что варианты по урегулированию долговых обязательств, предложенные «Тамбовгортрансом» АО «ТОСК» не устроили,. Сейчас между организациями продолжаются переговоры и поиски путей выхода из сложной ситуации, при этом часть долга перед поставщиком электроэнергии уже погашена.

- Оплату по наложенным АО «ТОСК» исковым обязательствам мы сейчас производим согласно установленному графику, - уверяет директор муниципального предприятия «Тамбовгортранс» Александр Шелудяков. - Пассажирские перевозки на сегодняшний день осуществляются в штатном режиме.

В ТЕМУ

В Тамбове загорелся пассажирский автобус

Вечером 4 марта в областном центре загорелся пассажирский автобус 55-го маршрута. Как сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 22 часа 2 минуты. Ликвидировали возгорание два отделения пожарных частей, в 22 часа 22 минуты пожарные справились с огнем. По информации муниципального предприятия «Пассажирские перевозки, автобус «НЕФАЗ», работавший в этот день на 55 маршруте, в 21 час 35 минут закончил работу на остановочном пункте «МЖК» и отправился на заправку. Затем, уже без пассажиров, он поехал в парк на улицу Урожайную. В районе улицы Комсомольской кондуктор, почувствовав запах дыма в салоне, сообщил об этом водителю. В результате осмотра было обнаружено возгорание в районе двигателя. Потушить собственными силами начавшийся пожар водителю не удалось, автобус сгорел полностью. Пострадавших нет.

- Предварительные причины пожара - смена погодных условий. Мороз и холод, по всей видимости, образовалась наледь под двигателем. Она растаяла и где-то произошло короткое замыкание. В результате короткого замыкания произошло возгорание двигателя, - говорит Валерий Громов, директор МУП «Пассажирские перевозки».- Мы обязательно соберем всех руководителей фирм, проведем с ними совещание на предмет того, чтобы провести дополнительный инструктаж с водительским составом, дополнительный инструктаж с механиками, которые на выпуске. Основную роль, конечно, в этом играет механик, который выпускает на линию автобус.

Известно, что сгоревший автобус регулярно проходил техосмотр. Грубых нарушений в его эксплуатации со стороны водителя не было.