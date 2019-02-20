2019-02-19T18:36:39+03:00
Общество

Тамбовщина сдала позиции в рейтинге качества жизни

По сравнению с прошлым годом регион опустился на шесть пунктов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Производство растет - качество жизни ухудшается...Производство растет - качество жизни ухудшается...Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовская область серьезно ухудшила свое положение в рейтинге регионов России по качеству жизни в 2018 году. Очередное исследование эксперты опубликовали на днях. По данным специалистов РИА Рейтинг, по итогам прошлого года наш регион занял 40 строчку в списке из 85 областей страны. При этом по уровню жизни, который оценивали годом ранее, Тамбовщина находилась на шесть строчек выше и располагалась на 34 позиции.

В работе над исследованием специалисты использовали 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни, ситуации в социальной сфере. На основе этих индикаторов для каждого региона рассчитали рейтинговый балл. При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина, Центробанка, другие открытые источники.

По данным экспертов, лидеры рейтинга не меняются из года в год, самыми комфортными для жизни признают Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. За ними следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Липецкая и Калининградская области.

Состав замыкающей рейтинг десятки по сравнению с предыдущим годом также практически не изменился. Последние места занимают Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва. В предыдущем рейтинге большинство этих регионов также были аутсайдерами.

В ряде регионов произошли позитивные изменения уровня жизни. Так семь регионов улучшили свои позиции в рейтинге более чем на пять мест по сравнению с прошлым годом. Магаданская область переместилась с 44-е на 35-е место, Амурская - с 61-го на 53-е, Оренбургская - с 41-го на 33-е, Чукотка - с 78-го на 70-е, Северная ОсетияАлания - с 72-го на 65-е, Сахалин - с 53-го на 46-е, Мурманская область - с 42-го на 36-е место. Более чем на пять мест снизились позиции, в том числе, и нашего региона — Тамбовская область «опустилась» сразу на 6 мест, у Алтайского края, Красноярского края, Удмуртии и Чувашии - «минус» 7 мест.

При этом, по данным областной администрации, ни о каком экономическом спаде в нашем регионе говорить не приходится.

- По итогам 2018 года рост промышленного производства в Тамбовской области составил 114,4 процента к уровню 2017 года. В России индекс физического объема промышленного производства достиг 102,9 процента, в ЦФО – 108,5 процента. По уровню роста объемов производства Тамбовская область занимает первое место в ЦФО и четвертое место в Российской Федерации, - рассказали в администрации региона.

Как сообщает управление по развитию промышленности и торговли области, наибольший рост достигнут в таких видах деятельности, как производство транспортных средств и оборудования – 142,7 процента, металлургическое производство – 138,2 процента, компьютеров, электронных и оптических изделий – 119,2 процента, ремонт и монтаж машин и оборудования – 113 процента, производство химических веществ и химических продуктов – 112,6 процента. В общей сложности тамбовские предприятия произвели продукции на 177,7 миллиарда рублей.

Более того, за последние годы Тамбовщина стала одним из лидеров в России по производству мяса, зерна, сахарной свеклы, подсолнечника. Об этих успехах региона губернатор Александр Никитин рассказывал на встрече с президентом страны Владимиром Путиным, которая состоялась в конце января.

- Что в 2018 году было особенно примечательным в жизни экономики Тамбовского региона – это в первую очередь развитие промышленного потенциала, - сказал Александр Никитин. - Несмотря на то что доминантой региональной экономики является агропромышленный комплекс, промышленность демонстрировала очень высокие темпы развития. Кстати говоря, это не первый год уже отмечается. По вводу жилья Тамбовщина достигла за прошедший год уровня 102,2 процента к плану, в эксплуатацию ввели 857 тысяч квадратных метров жилья. На душу населения это 0,8 квадратного метра, что существенно выше, чем среднероссийские показатели.

Жаркие споры среди тамбовчан вызвали зарплаты, уровень которых глава региона также озвучил на встрече с Путиным.

- Средняя заработная плата по региону составила 26 300 рублей, - сообщил Александр Никитин. - Особенно высокие темпы роста продемонстрировало сельское хозяйство и переработка, очень много было новых современных предприятий и комплексов, которые мы вводили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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