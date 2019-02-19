Директор тамбовской УК получил 4 года за мошенничество

В Тамбове вынесли приговор учредителю и директору ООО обслуживающая организация «Коммунально-Строительный Сервис Плюс», под управлением которой находились дома, расположенные в северной части областного центра. Речь идет о многоэтажках на улице Мичуринской и Ореховой в Тамбове. Претензии к организации, которая раньше называлась ООО «Коммунально-Строительный Сервис Плюс», а после небольшого «ребрендинга» добавила к названию словосочетание «обслуживающая организация», возникли у ресурсопоставщиков и жителей с 2013 года.

Разбирательство в тамбовском арбитражном суде показало, что обслуживающая организация не оплачивала услуги ресурсопоставщиков. Вскоре этим делом заинтересовались и правоохранительные органы, ведь, как оказалось, речь в этом случае шла о самом настоящем мошенничестве — деньги никто и не собирался перечислять. Когда этот факт стал известен, в отношении афериста возбудили уголовное дело.

Как выяснилось во время расследования, учредитель и гендиректор фирмы с 2013 по 2016 год, собирал деньги за коммуналку с жителей обслуживаемых его организацией домов. Людям он направлял платежные документы, которые те добросовестно оплачивали. Вот только собранные средства, как выяснили полицейские, оседали в управляющей компании, вместо того, чтобы поступать на счета ресурсопоставщиков в качестве оплаты за свет, воду и пр. Более того, у «КомСтройСервиса» даже не были официально оформлены договора с коммунальными организациями. При этом жители получали все, что необходимо и были уверены, что оплачивают коммунальные услуги.

Однако это было совсем не так.

- В суде установлено, что с 2013 по май 2016 года компания осуществляла сбор денежных средств за коммунальные платежи с жителей домов, расположенных на ул. Мичуринская и ул. Ореховая города Тамбова, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Полученные от граждан денежные средства за оплату коммунальных услуг злоумышленник тратил по собственному усмотрению, прикладывая к документам финансово – хозяйственной деятельности фиктивные квитанции о приобретении товарно-материальных ценностей.

Подсчитано, что в общей сложности за три года «работы» люди лишились (а ресурсопоставщики недополучили) больше 7 миллионов рублей. 29 января в Октябрьском районном суде руководителю обслуживающей организации вынесли приговор. Его признали виновным в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Суд приговорил его к реальному лишению свободы — мошенник проведет в колонии общего режима 4 года. Пострадавшим директор должен выплатить больше 6 миллионов рублей.

Кстати, в том же Октябрьском суде рассматривается дело еще одной тамбовской управляющей компании, учредителя и руководителя которой подозревают в хищении 25 миллионов рублей. Эти средства обслуживающая организация получила от жителей в период с 2015 по 2017 годы. Схемы обмана людей в обоих случаях очень похожи. Разбирательства от правоохранительных органов потребовали ресурсопоставщики.

- Не получая финансовые средства от поставки услуг, представители ресурсоснабжающих организаций обратились в полицию, после чего был возбужден ряд уголовных дел, позже объединенных в одно производство, - рассказали пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В рамках расследования следователи изъяли финансовую документация управляющей компании, назначили ряд экспертиз, опросили свидетелей.

Осенью 2018 года дело в отношении недобросовестной УК направили на рассмотрение в суд, приговор по нему пока не вынесен. По закону за такое преступление грозит до 10 лет колонии и штраф до миллиона рублей.

КСТАТИ

Бывший руководитель Госжилнадзора — под следствием Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах уголовного дела, возбужденного в отношении теперь уже бывшего руководителя регионального Госжилнадзора. О претензиях в нему со стороны правоохранительных органов стало известно 25 января этого года. По версии следствия в течение двух лет (с июля 2016 года) чиновник получал взятки от руководителя некой УК за покровительство этой организации. Сумма незаконного вознаграждения составила как минимум 680 тысяч рублей. Экс-руководитель находится под домашним арестом. Как следует из информации, размещенной на официальном сайте Госжилнадзора, освободившаяся с уходом начальника вакансия пока остается свободной — на место руководителя управления пока никого официально не назначили.