Тамбовчанка Анна Кравченко: «Меня прозвали Агафьей Лыковой»

Анна Кравченко живет в нескольких километрах от Тамбова. Ближайший островок цивилизации поблизости — Тамбовский областной туберкулезный диспансер. По прописке (а у женщины в паспорте есть вполне официальная регистрация), 49-летняя Анна является жительницей поселка Гергиевский, Новолядинского поссовета, Тамбовского района. Но на самом деле одинокостоящий двухквартирный дом 1902 года постройки расположен в лесу, далеко от населенного пункта.

Дом смотрителя построен в 1902 годуФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Одна из квартир сейчас пустует, а вторую занимает Анна Кравченко вместе с сыном. Женщина признается — к отсутствию даже самых необходимых благ цивилизации — водопровода, канализации, газоснабжения, она давно привыкла. В доме было лишь электричество, но и его женщина лишилась...

Стали смотрителями «Водоканала»

Анна Кравченко приехала в Тамбовскую область еще в 1993 году из Казахстана. Там супруг женщины Михаил работал зверотехником на одной из местных ферм, в 90-е семья, в которой на тот момент был маленький ребенок, вернулась на родину мужа Анны в Уметский район. С работой в селе тогда было плохо. Выручили родственники, которые на тот момент работали смотрителями в тамбовском «Водоканале», они планировали увольняться и предложили свое место молодой семье.

- Нас с мужем приняли на должности смотрителей «Водоканала» и предоставили ведомственное жилье — дом, расположенный рядом с городскими водозаборными сооружениями, - вспоминает Анна Кравченко.

За водозабором женщина приглядывала больше 20 летФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Как следует из документов, которые есть на руках у женщины, такое решение приняли на заседании администрации и профкома муниципального предприятия «Водоканал» 24 мая 1995 года.

- Слушали информацию директора Бирюкова Н.Н. О том, что предлагается для распределения освободившаяся служебная квартира по адресу Новолядинский поссовет, река Студенка, - говорится в протоколе собрания. - В ходе совместного обсуждения администрация и профком постановили выделить эту квартиру сторожу-смотрителю.

С тех пор Михаил и Анна приступили к выполнению своих служебных обязанностей: следили за порядком в санитарной зоне водозабора, в случае необходимости убирали из водоема мусор и листву, окашивали территорию, следили за пожарной обстановкой.

В 2011 году из-за проблем с сердцем супруг Анны скончался.

Дом ничей?

Спустя несколько лет после смерти мужа Анна предприняла попытку приватизировать квартиру, в которой она жила. Женщина стала собирать документы и тут выяснилось, что оформить жилье в собственность ей нельзя, и даже не потому, что оно предоставлялось, как ведомственное, а из-за того, что фактически дом — ничей. Анна Кравченко обратилась во множество инстанций, чтобы установить принадлежность жилья, в котором она прожила больше 20 лет. Первым делом она запросила информацию в АО «Тамбовские коммунальные системы», которое стало правопреемником городского «Водоканала», заселявшего ее в квартиру на Студенке. Но оттуда, за подписью Петра Черноиванова (руководителя «ТКС» в 2013 году), ей пришел официальный ответ, из которого следовало, что домик смотрителя в списке арендованного имущества общества не значится.

На балансе "ТКС" бывшего ведомственного жилья не оказалосьФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Выяснилось также, что дом - не федеральное имущество, хотя мог бы им быть, так как располагается на территории лесного фонда. Также строение не является муниципальной собственностью ни Тамбовского района, ни города Тамбова. Таким образом «расследование» Анны зашло в тупик. Друзья покойного мужа советовали ей обратиться в суд и добиться решения жилищного вопроса. Но в «ТКС», которым после реорганизации «Водоканала» стал официальным работодателем Анны, женщину заверили, что выгонять ее из дома не планируют.

- Мне тогда объяснили, что «ТКС» не взял дом на баланс, когда происходил процесс передачи имущества, - рассказывает Анна. - Но раз я могла продолжать там жить, с судами решила не связываться и продолжала выполнять свои обязанности.

«Мне грозили выселением с приставами»

Спокойная жизнь женщины закончилась после того, как городской водозабор на реке Студенке перестали использовать. Произошло это в 2016 году. Как пояснили в АО «ТКС», тогда водоснабжающим организациям запретили брать воду из открытых источников. Чистейшие воды Студенки попали под это ограничение, поэтому они, а также женщина-смотритель, оказались организации больше не нужны. Гидротехническое сооружение коммунальщики передали в собственность города Тамбова, Анна попала под сокращение, а дом, у которого не было владельца, так и остался ничьим. В это же время у ТКС все еще действовал договор аренды на участок леса, прилегающий к водопропускному сооружению.

- Согласно нашей информации участок, который находился в долгосрочной аренде у АО «ТКС, в июле 2017 года общество переуступило новому арендатору — ООО «Октябрь», - рассказал начальник управления лесами Тамбовской области Сергей Истомин.

Также как пояснили в администрации города Тамбова, ООО «Октябрь» получил права и на гидротехническое сооружение, которое находится в собственности областного центра, но жилого дома среди переданного в пользование фирме имущества там нет. Частная организация, по данным местных властей, намеревалась наладить здесь производство бутилированной питьевой воды. Получив права на землю и водопропускное сооружение новый арендатор решил выселить Анну Кравченко из занимаемого помещения.

- У меня спросили, готова ли я переселится, если мне предоставят жилье со всеми удобствами, - вспоминает Анна. - Я тогда согласилась, потому что боялась предстоящей зимы, не знала, как буду чистить снег — до дороги метров 800, и я их просто осилила бы.

В ООО «Октябрь» рассказывают, еще в 2017 году, получив потенциальное согласие хозяйки, ей начали искать жилье, предоставили несколько вариантов. По словам Анны, ни один из них ей особо не понравился. Но в итоге женщина приняла решение и согласилась переехать в трехквартирный дом в селе Пушкари, площадью в два раза меньше, чем у нее сейчас. К нему также прилагается участок в 7 соток. В квартире есть все удобства. Но большим минусом этого жилья женщина считает отсутствие надворных построек. Никакой доплаты за такой обмен ООО «Октябрь» ей не предложил, а значит, довести домовладение «до ума» средств попросту не будет.

- Я просила: «Может быть еще что-нибудь поищем?», - вспоминает Анна Леонидовна. - Но представитель арендатора, с которым я общалась, торопил с принятием решения, а потом и вовсе стал грозить мне выселением с приставами. Мол, вы живете на нашей земле, вы здесь никто, и мы в любой момент по закону можем вас выгнать. И вот в апреле прошлого года я, скрепя сердце, согласилась на квартиру в Пушкарях, мне пообещали скорый переезд.

Год без света

Кстати, чуть ранее - в феврале 2018 года у Анны появился еще один, очень веский повод для переезда — в домике смотрителя отключили электроэнергию. Когда у «ТКС» прекратился срок аренды, организация еще несколько месяцев оплачивала электричество в бывшем ведомственном жилье, женщину жалели. ООО «Октябрь» новый договор на энергоснабжение не заключал — так как проектная документация не согласована, срочности в этом не было. Оформить отношения с энергоснабжающей организацией самостоятельно Анна не могла — никаких правоустанавливающих документов на дом у нее нет. Из-за этого вот уже год женщина живет в лесу без электричества.

- Себе арендатор потом подключил электроэнергию, а мне в этом отказали, думаю, просто выживали таким образом, - уверена Анна Кравченко.

Выходом из ситуации стал генератор, горючим для которого Анну снабжают друзья покойного мужа. Пришлось хозяйке «распрощаться» и с электрической плитой — теперь она покупает газ в баллонах и на нем готовит себе еду.

- Мне даже прозвище дали люди, которые приезжают на родник за водой, - рассказывает Анна Леонидовна. - Меня называют Агафьей Лыковой! Живем мы, наверное, в похожих условиях...

Но все эти неудобства женщина считала временными, ведь в апреля 2018 года ей обещали новое жилье. Анна Леонидовна даже вещи собрала и сейчас, в буквальном смысле, сидит на чемоданах, Но до сих пор ни о каком переезде речи не идет.

- Все договоренности с Анной Кравченко в силе, - уверяет представитель ООО «Октябрь» Сергей Абашин. - За квартиру в Пушкарях даже залог отдали, это около 20 тысяч рублей, а сделка не оформляется из-за того, что хозяйка жилья проживает в другом регионе. Но до наступления тепла, а может и раньше, женщина переедет. Квартира будет оформлена на Кравченко.

Кстати, как пояснили в управлении лесами Тамбовской области, на сегодняшний день у ООО «Октябрь» возникли сложности с согласованием проекта лесопользования. По этому поводу проходит судебное разбирательство. Очевидно, у организации нет уверенности, что все намеченные бизнес-планы удастся реализовать. Если что-то пойдет не так — приобретение дома для Анны может стать бессмысленными тратами. Более того, у ООО «Октябрь» уже вышли сроки аренды, будут ли их продлевать, пока неясно.

Взяли на контроль и пообещали электричество

Сейчас Анна не может даже на работу устроиться, без электричества дровяную печь ей приходится топить круглосуточно, иначе дом выстынет. Женщина уже отказалась от идеи переезда в жилье, которое ей не нравится и хочет остаться в доме, где проживает сейчас. Главное, чтобы разрешился вопрос с электричеством.

Анна Кравченко вынуждена постоянно топить печьФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

После того, как о невыносимых условиях, в которых приходится жить Анне Кравченко, стало известно в администрации Тамбовского района, на территории которого находится дом женщины, ситуация немного прояснилась. Здесь подняли документацию, касающуюся спорного строения и, кажется, выяснили, почему у домика смотрителя нет законного владельца. Скорее всего, ошибка произошла при передаче имущества либо во время реорганизации «Водоканала», либо при передаче имущества «ТКС» в муниципалитет. До этого дом официально существовал, здесь прописывали сотрудников водоснабжающей организации и записи об этом заносились в домовую книгу предприятия. Присутствует строение, обозначенное как жилой дом, и на плане участка — этот документ есть в распоряжении регионального управления лесами. То есть, фактически, по аналогии с гидротехническим сооружением, дом, где сейчас живет Анна Кравченко — городское имущество, которое должно находиться в реестре муниципальной собственности. В комитете имущества администрации города Тамбова пообещали разобраться в произошедшем. При таких условиях, а также учитывая наличие у Анны Кравченко постоянной прописки, ни о каком принудительном выселении ее из дома, считают в администрации района, даже речи идти не может.

- 30 января состоялось протокольное совещание по этому вопросу с участием руководителей управления лесами Тамбовской области, комитета имущества города Тамбова, - рассказали в администрации Тамбовского района. - Проблема находится на личном контроле главы района Алексея Бородина. - Представители ООО «Октябрь» на это совещание не явились.

Энергоснабжение дома, в котором живет Анна Кравченко, обещают восстановить в самое ближайшее время.

СПРАВКА «КП»

Водопровод в Тамбове появился 135 лет назад

Первый тамбовский водопровод заработал в областном центре 20 ноября 1883 года. К концу 19 века проблема водоснабжения губернского центра втала очень остро. Колодцев в городе не хватало, горожане зачастую вынуждены были пользоваться не всегда чистой водой из Цны и Студенца. Тогда городские власти озаботились созданием водопровода. Этой работой активно занялся мытищинский инженер Николай Зимин. В качестве источников воды рассматривались речки Гремячка и Студенка. Согласно исследования, проведенным в Московском университете, вода в этих речках оказалась «замечательно мягкой». Контракт на строительство водопровода был заключен в 1882 году с московской инженерной фирмой гражданина Североамериканских Соединенных Штатов Александра Бари. Кстати, именно в этой фирме работал знаменитый инженер Владимир Шухов, построивший знаменитую башню на Шаболовке в Москве. Шухов участвовал и в строительстве водопровода в Тамбове.

Водопровод из Студенки в Тамбов был построен к 15 ноября (27 ноября по новому стилю) 1883 года. А уже 20 ноября тамбовчане получили чистейшую воду из лесной реки. Кстати, произведенный в 1900 году анализ воды из тамбовского водопровода показал, что она на третьем месте по качеству в России после киевской и петербургской. Со временем потребности Тамбова в воде росли и в 1909 году студент Василий Уваров разработал оригинальный проект железобетонного самотечного водопровода от Студенки до Тамбова, использовав для этого рельеф местности. Проект второй очереди тамбовского водопровода был поддержан водопроводной комиссией городской думы, которую возглавлял Михаил Асеев. И вскоре был реализован городским главой Иваном Потаповым.