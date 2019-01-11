Тамбовские артисты рассказали об одном из самых популярных детских спектаклей

«Малыши живо реагируют на то, что происходит на сцене»

Премьера спектакля «Три поросенка» в Тамбовском государственном театре кукол состоялась 11 декабря 1997 года. До сих пор он пользуется большой популярностью у маленьких зрителей. Только братьев-поросят здесь зовут не как в одноименной сказке Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф, а Пик, Пок и Пак. Виктория Зубцова работает в театре кукол 10 лет и играет в спектакле за Пика. Она признается, что такая же веселая, как и ее поросенок. В каждую роль актриса вносит частичку себя, поэтому любит всех своих персонажей.

- Малыши живо реагируют на то, что происходит на сцене. У нас есть такой игровой момент, когда выключается свет в зале и мы кидаем желуди в зрительный зал, а ребята их ловят и бросают обратно. Еще дети всегда переживают, когда волк на машине пытается разрушить домики поросят. Бывает, что кричат нам. Но волка они не боятся — он смешной и добрый. И у актера Олега Буянова, который его играет, лицо такое добродушное и располагающее. Юные зрители активно участвуют в спектакле и даже подсказывают волку, где спрятались братцы-поросята, - рассказала Виктория.

Поросенок Пок закреплен за Евгенией Бурцевой. В кукольном театре актриса играет 19 лет. Она очень гордится своей профессией и счастлива от общения с таким большим количеством юных тамбовчан, приходящих в ожидании сказки. Свой персонаж считает близким по духу, таким же максималистом.

- Мой персонаж четко понимает как правильно жить, как и я. У меня либо да, либо нет, либо черное, либо белое. К сожалению, так жить очень трудно. Но иногда это помогает, в тех же стрессовых ситуациях. Если проводить параллель со спектаклем, например, приходит волк и начинает ломать домики поросят. А у Пока же еще два брата здесь, он знает что делать, и как поступить. Своей определенностью он мне и нравится. Он не легкомысленный, заранее готовится к зиме и холодам. - говорит Евгения.

Актриса Елена Денисова посвятила работе в театре кукол 18 лет. Ее персонаж в «Трех поросятах» - Пак. По ее словам, дети очень любят этот спектакль, поэтому зал всегда набит битком. Малыши просят родителей привести их посмотреть на забавных поросят и во-второй, и в третий раз.

- Ребенок растет и с возрастом воспринимает спектакль всегда по-разному, так что мамы и папы часто водят детей на «Трех поросят». Что касается моего персонажа, то он полная моя противоположность. Я позиционирую себя серьезным и ответственным человеком, а Пак - безответственен, глуп и ленив, но при этом он очень веселый, - пояснила Елена. - Всегда приятного играть веселых персонажей.

«Малыши всегда сдают нас волку»

Спектакль «Раз, два, три — пятачки!», поставленный в Тамбовском молодежном театре по мотивам сказки о трех поросятах, помоложе, чем его версия, которую показывают в драматическом. Его премьеру тамбовчане увидели 6 января 2011 года. Он также осовременен, только здесь волк предстает не на автомобиле, а с гитарой в образе рокера. Его играет Дмитрий Елтунов.

- Любого персонажа ты пропускаешь через себя. Я — это я, актер Дмитрий Елтунов и таким я вижу своего волка. Он нравится зрителям. Как сказал один режиссер с которым мы однажды работали - «Зло должно быть харизматично и обаятельно» , - рассказал серый волк.

Светлана Худякова вот уже четыре года примеряет на себе образ Наф-Нафа, самого старшего и умного из братьев. Он пытается наставить на путь истинный других поросят и у него это получается.

- От детей чувствуется огромная отдача, особенно в конце спектакля, когда мы строим большой дом из поролоновых кубиков. Ребята всегда удивляются и восхищаются этому, - делится Светлана. - Забавно еще и то, что малыши всегда сдают нас волку, показывая ему в каком домике мы прячемся.

Дарья Синюкова работает в тамбовской «молодежке» пять лет. В «пятачках» ее персонажем является Ниф-Ниф. Он веселый, озорной и заводной, но при этом ведомый.

- Деткам нравится как мы хрюкаем и танцуем. Правда, они все равно почему-то волку указывают, где нас найти, - смеется Даша. - Этот спектакль очень заводной. Музыка поднимает настроение не только зрителям, но и самим актерам. У нас три листа — текст, а все остальное — танцы.

Дарья Томилина играет в ТМТ со дня его основания. Ей достался самый задиристый поросенок — Нуф-Нуф. По словам актрисы, спектакль настолько веселый и смешной, что бывали случаи, когда актеры прямо на сцене начинали хохотать вместе с юными зрителями.

- Это один из тех спектаклей, где дети не скучают, ведь они всегда вовлечены в действие. - рассказала Дарья. - Спектакль уже настолько давно в репертуаре театра, а мы каждый раз по-новому играем. Многое зависит от нашего настроения. Мы можем быть не только смешными поросятами, но и философскими в каких-то сценах.

Иногда бывает, что в профессиональной деятельности артистов случаются курьезы. Как раз один из них произошел во время спектакля «Раз, два, три — пятачки!» на уличной сцене детского оздоровительного лагеря. К актеру, исполняющему роль волка, подбежала собака и начала ему подвывать. На протяжении всей сказки пес буквально не отходил от него ни на шаг и гавкал, что вызвало бурную реакцию у детей.