Тамбовскую православную гимназию не отдадут церкви

На минувшей неделе в Тамбове разразился скандал из-за возможной передачи здания гимназии№7, которая носит имя святителя Питирима, в собственность тамбовской епархии. Родители школьников, которые посещают это учреждение узнали, что в управление архитектуры и градостроительства Тамбовской области в массовом порядке поступают просьбы горожан отдать участок под зданием церкви. Встревоженные люди сразу обратились с открытым письмом к руководителю региона Александру Никитину.

- Здравствуйте, Никитин Александр Валерьевич! - пишут родители школьников. - Обращаемся к Вам по поводу гимназии № 7 им. Святителя Питирима. По какому праву её хотят передать церкви, отобрать у детей. Ничего святого. Ещё раз убеждаемся в поговорке: «Чем ближе к церкви, тем дальше от бога.» Не ужели мало того, что отобрано уже. Пол Тамбова в церквях. У нас грехов столько нет, в скольких местах молиться. Помогите, пожалуйста!

Напомним, сейчас в областном центре проходит обсуждение проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки областного центра. Пожелания горожан относительно этого документа принимали до 18 декабря. Ранее, в сентябре в Тамбове обсудили изменения в генеральный план, некоторые позиции которого также вызвали большой общественный резонанс. В числе проектов, который возмутил жителей было предложение, согласно которому, в случае его принятия, тамбовчане лишились бы части набережной. Тамбовская епархия уже не раз заявляла о своем намерении воссоздать Казанский монастырь в его прежних границах. В планах церкви— возведение монастырской стены, из-за которой горожане могут лишиться верхней части набережной. Для того, чтобы реализовать свои планы епархия внесла предложение об изменении конфигурации функциональных зон в квартале, ограниченном улицами Советская, Максима Горького, Набережная, Сергея Рахманинова. Но это предложение тамбовчане не поддержали, в итоге зеленую зону горожанам удалось отстоять.

Но на этапе обсуждений правил землепользования, которое продлилось до 18 декабря, в управление стали поступать обращения от горожан, которые предлагают передать земельный участок, расположенный рядом с территорией Казанского монастыря в ведение епархии — это территория вдоль улицы Рахманинова, на которой располагается одно из старейших городских учреждений — гимназия №7.

Напомним, согласно федеральному законодательству РПЦ имеет право на возврат зданий и территорий, которые ранее ей принадлежали. Кстати, в апреле этого года воспользовавшись этим своим правом, тамбовская епархия добилась передачи в собственность здания, расположенного по адресу ул. Сергеева-Ценского, 2 в Тамбове. Ранее это здание занимала 19-я школа, а с некоторых пор здесь располагалась ДЮСШ №3, где юные тамбовчане занимались тяжелой атлетикой. Но изначально здание принадлежало церкви — в нем находилось Первое духовное училище, поэтому претензии церкви, которые в данном случае были обоснованы, решили удовлетворить. Кстати, несколько недель назад, как сообщает сайт епархии, в здании бывшей спортшколы открыли домовой храм.

Но, по словам директора гимназии №7 Веры Епифановой, учебное заведение под закон о так называемой «реституции» не подходит — это учреждение в честь своего чудесного исцеления с помощью мантии Святителя Питирима открыл в 1905 году статский советник Михаил Попов.

- История создания учебного заведения необычна, - говорится в исторической справке, размещенной на сайте гимназии №7. - В 1895 году преподаватель Тамбовской женской гимназии Михаил Попов тяжело заболел. Усилия врачей были бесплодны. Отчаявшись, его родные привезли из Тамбовского Кафедрального собора мантию Святителя Питирима и возложили на больного. На другой день, утром, врачи признали Попова совершенно здоровым благодаря чудотворному действию мантии Святителя Питирима. Для его прославления и в честь своего чудесного исцеления статский советник М. Т. Попов на собственные деньги основал Реальное училище и частную гимназию, дав ей название «Питиримовская». Точную дату открытия гимназии установить не удалось. Но данные указывают на начало XX века, учебное заведение было открыто в ноябре 1905 года. В 20-е годы в помещении гимназии располагался Губком партии. Затем здание по решению властей было передано под общеобразовательное учреждение.

С 1960 года школа получила статус учебного заведения с углубленным изучением французского языка. Позже она стала лингвистической гимназией, а в 2007 году к учреждению присоединили гимназию имени святителя Питирима, епископа Тамбовского. Несмотря на то, что гимназия не имеет никаких церковных «корней», это не помешало упомянуть здание в знаменитом письме митрополита Феодосия к губернатору Тамбовской области Александру Никитину, которое поступило в администрацию региона в сентябре прошлого года. Напомним, в письме митрополит изложил множество просьб, которые по его мнению, область должна удовлетворить. Так, тамбовская епархия изъявила желание забрать в собственность ряд объектов - здания школ №6, 7 и 8 в Тамбове, просила расселить жителей пятиэтажки, расположенной у Вечного огня, а также обитателей домов возле Вознесенского женского монастыря на улице Московской и пр. Еще одна просьба - дать имя святой Марфы тамбовской новому перинатальному центру в Тамбове удовлетворили. На сегодняшний день в управление архитектуры и градостроительства поступили сотни обращений, которые дублируют просьбу митрополита годовалой давности относительно здания гимназии №7.

- К нам поступило их порядка 200, - рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства области Александр Филатов. - 17 декабря стали приносить также обращения против передачи здания гимназии епархии. При этом в проекте о внесении изменений в правила землепользования и застройки областного центра вопрос о передаче здания гимназии не рассматривался и на повестке дня не стоит.

В понедельник глава города Сергей Чеботарёв назвал разговоры о передаче епархии старинного здания, где сегодня располагается гимназия, не имеющими под собой никакой почвы.

- Гимназия №7 — единственная в городе, где ведется углубленное изучение французского языка, была, есть и остается школой. Здание никто никому передавать не будет, - сказал мэр. - Информация, которая сегодня активно обсуждаются в родительской среде, не соответствует действительности. Это не более чем слухи, которые активно подогреваются в социальных сетях.

Впрочем, сотни реальных обращений, которые поступили в управление градостроительства и архитектуры области, слухами назвать сложно. Кстати, как объяснил Александр Филатов, тамбовчане, которые внесли те или иные предложения в правила землепользования, после изучения этих предложений, обязательно дадут аргументированный ответ.