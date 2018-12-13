В Тамбове определили бюджет следующего года

На минувшей неделе прошло публичное обсуждение главного финансового документа, по которому город будет жить и работать в 2019 году, а также на плановый период 2020 и 2021 годов.

По данным заместителя главы администрации города Тамбова - председатель комитета финансов Александра Жукова налоговые и неналоговые доходы городского бюджета на 2019 год определены в объеме 2 млрд. 858,7 млн. рублей. По сравнению с оценкой ожидаемых поступлений 2018 года рост составляют 168,4 млн. рублей или 6,3%. Поступление налоговых доходов предусмотрено в сумме 2 млрд. 433 млн. рублей, или 85,1% в структуре собственных доходов бюджета города Тамбова. Планируемая величина налоговых доходов на 101,5 млн. рублей превышает ожидаемую оценку данного показателя текущего года. Поступление неналоговых доходов запланировано в сумме 425,3 млн. рублей, или 14,9 % собственных доходов бюджета. По отношению к ожидаемым поступлениям текущего года прогнозируется рост на 66,9 млн. рублей, или на 18,7 %. Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета на 2020 и 2021 годы прогнозируются в сумме 2 млрд. 922 млн. рублей и 2 млрд. 841 млн. рублей соответственно. При этом бюджет 2019, 2020 и 2021 годов приняли бездефицитным.

Разработчики бюджета отмечаю, что он будет социально-ориентированным — почти 60% расходов, а это более 3 млрд рублей пойдут на эти цели. Так, больше половины бюджета следующего года - 2 млрд 575 млн рублей (или 50,3% расходов бюджета) пойдут на образование.

-- Ключевым направлением расходов городского бюджета является дальнейшее развитие системы дошкольного образования, - сообщают в администрации города Тамбова. - В настоящее время 52 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждения города посещают 17 278 детей дошкольного возраста. В текущем году введен в эксплуатацию новый детский сад «Волшебная страна» в северной части города на 250 мест. Но интенсивное развитие города, особенно в северной его части и увеличение количества детей дошкольного возраста, сохраняют актуальность вопроса наличия достаточного количества мест в детских садах областного центра. Поэтому в первоочередных планах – строительство двух детских садов по улице Селезневской на 250 мест каждый. Кроме того, в бюджете предусмотрены средства на финансирование затрат по строительству еще одного детского сада по улице Серпуховской на 140 мест. Следует отметить, что эти мероприятия могут быть реализованы при условии софинансирования расходов за счет средств областного и федерального бюджетов.

Второй затратной строчкой расходов городского бюджета станет сфера ЖКХ, на него потратят 15,1% от всех расходов или 772 с небольшим миллиона рублей. На благоустройство города запланированы ассигнования в объеме 476 млн. рублей, в том числе на уличное освещение – 106,9 млн. рублей. На выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству муниципальных учреждений культуры за счет средств городского бюджета в 2019 году потратят 22,2 млн. рублей, в том числе на учреждениям культуры – 11,2 млн. рублей и учреждениям дополнительного образования – 11 млн. рублей.

Самыми скромными в 2019 году будут траты на спорт и охрану окружающей среды. На эти цели из бюджета выделят 16 и почти 6 миллионов соответственно. Кстати, при обсуждении главного финансового документа города поступило предложение выделять деньги еще и для городских префектур - в размере 5-10 млн рублей ежегодно. Такую идею высказал председатель Тамбовской городской Думы и по совместительству руководитель «Центральной» префектуры Виктор Путинцев. Эти средства могли бы выделяться в форме грантов, через проведение конкурса, и впоследствии их можно было бы использовать на благоустройство того или иного микрорайона. После обсуждения главного финансового документа Тамбова , его должны утвердить на заседании городской думы.

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В декабре в нашем регионе должны принять и областной бюджет. В первоначальном варианте основные параметры были зафиксированы на следующем уровне: доходы – 38,7 млрд рублей, расходы – 40,7 млрд рублей, бюджетный дефицит составил 2 млрд рублей. Но в конце ноября Государственная Дума приняла федеральный бюджет на 2019 год, в котором Тамбовской области предусмотрена дополнительная целевая финансовая помощь в объёме 3,1 млрд рублей. Традиционно проект бюджета сохраняет социальную направленность. Основную долю расходов бюджета составляют отрасли социально-культурной сферы: здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты. Заложены расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы, поддержку семей с детьми. В будущем году предусмотрены расходы на реализацию проекта «Народная инициатива» в сумме 87 миллионов рублей.