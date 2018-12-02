Льготы легче получить через интернет

«Комсомольская правда» и региональный Фонд социального страхования провели круглый стол с участием работников здравоохранения области, представителей Всероссийского общества инвалидов и жителей, которые пользуются услугами фонда.

В Тамбовской области уже действуют такие сервисы, как «Прямые выплаты» и «Электронный листок нетрудоспособности».

-Проект «Прямые выплаты» значительно упростил ситуацию с назначением и получением пособий нашими сотрудниками, - говорит главный бухгалтер завода-филиала «Тамбовский ВРЗ» Вера Муравьева. – Проект решил проблему с задержкой каких-либо выплат, ошибками в документации. Все начисления производятся в кратчайшие сроки и в необходимом размере. Опыт работы с ФСС у нас положительный!

-Система стала прозрачной и понятной для всех получателей выплат, начисленных по «Электронному листку нетрудоспособности», пособия по уходу за ребенком, - поддержала коллегу бухгалтер АО МЛРЗ «Милорем» Елена Акимова. - Все, что в данном случае требуется от организации-работодателя – это своевременная оплата страховых взносов, которые сделать тоже можно в электронной форме, что очень удобно.

Кстати, только в этом году 20 тысяч тамбовчан вместо обычного бумажного больничного «получили» электронный, и по достоинству оценили этот сервис.

А в ближайшее время запланирован еще ряд нововведений, которые призваны улучшить жизнь тамбовчан. Так, жительница областного центра Наталья Матюшина, которая является получателем социальной помощи как пострадавшая на производстве, считает, что очень полезен людям будет сервис «Персональный информационный навигатор для лиц, пострадавших на производстве», позволяющий им узнать об очередных сроках обеспечения техническими средствами реабилитации.

Еще один перспективный проект - «Предоставление электронного сертификата на отдельные виды изделий технических средств реабилитации».

- Мы неоднократно обсуждали возможность внедрения такого сертификата, - прокомментировала председатель тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Любовь Бунина. - Очень приятно, что в тамбовском региональном отделении ФСС с пониманием относятся к нашим пожеланиям и готовы реализовывать инициативы, которые пойдут на пользу людям с ограниченными возможностями. А теперь речь идет о том, чтобы воплотить наши пожелания в жизнь.

В скором времени Фонд внедрит в Тамбовской области мобильное приложение «Социальный навигатор», которое и сейчас доступно жителям нашего региона в тестовом режиме. Скачав приложение, можно оперативно получать информацию об услугах фонда, а в своем Личном кабинете отслеживать выплаты и пособия по линии ФСС. В будущем сервис будет расширять свои возможности. Еще одним нововведением станет электронный родовой сертификат.

-Наша задача при внедрении сервиса — избавить будущую или молодую маму от курьерских функций. С переходом на электронные родовые сертификаты ей больше не нужно будет никуда носить какие-то бумаги, - объяснил управляющий тамбовским региональным отделением ФСС Андрей Пилипенко, подчеркнув, что планов у Фонда социального страхования много, ведомство, которое призвано работать с людьми, продолжает внедрять цифровые технологии.