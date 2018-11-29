На Тамбовщине мусор будут сжигать?

В Тамбовском районе закрывается мусороперерабатывающий завод «КомЭк», который работает с 2008 года. Дело в том, что предприятию, оснащенному современным оборудованием для переработки мусора, не нашлось места при разработке новой территориальной схемы обращения с отходами.

- С 1 января будущего года 2/3 всех коммунальных отходов, образующихся на территории региона, планируется направлять в Никифоровский район на полигон, расположенный недалеко от посёлка Дмитриевка, в 20 километрах от Мичуринска, - рассказали в пресс-службе ООО «КомЭк». - Таким образом, мусороперерабатывающий комплекс под Тамбовом без всяких на то оснований решением управления ТЭК и ЖКХ исключен из областной системы утилизации отходов.

Сейчас на предприятии работают 180 человек. Из них 5 относятся к категории многодетных, 9 матерей одиночек, 19 пенсионеров, 7 сотрудников предпенсионного возраста. 2/3 из них из-за ликвидации тамбовского предприятия предполагается сократить. Предполагается, что уведомления о сокращении 23 ноября вручили 115 работникам.

В администрации Тамбовской области объяснили, что действующей территориальной схемой по обращению с ТКО, утвержденной в марте 2017 года, предусматривался вывод из эксплуатации полигона в Тамбовском районе, который обслуживает ООО «КомЭК» по причине достижения проектной вместимости с января 2019 года.

- Ранее предприятие представило сведения об объеме фактически захороненных отходов, которые не соответствовали данным, представленным областным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, - говорят в администрации региона. - Таким образом, без изменения проектной документации и последующих разрешительных документов (лицензия на осуществление деятельности по обработке и захоронению отходов получена на основании проектного решения и заключения экологической экспертизы) законное определение планируемого объема размещаемых отходов невозможно.С целью принятия законного решения о возможном объеме размещения ТКО на указанном полигоне ООО «КомЭк» предприятию было предложено в кратчайшие сроки предоставить в адрес управления ТЭК и ЖКХ области копии проектной документации с изменениями - для включения полигона в схему транспортирования отходов. Однако эти документы предоставлены не были. Решение о закрытии полигона не принималось. Но сегодня невозможно включить данный полигон в территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Кстати, у специалистов есть много претензий к разработанной территориальной схеме обращения с отходами. Например, наряду с выводом действующего предприятия, громадные деньги планируется вложить в реконструкцию новых объектов — того же полигона в Никифоровском районе. Инвестиции ОА «Тамбовская сетевая компания», которая является региональным оператором по обращению с отходами, рассчитывает «отбить» за счет тарифа.

- В проекте корректировки территориальной схемы предлагается увеличить расходы на обработку твердых коммунальных отходов в 2019 году до 1 319 рублей за тонну без НДС, в связи с планируемыми значительными инвестициями в сферу обработки на территории Тамбовской области, - говорится в обращении ООО «КомЭк» в региональный УФАС. - Таким образом рост затрат на обработку составит 286%. Кроме того, из-за того, что отходы будут возить за многие километры в Никифоровский район, значительно вырастут затраты на транспортировку.

А еще в Тамбовской области с нового года серьезно вырастут нормативы накопления бытовых отходов. Ранее в администрации региона сообщили, что рост тарифов на вывоз мусора действительно будет, и с нового года плата за эту услугу увеличится на 55 процентов. И это, как отметили в администрации области, один из самых низких показателей по стране. Если раньше услуги по вывозу мусора тамбовской семье из трех человек обходились в 177 рублей, то после нововведения сумма увеличится до 273 рублей 61 копейки.

Однако специалисты называют эти скромные планы несбыточными, с учетом всех перечисленных трат, тариф, по их словам вырастет примерно на 180%, вместо заявленных 55, а это уже порядка 400 рублей, вместо прежних 177.

Впрочем, судебные разбирательства, связанные с «мусорной» темой пока еще не закончились. Правда на сегодняшний день ситуация складывается в пользу АО «ТСК», так в середине ноября Арбитражный суд Центрального постановил не отменять конкурс по выбору регоператора по обращению с отходами Тамбовской области, который будет работать на всей территории региона в течение десяти лет. Региональные власти и ТСК этого добивались с лета 2017 года, когда первая инстанция результаты торгов отменила. В заявке на торги ТСК предложила 10,3 млрд руб., «Комэк» — 10,7 млрд руб. При этом «Комэк» представил расчет за деятельность в течение 13 лет, а не десяти, и поэтому не был допущен к конкурсу. Но в перерасчете на 10-летний срок работы стоимость услуг «Комэк» выходила гораздо дешевле. Не исключено, что это решение будет оспариваться в Верховном суде.

Между тем, в Тамбовской области вынашивают планы строительства мусоросжигательного завода, известно, что предварительно его стоимость оценивают в 2 с лишним миллиарда рублей. Где разместится предприятие, пока неизвестно.

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На Тамбовщине неправильно обращаются с отходами

Такой вывод сделали в прокуратуре Тамбовской области.

- По результатам надзорных мероприятий выявлено 1121 нарушение закона в этой сфере, для устранения которых внесено 362 представления, на акты органов местного самоуправления принесен 81 протест, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 463 лица, в суды направлено 102 заявления, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области. - Основными причинами нарушений остаются просчеты в нормативном регулировании как на уровне области, так и местного самоуправления, низкая экологическая культура населения, распространено бездействие должностных лиц органов, уполномоченных решать задачи по обеспечению охраны окружающей среды.

По инициативе прокуратуры области Тамбовской областной Думой проводится доработка проекта закона Тамбовской области «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений в области обращения с отходами производства и потребления на территории Тамбовской области». Также, отрицательное заключение прокуратурой области направлено и на проект приказа управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области «О внесении изменений в Территориальную схему Тамбовской области по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами». В представлении, внесенном в администрацию области, прокуратура требует также отменить приказа управления ТЭК и ЖКХ области от 07.09.2018 № 100 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Тамбовской области».