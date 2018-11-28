Тамбовчан планируют лишить льгот

В Тамбовской области разработали социальный кодекс. Напомним, о необходимости такого документа на Тамбовщине говорили еще несколько лет назад. Так, глава администрации области Александр Никитин неоднократно указывал на то, что социальная помощь должна оказываться адресно, именно тем людям, которые в ней нуждаются, а не всем подряд.

- Например, семьи с достаточно большим доходом эту помощь, для них совершенно не играющую никакой роли, даже не замечают, в их число входят «детские», компенсации за детский сад, - говорил Александр Никитин. - Таким образом средства бюджета, которые предусмотрены на социальную поддержку попросту «распыляются».

Тем временем ежегодно из областного бюджета на социальную поддержку жителей региона тратятся миллиарды рублей. При этом в 2016 году вступил в силу закон о нуждаемости, направленный на оптимизацию социальных расходов. Новое законодательство позволило регионам самостоятельно определять критерий нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки – то есть решать вопрос о том, кто может получать поддержку, а кто ее лишится, можно и на местах.

Как тогда объясняли, необходимость введения принципа нуждаемости обусловлена парадоксом, о котором рассказывается в одном из докладов Минфина: 50% из получающих соцпомощь в ней не нуждаются, тогда 50% из нуждающихся не могут рассчитывать на какую-либо поддержку.

Сейчас в Тамбовскую областную думу внесен законопроект, положения которого регулируют предоставление жителям региона мер социальной поддержки. Социальный кодекс разработан в целях совершенствования законодательства Тамбовской области, - говорится в пояснительной записке к документу. - Мерами социальной защиты в Тамбовской области пользуются более 300 тысяч граждан. В бюджете области в 2018 году на эти цели предусмотрено более 5 миллиардов рублей. Сложившаяся в настоящее время ситуация отмечает некоторую бессистемность регионального регулирования данной сферы правоотношений, что затрудняет реализацию гражданами своих прав.

Важные изменения с введением в силу социального кодекса (а предполагается, что в силу он вступит с июля 2019 года), ожидают родителей дошкольников и многодетные семьи. Именно для таких жителей региона вводится понятие «критерии нуждаемости». Как следует из проекта документа, для многодетных семей, в случае, если доход на каждого ее члена превышает полуторную величину прожиточного минимума, могут лишиться ряда мер социальной поддержки.

Напомним, сейчас среднедушевой прожиточный минимум на территории нашего региона составляет 8861 рубль, соответственно «планка» доходов, поднявшись выше которой, семья лишается помощи составляет сейчас 13 300 рублей.

- Для таких семей водится критерий нуждаемости при предоставлении отдельных мер социальной поддержки, - говорится в документе.

Речь в этом случае идет о возможном лишении «состоятельных» многодетных семей ежемесячного пособия на детей, размер которого составляет сейчас 413 рублей. Подсчитано, что такая мера поддержки назначается сейчас на 27 тысяч детей. На эти цели ежегодно тратится более 150 миллионов рублей. Сокращение числа получателей «детских» пособий приведет к экономии в 3 миллиона рублей ежегодно.

Кроме того, многодетные семьи с относительно высоким доходом лишат 30%-ной льготы на жилищно-коммунальные услуги, в среднем это 500 рублей на семью, а в масштабах области ежегодные траты бюджета составляют более 68 миллионов рублей, ликвидация этой льготы сохранит в региональной казне еще около 1,5 миллионов рублей в год.

Также семьи могут потеряют право получения компенсации за школьную форму — сейчас это 7 тысяч раз в три года, это даст экономию еще в миллион рублей каждый год. Даже ежемесячной выплаты на питание, которая выплачивается из расчета 40 рублей в день, родители школьников из многодетных семей с введением критериев нуждаемости могут лишиться. Сейчас на эти цели тратится около 77 миллионов рублей в год, а в будущем экономия может составить около 1,5 миллионов.

- Компенсацию родительской платы за детский сад (20% средней стоимости на первого ребенка, 50 % на второго ребенка, 70 % на третьего ребенка) также предлагается предоставлять только семьям с невысоким доходом — до 13 тысяч рублей в месяц на человека, - говорится в проекте.

Наибольшую же экономию, судя по расчетам разработчиков социального кодекса, даст отмена для всех семей, имеющих высокий доход, компенсации за детские сады. Установлено, что четверть получателей этой меры поддержки имеют среднедушевой доход выше 13 тысяч рублей, а значит, по мнению региональных властей, не особенно в ней нуждаются. Зато для бюджета «польза» составит больше 14 миллионов рублей ежегодно. Всего же за три года действия нововведения отмена ряда льгот сохранит в областной казне более 81 миллиона рублей.

Социальный кодекс пока представлен в виде проекта, для того, чтобы его положения вступили в действие, необходимо получить одобрение депутатов Тамбовской областной думы. Кстати, это не первая попытка региональных властей сэкономить на «социалке». Ранее в областную думу внесли законопроект, принятие которого лишит жителей региона право на получение звания «Ветеран труда». Их в Тамбовской области, по мнению разработчиков, сейчас слишком много — более 50 тысяч. Так вот тамбовчане, которые имеют право на получение звания «Ветеран труда» только из-за большого стажа (более 40 лет для мужчин и 35 — для женщин), в будущем претендовать на него не смогут. Основанием для его присвоение станет лишь те, кто имеет «выдающиеся заслуги в труде», а также совершил «трудовые подвиги».

- Изменение условий присвоения звания «Ветеран труда Тамбовской области» будет способствовать повышению авторитета ветеранов труда и уважения к ним в обществе, - говорится в документе.

Звание «Ветеран труда» дает право его обладателю на 30%-ную льготу по оплате коммуналки и ежемесячную выплату в размере чуть больше 300 рублей. Очевидно, на этом в области тоже решили сэкономить. Соответствующий проект был внесен в региональное заксобрание еще в октябре, но пока его не рассматривали и не принимали.

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В области рассчитали будущий бюджет

В Тамбовской области определили параметры бюджета будущего года. По данным региональной администрации, на 2019 год объём федеральных дотаций региону будет не меньше уровня текущего года. Также нашему региону на обеспечение сбалансированности бюджета на следующий год дополнительно будет выделено 2,1 миллиарда рублей, а не 500 миллионов, как планировалось изначально. В целом к первому чтению проект бюджета сформирован по следующим основным параметрам: доходы – 38 миллиардов 668 миллионов рублей, расходы – 40 миллиардов 733 миллиона рублей, дефицит - 2 миллиарда 65 миллионов рублей. Отмечается, что проект регионального бюджета формировался параллельно с проектом федерального бюджета. Однако ко второму чтению проект федерального бюджета изменился, поэтому Тамбовская область ожидает дополнительно около 5 миллиардов рублей федеральных средств на 2019 год. Эти поправки будут внесены позднее. Таким образом, бюджет региона на следующий год превысит бюджет этого года и в доходной, и в расходной части.