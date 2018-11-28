В Тамбове рыбак провалился под лед

Чуть больше недели прошло с тех пор, как канал реки Цны, проходящий по областному центру покрылся льдом. Горожане, которые, очевидно, заскучали по зимним забавам в массовом порядке ринулись на первый лед кататься на коньках.

При этому люди были уверены, что лед на реке достаточно крепкий и катались по нему целыми компаниями, о чем свидетельствуют многочисленные фото горожан в социальных сетях. Привлек первый лед и любителей зимней рыбалки. Невзирая на то, что на прошлой неделе в Тамбове днем держались плюсовые температуры, десятки людей вышли на реку с удочками, бурили здесь лунки и целые дни проводили за ловлей рыбы, рискуя собственной жизнью.

21 ноября около двух часов дня тамбовчане, прогуливавшиеся по набережной стали свидетелями ЧП на льду. Прямо на глазах прохожих под одним из мужчин, находившимся на льду с удочкой и рыбацкими принадлежностями, провалился лед. Все произошло в районе ресторана «Пират» у Тезикова моста. Мужчина попытался самостоятельно выбраться из образовавшейся полыньи, но моментально намокшая одежда отяжелела и тащила его на дно, а попытки зацепиться за край льда заканчивались неудачей, лед попросту ломался под человеком.

К счастью, на помощь тонущему мужчине сразу бросились несколько очевидцев, параллельно люди позвонили в службу спасения и попросили о помощи. Пока на место ЧП ехали водолазы, рыбака удалось зацепить веревкой, но попытки вытащить его успехом не увенчались. Вскоре на место ЧП прибыли профессиональные спасатели и медики скорой помощи. Видео спасательной операции, который очевидцы сделали непосредственно с моста, вскоре появилось в Сети. На нем видно, что водолаз, аккуратно подобравшись к кромке полыньи в течение нескольких минут смог вытянуть рыбака из воды, после этого несколько мужчин за веревку оттащили спасателя и едва не утонувшего мужчину подальше от опасного места.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области, где тоже ознакомились с видеозаписью, серьезному риску для жизни в этой ситуации подвергался и рыбак и один из мужчин, который очень близко подобрался к кромке льда, пытаясь его вытащить.

- Осенний лед очень обманчив и опасен, - говорят в ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Выходя на него, люди должны осознавать, что они очень серьезно рискуют своей жизнью, а в данном случае огромной опасности подвергались и люди, которые пришли тонущему на помощь. Они могли повторить его участь в любую минуту.

К счастью, благодаря неравнодушным горожанам и оперативно прибывшим на место спасателям, на этот раз трагедии удалось избежать. 59-летнего мужчину после того, как его извлекли из ледяной воды осмотрели врачи «скорой», ему оказали первую помощь. А спасатели, в свою очередь, напомнили ему о правилах поведения на льду и провели профилактическую беседу. Кстати, за полдня, которые горе-рыбак провел на канале, он смог поймать всего две крохотные рыбки...

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Как не провалится под лед

Находясь на водоеме, покрытом льдом необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Помните, что безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.

2. Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги

3. При переходе водоема по льду следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с помощью пешни. Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам, делая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда.

4. При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди.

5. Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега.

6. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий и т.п.

7. При переходе водоема по льду на лыжах следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец, необходимо их взять на одно плечо;

8. По время движения по льду лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда.

9. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, собираться большими группами. Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце которого закреплен груз весом 400-500 грамм, на другом изготовлена петля для крепления шнура на руку. Пользоваться площадками для катания на коньках, устраиваемыми на водоемах, разрешается только после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна быть не менее 12 см, а при массовом катании – не менее 25 см.