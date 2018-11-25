2018-11-25T16:46:02+03:00
Общество

Арабский шейх вернет 14 миллионов долга за тамбовчанку, у которой на отдыхе в Эмиратах заболела и умерла мать

Узнав о беде Анастасии Поповой, расходы клиники вызвался оплатить правитель города Дубай [видео]
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Отдых обернулся для тамбовчанки настоящим кошмаромОтдых обернулся для тамбовчанки настоящим кошмаром
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Жительница Тамбова Анастасия Попова, которая в октябре вместе с мамой и двумя дочерьми отправилась на отдых в Объединенные Арабские Эмираты и представить не могла, каким кошмаром обернется для нее это путешествие.

По словам Анастасии, 29 октября ее маме внезапно стало плохо – 57-летняя женщина внезапно потеряла сознание. Врачи диагностировали у нее разрыв аневризмы аорты и сообщили Анастасии, что шансов на выздоровление у женщины практически нет. Помочь в критической ситуации россиянке согласились в одном из самых дорогих частных госпиталей города Дубай. Врачи провели операцию на сердце, некоторое время женщина находилась в коме, но спустя три недели пришла в себя. Однако вскоре у тамбовчанки возникло серьезное послеоперационное осложнение от которого она скончалась. После смерти пациентки госпиталь выставил Анастасии Поповой огромный счет за оказание медицинских услуг.

За медицинскую помощь медики выставили тамбовчанке счет в 15 миллионов рублей

За медицинскую помощь медики выставили тамбовчанке счет в 15 миллионов рублей

- Медицина в ОАЭ невероятно дорогая, - рассказывает Анастасия Попова. - Перед госпитализацией мамы в больнице у меня забрали паспорт до оплаты их услуг. За 20 дней в больнице с операцией и всеми процедурами мне выставили счёт на оплату на 783 000 дирхам (14 000 000 руб). К этой цифре еще прибавится бальзамирование и репатриация тела мамы в Россию. Мы с мужем смогли насобирать 2 миллиона рублей. Страховка перекрывает тоже около 2 миллионов. Остальная сумма просто непосильна… Консул в России в ОАЭ пытается помочь снизить стоимость счёта, уговаривая руководство больницы на скидку. Фонд РПЦ в ОАЭ в ответ на нашу просьбу просто молчит. Я не знаю что делать.

Пока Анастасия боролась за жизнь матери, 7 ноября в Эмираты приехал ее супруг, он забрал домой в Тамбов дочерей. Вернуться к детям до погашения огромного долга женщина попросту не могла.

Друзья Анастасии организовали в соцсетях группу помощи, чтобы попытаться собрать необходимую сумму. За поддержкой Анастасия обратилась к губернатору нашего региона Александру Никитину, который взял ситуацию на личный контроль.

- Александр Никитин ответил моментально и распорядился оказать женщине необходимую помощь, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области. - После обращения губернатора усилиями российского консульства предпринимаются действия по оказанию консультационной и психологической помощи. Общегражданский заграничный паспорт Анастасии Поповой находится у нее на руках, препятствий репатриации тела умершей на Родину нет. Госпиталь идет навстречу по оптимизации расходов за проведенные операции и не ограничивает выезда россиянки с территории ОАЭ. К решению проблемы подключились и специалисты тамбовского Госюрбюро, они помогают в оформлении документов, сейчас готовятся документы в страховую компанию для уменьшения суммы оплаты за клинику. Начат процесс оформления документов на получение социальной адресной помощи из резервного фонда губернатора.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин

Сложная ситуация, в которой оказалась тамбовчанка стала темой новостей местных СМИ. Из телевизионного сюжета о бедственном положении женщины узнал премьер-министр ОАЭ и правитель города Дубай Мохаммед бин Рашид Аль Мактум. Вскоре на своем официальном сайте шейх сообщил, что готов оплатить огромный долг Анастасии перед клиникой.

- Его Высочество объявил, что оплатит все расходы, понесенные россиянкой на лечение матери в частной больнице в Дубае, - говорится на официальном сайте шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактум. - Это касается также расходов на транспортировку тела на родину и авиабилеты в Россию.

Шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум

Шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум

В ответ на этот широкий жест глава администрации Тамбовской области Александр Никитин отправил на имя Правителя Дубая и Генерального консула РФ в Дубае и Северных Эмиратах Олега Фомина письма с благодарностью за отзывчивость.

- От себя лично, от семьи безвременно скончавшейся Натальи Поповой и всех жителей Тамбовской области выражаю огромную искреннюю благодарность и признательность за Ваш благородный поступок, достойный Человека с великим сердцем. Пусть Ваша доброта и щедрость будут многократно вознаграждены. Мы верим, что всякий совершающий дела милосердия непременно получает доброе воздаяние в своей жизни, - говорится в благодарственном письме на имя Правителя Дубая.

Предполагается, что после оформления всех необходимых документов, Анастасия Попова сможет вернуться домой.

Шейх помог россиянке.Арабский шейх оплатил многомиллионный долг российской туристки, у которой в Дубае умерла мать.

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