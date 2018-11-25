Арабский шейх вернет 14 миллионов долга за тамбовчанку, у которой на отдыхе в Эмиратах заболела и умерла мать

Жительница Тамбова Анастасия Попова, которая в октябре вместе с мамой и двумя дочерьми отправилась на отдых в Объединенные Арабские Эмираты и представить не могла, каким кошмаром обернется для нее это путешествие.

По словам Анастасии, 29 октября ее маме внезапно стало плохо – 57-летняя женщина внезапно потеряла сознание. Врачи диагностировали у нее разрыв аневризмы аорты и сообщили Анастасии, что шансов на выздоровление у женщины практически нет. Помочь в критической ситуации россиянке согласились в одном из самых дорогих частных госпиталей города Дубай. Врачи провели операцию на сердце, некоторое время женщина находилась в коме, но спустя три недели пришла в себя. Однако вскоре у тамбовчанки возникло серьезное послеоперационное осложнение от которого она скончалась. После смерти пациентки госпиталь выставил Анастасии Поповой огромный счет за оказание медицинских услуг.

За медицинскую помощь медики выставили тамбовчанке счет в 15 миллионов рублей

- Медицина в ОАЭ невероятно дорогая, - рассказывает Анастасия Попова. - Перед госпитализацией мамы в больнице у меня забрали паспорт до оплаты их услуг. За 20 дней в больнице с операцией и всеми процедурами мне выставили счёт на оплату на 783 000 дирхам (14 000 000 руб). К этой цифре еще прибавится бальзамирование и репатриация тела мамы в Россию. Мы с мужем смогли насобирать 2 миллиона рублей. Страховка перекрывает тоже около 2 миллионов. Остальная сумма просто непосильна… Консул в России в ОАЭ пытается помочь снизить стоимость счёта, уговаривая руководство больницы на скидку. Фонд РПЦ в ОАЭ в ответ на нашу просьбу просто молчит. Я не знаю что делать.

Пока Анастасия боролась за жизнь матери, 7 ноября в Эмираты приехал ее супруг, он забрал домой в Тамбов дочерей. Вернуться к детям до погашения огромного долга женщина попросту не могла.

Друзья Анастасии организовали в соцсетях группу помощи, чтобы попытаться собрать необходимую сумму. За поддержкой Анастасия обратилась к губернатору нашего региона Александру Никитину, который взял ситуацию на личный контроль.

- Александр Никитин ответил моментально и распорядился оказать женщине необходимую помощь, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области. - После обращения губернатора усилиями российского консульства предпринимаются действия по оказанию консультационной и психологической помощи. Общегражданский заграничный паспорт Анастасии Поповой находится у нее на руках, препятствий репатриации тела умершей на Родину нет. Госпиталь идет навстречу по оптимизации расходов за проведенные операции и не ограничивает выезда россиянки с территории ОАЭ. К решению проблемы подключились и специалисты тамбовского Госюрбюро, они помогают в оформлении документов, сейчас готовятся документы в страховую компанию для уменьшения суммы оплаты за клинику. Начат процесс оформления документов на получение социальной адресной помощи из резервного фонда губернатора.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин

Сложная ситуация, в которой оказалась тамбовчанка стала темой новостей местных СМИ. Из телевизионного сюжета о бедственном положении женщины узнал премьер-министр ОАЭ и правитель города Дубай Мохаммед бин Рашид Аль Мактум. Вскоре на своем официальном сайте шейх сообщил, что готов оплатить огромный долг Анастасии перед клиникой.

- Его Высочество объявил, что оплатит все расходы, понесенные россиянкой на лечение матери в частной больнице в Дубае, - говорится на официальном сайте шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактум. - Это касается также расходов на транспортировку тела на родину и авиабилеты в Россию.

Шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум

В ответ на этот широкий жест глава администрации Тамбовской области Александр Никитин отправил на имя Правителя Дубая и Генерального консула РФ в Дубае и Северных Эмиратах Олега Фомина письма с благодарностью за отзывчивость.

- От себя лично, от семьи безвременно скончавшейся Натальи Поповой и всех жителей Тамбовской области выражаю огромную искреннюю благодарность и признательность за Ваш благородный поступок, достойный Человека с великим сердцем. Пусть Ваша доброта и щедрость будут многократно вознаграждены. Мы верим, что всякий совершающий дела милосердия непременно получает доброе воздаяние в своей жизни, - говорится в благодарственном письме на имя Правителя Дубая.

Предполагается, что после оформления всех необходимых документов, Анастасия Попова сможет вернуться домой.