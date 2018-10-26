Тамбовчанам презентовали новые сервисы ФСС

26 Окт. 16:40 2018-10-29T10:13:03+03:00

Наряду с уже работающими и хорошо зарекомендовавшими себя проектами, ведомство внедряет новые

Изменить размер текста: A A

24 октября редакция газеты "Комсомольская правда" провела в Тамбове круглый стол, участниками которого стали представители регионального отделения Фонда социального страхования, управления здравоохранения области, лечебных учреждений, предприятий, Всероссийского общества инвалидов и обычные тамбочане, которые являются получателями услуг фонда. В ближайшее время такие мероприятия пройдут в более, чем 40 регионах России, в том числе в Москве.

- Такие встречи дают возможность рассказать о работе Фонда, поделиться нашими наработками, а их на сегодняшний день немало, - говорит управляющий тамбовским региональным отделением ФСС РФ Андрей Пилипенко. - Речь в данном случае идет о внедрении новых электронных сервисов в системе социального страхования и ее цифровизации.

Среди уже действующих и хорошо знакомых жителям нашего региона — сервисы в рамках проекта «Прямые выплаты» и «Электронный листок нетрудоспособности».

- Проект «Прямые выплаты» значительно упростил ситуацию с назначением и получением пособий нашими сотрудниками, - говорит главный бухгалтер завода-филиала «Тамбовский ВРЗ» Вера Муравьева. - С его внедрением исчезла проблема с задержкой каких-либо выплат, ошибках в документации, все начисления производятся в кратчайшие сроки и в необходимом размере. Опыт работы с ФСС у нас положительный!

- Система стала прозрачной и понятной для всех получателей выплат, начисленных по «Электронному листку нетрудоспособности», пособия по уходу за ребенком, - поддерживает коллегу бухгалтер АО МЛРЗ «Милорем» Елена Акимова. - Все, что в данном случае требуется от организации - работодателя - своевременная оплата страховых взносов, и сделать это тоже можно в электронной форме, что очень удобно.

Только в этом году 20 тысяч тамбовчан вместо обычного бумажного больничного «получили» электронный, и по словам заместителя начальника отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Юлии Патриной, по достоинству оценили этот сервис.

- Это электронный документ, который невозможно потерять или подделать, - объясняет Юлия Владимировна. - По статистике, количество листков нетрудоспособности, выданных в электронном виде постоянно увеличивается.

При этом получить информацию о сформированных листках нетрудоспособности и работник и работодатель могут в своих личных кабинетах, доступ к которым обеспечивается с помощью пароля к сервисам государственных и муниципальных услуг. По словам заместителя начальника управления здравоохранения Тамбовской области Ирины Шитиковой, поначалу электронный больничный отрабатывался как пилотный проект в нескольких учреждениях здравоохранения.

- С декабря 2017 года все учреждения здравоохранения области приступили к работе по оформлению электронных листков нетрудоспособности, - говорит Ирина Владимировна. - У нас есть свои «лидеры» - например Мичуринская центральная районная больница более половины листков нетрудоспособности выдает в электронном виде, городская детская поликлиника им. В. Коваля — 50%, тамбовская областная детская клиническая больница — 26%. Особое внимание заслуживает тот факт, что цифровизация коснулась не только городских учреждений, но и районных больниц, причем всех! Очень хорошо работает Бондарская ЦРБ, Гавриловская ЦРБ, Ржаксинская ЦРБ. Внедрение электронного листка нетрудоспособности значительно упростило взаимодействие пациентов с медицинскими организациями и освободило сами организации от рутинной бумажной работы. Безусловно за цифровыми организациями будущее, и это будущее уже наступило — мы в нем живем и работаем!

Впрочем, на будущее, причем самое ближайшее, запланирован еще ряд нововведений, которые призваны улучшить жизнь тамбовчан. Так, жительница областного центра Наталья Матюшина, которая является получателем социальной помощи как пострадавшая на производстве, считает, что очень полезен людям будет сервис «Персональный информационный навигатор для лиц, пострадавших на производстве», позволяющий им узнать об очередных сроках обеспечения техническими средствами реабилитации, а также запланированный к внедрению проект «Предоставление электронного сертификата на отдельные виды изделий технических средств реабилитации».

- Мы неоднократно обсуждали возможность внедрения такого сертификата, - говорит председатель тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Любовь Бунина. - Очень приятно, что в тамбовском региональном отделении ФСС с пониманием относятся к нашим пожеланиям и готовы реализовывать инициативы, которые пойдут на пользу людям с ограниченными возможностями. А теперь речь идет о том, чтобы воплотить наши пожелания в жизнь.

Кроме того в планах, которые станут реальностью в самое ближайшее время — внедрение мобильного приложения «Социальный навигатор», которое и сейчас доступно жителям нашего региона в тестовом режиме. Скачав его на мобильное устройство, можно оперативно получать информацию об услугах фонда, а своем личном кабинете отслеживать выплаты и пособия по линии ФСС. В будущем сервис будет расширять свои возможности. Еще одним нововведением станет электронный родовой сертификат.

- Наша задача, при внедрении этого сервиса — избавить будущую или молодую маму от курьерских функций, - объясняет управляющий тамбовским региональным отделением ФСС РФ Андрей Пилипенко. - С переходом на электронные родовые сертификаты ей больше не нужно будет никуда носить какие-то бумаги, а средства сертификаты будут следовать за ней электронным образом.

Андрей Владимирович подчеркивает - планов у Фонда социального страхования много, ведомство, которое призвано работать с людьми, не стоит на месте и продолжает внедрять цифровые технологии в своей работе.