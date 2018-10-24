«Ветеранов труда» на Тамбовщине станет меньше?

24 Окт. 08:00 2018-10-23T16:00:28+03:00

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В Тамбовскую областную думу внесен законопроект, который, в случае его одобрения, существенно снизит количество претендентов на звание «Ветеран труда Тамбовской области». Документ разработало управление социальной защиты и семейной политики области. Как следует из пояснительной записке к проекту, сейчас в нашем регионе проживают почти 51 тысяча ветеранов труда регионального значения, а по данным на 1 января 2015 года их было чуть меньше 20 тысяч. Подсчитано, что при действующем областном законодательстве, количество ветеранов труда ежегодно будет увеличиваться на 3,5-4 тысячи человек.

Напомним, на сегодняшний день право на получение звания «Ветеран труда Тамбовской области» имеют жители региона, трудовой стаж которых превышает 40 лет для мужчин, и 35 лет — для женщин. Кроме того, этот статус получают тамбовчане, имеющие областные награды и стаж 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно. При наличии региональных почетных грамот для получения звания «Ветеран труда Тамбовской области» необходимо проработать 30 лет мужчинам, и 25 лет женщинам.

Статус ветерана труда дает право на льготы — 30% возмещение затрат на оплату «коммуналки», скидку в 30% на дрова и уголь, а также ежемесячную выплату в 304 рубля и внеочередное оказание медпомощи. Средства на эти меры поддержки выделяются из бюджета Тамбовской области — это десятки миллионов рублей ежегодно.

Теперь такие условия получения звания и, соответственно, льгот, сочли слишком «мягкими».

- Лояльные условия присвоения звания «Ветеран труда Тамбовской области» понизили ценность и значимость указанного звания. Только в 2015 году ветеранами труда Тамбовской области стали 20353 человека, из которых 16893 человека (83%) получили указанное звание в связи с наличием трудового стажа более 40 лет и 35 лет для мужчин и женщин соответственно без каких-либо наград, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. - Звание «Ветеран труда Тамбовской области» предполагает не только многолетнюю добросовестную, успешную трудовую деятельность, но и выдающиеся заслуги в труде, наличие трудовых подвигов и сам по себе длительный трудовой стаж не должен служить основанием для присвоения указанного звания.

Инициаторы законопроекта предлагают присваивать звание «Ветеран труда Тамбовской» только людям, у которых есть награды и поощрения за заслуги в труде, только лишь большой стаж такого права не предусматривает. Это значит, что вместо нескольких тысяч человек ежегодно, на звание «Ветеран труда» смогут претендовать в десятки раз меньше людей.

- Изменение условий присвоения звания «Ветеран труда Тамбовской области» будет способствовать повышению авторитета ветеранов труда и уважения к ним в обществе, - говорится в документе.

Неизвестно, какое решение примут депутаты регионального собрания по поводу этого законопроекта, но если он будет одобрен, документ вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Сообщается, что тамбовчан, уже получивших звание «Ветеран труда» и тех, кто на дату принятия закона имеет такое право, нововведения не затронут.

Это далеко не первая попытка региональных властей сэкономить на «социалке». Так, в октябре 2017 года в Тамбовской области решили на год заморозить ряд социальных выплат, которые жители региона, в том числе и ветераны труда, получают из средств областного бюджета. Кроме «ветеранов», повышения пособий не планировалось у специалистов, работающих на селе - медицинских и библиотечных работников, педагогов, работников культуры и пр. Индексации, в случае принятия законопроекта лишились бы инвалиды боевых действий и нетрудоспособные члены семьи погибших или умерших ветеранов боевых действий, труженики тыла, жертвы политических репрессий, ветераны труда Тамбовской области, дети-сироты, опекуны и попечители, многодетные семьи, а также не увеличилось бы пособие на ребенка.

В общей сложности на «заморозке» льгот планировали сэкономить около 45 миллионов рублей. Тогда проект вызвал большой резонанс среди жителей области и после его рассмотрения на комитете облдумы скандальный документ все же решили отозвать.

Но и это еще не все. В январе этого года чиновники снова решили «взяться» за ветеранов труда. Лишить льгот, положенных этой категории тамбовчан, собирались работающих ветеранов труда. Тогда, на основании данных регионального отделения ПФР, подсчитали, что около 51% ветеранов труда продолжают работать и получают и льготы, и зарплату. Такую ситуацию региональные власти сочли несправедливой и намеревались ее исправить. Сокращение льгот за счет их отмены работающим ветеранам труда принесло бы экономию в 16,5 миллионов рублей ежегодно: в среднем в год каждый ветеран, продолжающий работать, получает по 37 тысячи рублей в виде единовременной выплаты и 3,2 тысячи — в качестве выплат по ЖКУ. Тогда в защиту тамбовских ветеранов выступил Председатель Партии Ветеранов России Ильдар Резяпов. Он направил в регион письмо, в котором возмутился действиями губернатора области. В итоге и этот законопроект в Тамбовской области не приняли.

В ТЕМУ

Пенсионерам установили новый прожиточный минимум Еще одним вопросом, который планируют рассмотреть областные депутаты на ближайшем заседании станет уровень прожиточного минимума для тамбовских пенсионеров на 2019 год. Эта величина требуется для определения суммы доплат пенсионерам, которую получают пенсию в размере ниже прожиточного минимума. По данным регионального отделения ПФР, сейчас до «минималки» в нашей области не «дотягивают» пенсии 28 тысяч тамбовчан из 300 тысяч. То есть если бы не доплата, средний размер которой по региону составляет 1 300 рублей, за чертой бедности оказались бы порядка 10% пенсионеров. На сегодняшний день прожиточной минимум для этой категории тамбовчан составляет 7489 рублей, в 2019 году, с учетом прогнозируемой инфляции на 4,3%, «минималка» может подрасти до 7811 рублей. Это на 1000 рублей меньше, чем среднероссийский прожиточный минимум пенсионера, который на 2019 год прогнозируется в размере 8846 рублей.

КСТАТИ

Расходы на "социалку" подрастут

В 2019 году в Тамбовской области собираются увеличить расходы на социальную сферу. Уточненные параметры, на которые увеличится расходная часть бюджета планового периода 2019 года, озвучили на заседании комитета Тамбовской областной думы. Согласно этим данным, доходная и расходная части бюджета будут увеличены за счет федеральных субсидий на 60 миллионов 177 тысяч рублей на строительство образовательных организаций. Планируется также увеличить расходы на здравоохранение: на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для детей инвалидов (более 12 миллионов рублей), приобретение оборудования для Тамбовской областной психиатрической клинической больницы (2,25 миллиона рублей). На капитальный ремонт инфекционного отделения этой больницы – 8 миллионов рублей. Выделить средства намерены на ремонт входной группы главного корпуса Тамбовской областной детской клинической больницы (1,2 миллиона рублей), на ремонт детского отделения стационара Знаменской центральной районной больницы (более 3 миллионов рублей), на ремонт детской поликлиники Городской клинической больницы Котовска (почти 2,1 миллиона рублей). Кроме того, планируется увеличить средства на меры социальной поддержки гражданам, работающим на селе и рабочих поселках (8 миллионов рублей). Эти средства будут направлены на поддержку медиков. Также на 4,8 миллиона рублей собираются увеличить средства на софинансирование строительства врачебных амбулаторий и ФАПов с использованием модульных конструкций. Увеличится и поддержка физкультуры и спорта. На реализацию государственной программы Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта» расходы будут увеличены более чем на 36 миллионов рублей. Будут увеличены расходы и на развитие транспортной системы и дорожного хозяйства области, на энергосбережение и энергоэффективность, обеспечение безопасности, развитие культуры и туризма и другое.