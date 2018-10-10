Тамбовчанам дадут тепло к 17 октября

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-09T17:30:25+03:00

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В Тамбове полным ходом идет отопительный сезон в жилых домах. Напомним, постановление о подаче теплоносителя подписано 2 октября.

-- Согласно документу, филиалу публичного акционерного общества «Квадра»-«Тамбовская генерация», муниципальным предприятиям «Тамбовинвестсервис», «Тамбовтеплосервис», акционерному обществу «ГТ-Энерго», ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания», и всем предприятиям имеющим в хозяйственном ведении или оперативном управлении котельные, а также объекты жилищного фонда, принятые по паспортам готовности, рекомендовано начать подачу теплоносителя в многоквартирные и иные жилые дома с 5 октября, - сообщили в администрации города.

Напомним, с 26 сентября тепло начали по заявкам подавать в социальные учреждения — школы, детские сады и больницы, но пока отапливается чуть больше половины таких объектов. А с начала октября горожане стали жаловаться уже на невыносимый холод в квартирах.

- Хотелось бы узнать когда наконец-то будет подписано постановление о начале отопительного сезона, - интересовалась на сайте губернатора области тамбовчанка Галина Кобякова. - В квартирах холод! Сколько можно испытывать население на прочность? По ночам заморозки, днем тоже холодно, стены только все больше настывают. В итоге, несмотря на то, что среднесуточные температуры воздуха пока еще не достигают «положенных» для включения отопления, его все-таки решили дать в жилые дома.

Кстати, строгих норм для начала отопительного сезона, как ранее, сейчас не существует.

- Если раньше правительство жестко предписывало включать отопление только после того, как среднесуточная температура наружного воздуха держится ниже +8 градусов в течение пяти дней, то сегодня законодательство позволяет делать это раньше по мере необходимости, - говорит председатель комитета городского хозяйства Тамбовской городской Думы Алексей Власкин. - С учетом того, что на улице уже довольно прохладно администрация города Тамбова может вполне на законном основании дать старт отопительному периоду не дожидаясь, пока горожанам будет некомфортно в своих квартирах.

Теплоэнергетики сообщили, что в в целом областной центр подготовили к пуску тепла, правда есть проблемные точки, где еще ведутся ремонтные работы — это участки сетей, не «выдержавшие» второго этапа гидравлических испытаний. Но в ближайшее время ремонт обещают завершить, с тем, чтобы к 17 числа все горожане были обеспечены теплоносителем. Завершить период пусконаладочных работ именно к этой дате, как предписывает городское постановление.

Помимо отопления острой на сегодняшний день остается для жителей областного центра ситуация с горячим водоснабжением. Напомним, несколько недель назад прокуратура Тамбовской области сообщила, что из-за спора «ТКС» и «Квадры» почти 20 тысяч тамбовчан остались без горячей воды из-за спора. Все началось еще в июле, тогда горожанам начали ограничивать подачу воды. Сейчас, по данным специалистов в зоне «бедствия» находятся уже 19,5 тысяч жителей. Как выяснилось, горячую воду теплоэнергетики «готовят» в тепловых пунктах из холодной воды, которую подает на них АО «ТКС». Между компаниями заключено соответствующее соглашение и до сих пор никаких проблем не было. Но выяснилось, что при заключении договора не была учтена одна немаловажная деталь — по его условиям АО «ТКС» должно подавать воду под давлением, на уровне, обеспечивающем водоснабжение теплового пункта — то есть до первого этажа. Несколько лет на это условие договора внимания не обращали и холодную воду подавали под давлением, которая после нагревания подавалась в высотные многоэтажки и доходила до всех жителей. Но сейчас за этот пункт договора, что называется «зацепились» и коммунальщики потребовали от теплоэнергетиков компенсацию средств, требующихся для подачи воды на высокие этажи — 80 тысяч рублей. Сейчас горячая вода доходит максимум до жителей 2-3 этажа. Несмотря на то, что сумма небольшая, она стала самым настоящим камнем преткновения между двумя организациями.

- АО «Тамбовские коммунальные системы» приняло на себя обязательства подавать холодную воду на центральные тепловые пункты с показателем минимального свободного напора равного 22 метра. Согласно правилам минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в одноэтажное здание (каковыми являются ЦТП ПАО «КВАДРА») должен быть не менее 10 метров. Однако, выполняя условия договора, АО «Тамбовские коммунальные системы» поддерживает на входе в ЦТП сверхнормативное давление, в 2,2 раза превышающее минимальный свободный напор, установленный законодательством РФ, - считают в АО «ТКС». - Таким образом, АО «Тамбовские коммунальные системы» в полной мере выполняет обязательства по холодному водоснабжению, установленные договором и законодательством РФ. Если ПАО «Кадра» необходимо более высокое давление холодной воды на входе в ЦТП, то АО «Тамбовские коммунальные системы» готово рассмотреть предложения о возмещении затрат по увеличению давления. Таких предложений со стороны теплоснабжающей организации пока не поступало.

В ПАО «Квадра» парируют - ТКС не только нарушают нормы закона, но и не выполняют договорные отношения.

- Согласно приложению №3 к заключенному с ПАО «Квадра» договору на ЦТП 36 и ЦТП 20 фактическое давление составляет 20 и 19 метров, вместо предусмотренных 22, - говорят в ПАО «Квадра». - Это подтверждается соответствующими актами.

В августе этого года, ПАО «Квадра» обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с тем, чтобы обязать ТКС включить в пункт договора обязанность поставлять воду под давлением, необходимым для последующего снабжения горячей водой не только ЦТП, а многоэтажные жилые дома в целом. Более того, на время судебного разбирательства теплоэнергетики попросили суд применить так называемые ограничительные меры — то есть обязать ТКС еще до принятия решения возобновить подачу воды под необходимым давлением, но Арбитражный суд в этом отказал. Процесс обещает быть долгим — в течение двух месяцев длилась подготовка к нему, а первое заседание в арбитраже назначено только на конец октября. Все периоды отсутствия или некачественного предоставления услуги горячего водоснабжения фиксируют управляющие компании города. Подсчитано, что жителям уже сделали перерасчет на 1 миллион рублей. В платежках горожан это снижение, конечно отражено. Вот только людям от этого не легче.

- Я не конфликтный и законопослушный человек, но и моему терпению настал конец, - жалуется на сайте губернатора области тамбовчанин Сергей Карпов. - Мы с семьей проживаем по адресу ул.Мичуринская, д.107, и целый месяц в нашем доме нет горячей воды. Управляющая компания, к которой мы относимся, решить проблему не может, ссылаясь на то, что между собой что-то делят «Квадра» и ещё какая то организация. Почему из-за проблем и междоусобиц сторонних компаний должны страдать мы - потребители, жители города, которые платим из месяца в месяц за коммунальные услуги, которые толком и предоставить не могут на качественном уровне? У нас, например, 2 детей, 3 и 6 лет и мы все помыться нормально не можем!

Кстати, совсем скоро истекает срок принятия решения по представлению прокуратуры, она в вопросе горячего водоснабжения встала на сторону жителей, и обязала АО «Тамбовские коммунальные системы» повысить давление воды, подающейся на тепловые пункты.

КСТАТИ

С 8 октября на базе ЦГДС организована работа специальной «горячей линии» по вопросам пуска теплоснабжения. Тамбовчане могут обратиться по телефону 72-61-09 в будние дни с 8.30 до 17.30 и задать вопросы, связанные с началом отопительного сезона.