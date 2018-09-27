На Тамбовщине в 1,5 раза вырастет плата за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-26T17:44:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Тамбовской области в скором времени ожидает значительное подорожание стоимости вывоза мусора. С 1 января 2019 года на Тамбовщине начнет работать единый региональный оператор, который должен будет обеспечить сбор, вывоз, переработку и захоронение отходов. При этом на территории всей области установят единый тариф на услуги регоператора, в который заложат все его затраты по работе с отходами. По данным регионального управления ТЭК и ЖКХ, с введением новой системы по обращению с ТБО, тарифы для жителей вырастут минимум в 1,5 раза.

- Так, средние затраты тамбовской семьи до перехода на новую систему составляют 177 рублей в месяц, - сообщила начальник управления ТЭК и ЖКХ области Светлана Григорьева. - Прогнозируемые затраты после перехода составят 273 рубля 61 копейку. То есть рост составит 54,6%.

В управлении уверены, что выполнять функцию регионального оператора по обращению с ТБО будет АО «Тамбовская сетевая компания». Еще в августе этого года обладминистрация сообщила об окончании судебных разбирательств, в которых две тамбовские организации отстаивали свое право быть региональным оператором по вывозу мусора из населенных пунктов Тамбовской области.

- На Тамбовщине конкурсные процедуры по выбору регионального оператора состоялись 30 августа 2017 года, - объясняет Светлана Григорьева. - По их результатам региональным оператором стало АО «Тамбовская сетевая компания.

Всего же в конкурсе принимали участие две компании – АО «ТСК» и ООО «КомЭк». Заявку «КомЭк» конкурсная комиссия отклонила из-за неверно составленных документов. Компания с таким решением не согласилась и подала на действия конкурсной комиссии жалобу в региональный УФАС. В антимонопольной службе жалобу ООО «КомЭк» после рассмотрения признали необоснованной. Результаты конкурса были оставлены без изменений. Но в сентябре 2017 года прокуратура Тамбовской области обратилась в суд с заявлением о нарушении при проведении конкурса интересов неопределенного круга лиц. Арбитражный суд первой инстанции признал правоту прокуратуры. Однако и на этом разбирательства не закончились. 20 июля девятнадцатый арбитражный апелляционный суд города Воронежа признал исковые требования прокуратуры необоснованными и отменил обеспечительные меры, которые предполагали запрет на заключение соглашения с региональным оператором, то есть с «ТСК». С обществом региональная администрация, как и планировала, заключила договор.

Кстати, «Тамбовская сетевая компания» уже распространила по тамбовским организациям уведомление о необходимости заключить соответствующие договорные отношение я с ней.

– Настоящим уведомляем вас о том, что по результатам конкурсного отбора и в соответствии с соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 31 августа 2018 года заключенным с Управлением топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области, акционерному обществу «Тамбовская сетевая компания» (АО «ТСК») присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовской области. Начало деятельности регионального оператора с 1 января 2019 года, - говорится в уведомлении. - При этом, собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор с региональным оператором. В целях обеспечения своевременного их заключения предлагаем в срок до 31 октября 2018 года оформить и предоставить в адрес АО «ТСК» заявку на заключение договора по обращению с ТКО с указанием данных, необходимые для заключения договора.

Правда по данным прокуратуры Тамбовской области, судебные разбирательства, касающиеся выбора регионального оператора по обращению с ТБО, пока еще не закончились. Решение суда, вынесенное в арбитраже Воронежа, прокуратура обжаловала.

- Процедура отбора регионального оператора в Тамбовской области вызывала сомнения не только у прокуратуры, но и у антимонопольной службы, - говорит прокурор Тамбовской области Владимир Торговченков. - И есть вероятность, что решение апелляционного суда – не последняя точка в этом непростом деле.

Кстати, в управлении ТЭК и ЖКХ области считают, что тамбовчанам еще очень повезло с ростом тарифов, по предварительным данным, в большинстве других регионов рост произойдет в диапазоне 55 – 5530 процентов. Так, в десятке регионов с наибольшим ростом тарифов выявлены следующие размеры затрат после перехода: в Красноярском крае рост средних затрат спрогнозирован с 231 рубля до 13 039 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе с 63 рублей до 2084 рублей. Замыкает десятку субъектов с наивысшим ростом тарифов сосед Тамбовщины – Воронежская область, где рост произойдет более чем на 300 процентов.