Легенда российского кино Василий Лановой посетил Тамбов и рассказал о своих "украиноидах"

СЕГОДНЯ 22:00 2018-09-23T22:17:23+03:00

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Сказочный капитан Грей из фильма "Алые паруса", обаятельный граф Вронский из "Анны Кареной", мужественный Иван Варавва из киноленты "Офицеры".... Тамбов с концертом посетил народный артист Советского Союза Василий Лановой. Поколения россиян выросли на его фильмах. Более 80 ролей - и это только в кино.

Василий Лановой в ТамбовеФото: Ирина БУРЯКОВА

Василий Лановой в ТамбовеФото: Ирина БУРЯКОВА

84-летний Лановой почти два часа проговорил со зрителями в Тамбовском драматическом театре, читал стихи, пел песни - он "оживлял" картины из своего прошлого, которые тесно переплетаются с жизнью всей страны. Это и детство, прошедшее в годы войны, и радость Победы, и счастье от простого куска хлеба после голода. Вспомнил, что сначала его не хотели брать в кино в Москве на главные роли, режиссеры говорили, что в его речи много "украиноидов" - Лановой родом из Украины, из Одесской области, в семье говорили и на украинском языке.

Зрители несли цветы любимому артисту, и не только артисту, но еще и сопредседателю международного общественного движения по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны "Бессмертный полк". Василий Лановой рассказал, как родилась идея этой "реки памяти".

Василий Лановой рассказывает о движении "Бессмертный полк" на своем концертеФото: Ирина БУРЯКОВА

- Это великое движение родилось 10 лет назад в Тюмени, в центре Сибири. Никакого указания "сверху" не было, это точно. Родилось интуитивно, от души русской, от народа. Мне рассказывала из Тюмени одна пожилая женщина, что на 9 мая на главной площади города появились человек 150 с портретами военных.... и когда они вгляделись в эти лица, они встали, потому что это родственники несли портреты своих близких, воевавших во Второй мировой войне. И уже после этого движение стало всероссийским и всемирным. Так оно родилось, - поделился народный артист СССР Василий Лановой.

Зрители на концерте Василия Ланового в ТамбовеФото: Ирина БУРЯКОВА

Зрители на концерте Василия Ланового в ТамбовеФото: Ирина БУРЯКОВА

Зрители на концерте Василия Ланового в ТамбовеФото: Ирина БУРЯКОВА

На концерт Василия Семеновича, который называется "Спасибо за верность, потомки!", все зрители пришли по приглашениям. Это участники войн, пожилые люди, проживающие в домах-ветеранов, молодежь - кадеты, студенты. Были и представители тамбовской власти, военные.

- Мне очень нравится актер Василий Лановой, особенно в фильме "Офицеры". Пришел я сюда по зову сердца, - говорит студент тамбовского колледжа техники и технологии наземного транспорта Петр Анисимов.

В концерте принимали участие заслуженный артист России Александр Топчий и заслуженная артистка Республики Ингушетия Анна Сиднина.Фото: Ирина БУРЯКОВА

Вместе с Василием Лановым в концерте принимали участие заслуженный артист России Александр Топчий и заслуженная артистка Республики Ингушетия Анна Сиднина. Их голоса и песни не оставили равнодушными тамбовчан, как и легенде российского кино, им подпевал весь зал. А Лановой признался, что ему всегда нравился Тамбов - здесь нет в центре высоких зданий и "талант здесь никогда не унимался".

Зрители на концерте Василия Ланового в ТамбовеФото: Ирина БУРЯКОВА

Зрители на концерте Василия Ланового в ТамбовеФото: Ирина БУРЯКОВА