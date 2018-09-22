В Тамбовском районе в панельной 5-этажке обрушились балконные плиты
Погибших нет, причина обрушения уточняется
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области.
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Сегодня около полудня в жилом доме по улице Центральной в селе Красносвободное Тамбовского района произошло обрушение балконных плит. Информация об этом поступила на пульт дежурного ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тамбовской области» в 11:55.
По оперативным данным, погибших и пострадавших нет. Медицинская помощь не требуется.
- На месте происшествия сотрудниками заинтересованных служб организовано круглосуточное дежурство. Всего от МЧС привлекалось 16 человек и 5 единицы техники,- отмечают в ведомстве.
Причина обрушения уточняется.