2018-09-22T13:45:01+03:00
Общество

В Тамбовском районе в панельной 5-этажке обрушились балконные плиты

Погибших нет, причина обрушения уточняется
Андрей ПАНЮШКИН
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области.
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Сегодня около полудня в жилом доме по улице Центральной в селе Красносвободное Тамбовского района произошло обрушение балконных плит. Информация об этом поступила на пульт дежурного ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тамбовской области» в 11:55.

По оперативным данным, погибших и пострадавших нет. Медицинская помощь не требуется.

- На месте происшествия сотрудниками заинтересованных служб организовано круглосуточное дежурство. Всего от МЧС привлекалось 16 человек и 5 единицы техники,- отмечают в ведомстве.

Причина обрушения уточняется.

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