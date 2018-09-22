Четверо тамбовчан погибли в аварии, столкнувшись с катком

СЕГОДНЯ 11:30 2018-09-22T11:29:49+03:00

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Страшная авария случилась ночью 22 сентября в районе Северной площади города Тамбова.

- В 3 часа 48 минут в Тамбове на пересечении улиц Пролетарская и Мичуринской произошло ДТП, в результате которого погибли четверо жителей Тамбовской области, - сообщили в региональном УГИБДД. - Автомобиль «Лада Приора» за рулем которого находился 21-летний молодой человек на освещенном участке дороги с установленными дорожными знаками о проведении ремонтных работ допустил столкновение с катком для укладки асфальта. В результате ДТП водитель «Приоры» и трое пассажиров скончались на месте ДТП. Четвертый пассажир легкового автомобиля в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу имени Архиепископа Луки.

Не исключается, что водитель, в момент столкновения находился в состоянии алкогольного опьянения, чтобы уточнить этот факт проводится экспертиза. По предварительным данным, легковушка попыталась избежать столкновения с рабочими, которые проводили ремонт на этом участке, людей объехать удалось, иначе погибших и пострадавших было бы больше. Известно, что одному из погибших 17 лет, выжившему пассажиру - 18.