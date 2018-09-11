Солист группы Lumen Тэм Булатов: «Я ушел из университета, чтобы стать рок-музыкантом»

СЕГОДНЯ 22:39 2018-09-11T22:45:52+03:00

Тэм Булатов: «Если есть хоть какой-то ум, значит, включите его и сформулируйте свои мысли так, чтобы к вам было сложно придраться. Русский язык богатейший: вас поймут, вас услышат». Фото: Кирилл Мишин

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- В этом году вашей группе исполнилось 20 лет. Как отметили день рождения?

- Мы все собрались в нашей новой студии. Приехали ребята из Москвы, Ярославля - весь наш коллектив. Очень здорово отметили. По-семейному посидели, вспомнили забавные истории. Вечер и ночь прошли просто шикарно. Весь оставшийся год, начиная с февраля, мы отмечали юбилей вместе с фанатами. Весной был тур, где мы играли те песни, которые выбрали наши слушатели в голосовании. Проехали около 30 городов - отличный тур. В качестве сюрприза была прямая трансляция с концерта в Москве. Картинка получилась очень сочная и яркая.

С ноября у нас начнется второй юбилейный тур с совершенно другим настроением, другой подачей. Это будут акустические концерты. Сейчас готовим программу. Постараемся сделать её интересной. Я думаю, что и в рамках этого тура будем что-то снимать.

«У нас с самого начала так получалось»

- Ваша музыка совершенно разных жанров: от лирики до песен с политическим подтекстом. Так планировалось изначально или это пришло со временем?

- Если взять даже самый первый наш альбом и весь тот период, который ему предшествовал, то у нас с самого начала так получалось, что мы сочиняли композиции разные по настроению, звучанию. Мы никогда этого не стеснялись.

В самом начале нашей карьеры в России сложилась мощная волна панк-рока. В тот момент были очень популярны коллективы «Король и шут», «НАИВ», «Тараканы». Они регулярно организовывали фестивали по всей стране и собирали много людей. У нас есть композиции, которые можно назвать панк-роком. Разумеется, что на этих фестивалях мы играли то, что соответствовало их духу. Из-за этого на первых порах о нас сложилось впечатление, что мы крепкий панк-рок коллектив, хотя, повторюсь, у нас с самого первого концерта были очень разные песни.

- Вы писали первый альбом целых 5 лет. Почему так долго?

- Мы учились играть. Если на сцене у нас все более-менее получалось, то в студии мы совсем не умели работать. Это было дорого и сложно. Но благодаря тому, что у нашего первого директора была собственная студия, у нас появилась невероятная возможность. Поэтому мы в течении двух лет регулярно работали там, чтобы понять, какую аранжировку сделать для той или иной композиции. Так получился альбом «Без консервантов». Он был «вытянут» специалистами. Песни были хорошими, но опыта записи нам всё равно сильно не хватало. Позже стало лучше, но честно скажу, у меня ощущение, что мы более-менее научились писаться в студии только тогда, когда работали над альбомом «Хроника бешеных дней». После выхода этой пластинки у меня почти не было вопросов к звучанию. Есть много классных песен из нашего раннего творчества, которые на записи звучат не так, как мы бы хотели. Зато на концертах у нас всегда всё было очень хорошо, мне так кажется.

«Пошел ва-банк»

- В какой момент вы решили полностью отдаться музыке?

- У меня это произошло на 5-ом курсе, когда я к госэкзаменам подошел с «хвостами» и мне нужно было определяться: или я плотно занимаюсь учёбой, а всё остальное на второй план, или я бросаю всё и занимаюсь музыкой. Как говорится, пошел ва-банк. Я ушел из университета, чтобы стать рок-музыкантом. Мои документы до сих пор где-то там, в архивах лежат, если их ещё не выбросили. Ничуть не жалею о своем решении. Мне эти документы не пригодились. Те знания, которые мне были нужны, я получил. У родителей собственное дело, и часто возникали вопросы, связанные с юриспруденцией. Я им помогал, и мне моих знаний хватало, чтобы выигрывать суды в том числе.

- В 2009 году вы выступали на разогреве группы Linkin Park. Как так получилось и общались ли вы с ними?

Фото: Кирилл Мишин.

- Мы просто подали заявку на участие в фестивале Green Fest. Насколько я понимаю, музыканты Linkin Park или их менеджмент отслушали все заявки и выбрали нас. Там был третий коллектив, который назывался Funeral For a Friend. Так мы в три банды в Питере выступали на огромной открытой площадке. Прямо напротив сцены стояла огромная антенна-радиовышка, которая давала сильные помехи. У Linkin Park было американское оборудование, заточенное под 110 вольт, поэтому у них все работало хорошо. А вот мы и британцы из-за этой антенны дико фонили. И, как не поворачивай гитару, из колонки все равно шел противный звук. Мы оказались готовыми к таким неприятностям - наши гитаристы нашли позиции, в которых этого фона не было слышно. Они играли в одной позе почти весь концерт, но в итоге, все получилось вполне неплохо, в отличии от выступления второго коллектива. Мы потом в отзывах читали, что «лучше бы Lumen играли в два раза больше, а Funeral For a Friend не играли вовсе». С группой Linkin Park мы не виделись. Все пространство за сценой было разделено на зоны, и нас организаторы просили не заходить на чужую территорию. Их выступление было отличным! Ребята круто отыграли, звук был невероятный. Ну и собственно российская публика очень горячо приняла гостей, музыканты это видели, и их это вдохновляло.

«Думайте головой, какими словами выражать свою точку зрения»

- Как относитесь к наказаниям за репосты в соцсетях?

- Во-первых, мы высказываем в своих песнях достаточно радикальные идеи. Высказываем их уже много лет, но таким образом, что всем все понятно, но к чему-то придраться сложно. Друзья, даже если у вас «горит», и вы не можете спокойно смотреть на ситуацию в стране, думайте головой, какими словами выражать свою точку зрения. Если ты все понимаешь и рвешься в бой, ты должен оценивать последствия. Нельзя безоглядно идти против такой мощной системы. Так подставляться нельзя! Это глупо! Если есть хоть какой-то ум, значит, включите его и сформулируйте свои мысли так, чтобы к вам было сложно придраться. Русский язык богатейший: вас поймут, вас услышат.

Фото: Кирилл Мишин.

Второй момент - вся эта история безобразная и глупая. Я считаю, что сажать за публикации в интернете глупо, но мне приятно, что на это уже пошла реакция, и ставится вопрос о том, чтобы данные деяния не преследовались уголовно. Мне будет очень приятно, если наши правоохранительные органы займутся более важными делами. В любом паблике можно найти сотни комментариев на ту или иную тему. Если с каждым разбираться, то наша судебная система просто погрязнет в этом бреду.

«Готов принять пенсионную реформу, но на определенных условиях»

- Почему так любите страну и ненавидите государство?

- Нравится мне страна наша. Любить родину - это нормально. К государству слишком много вопросов. Мне государство представляется немного иначе. Я понимаю, что есть геополитические интересы. Я много чего понимаю. Меня всегда раздражали две вещи. Первое - место обычного человека в обществе. Государство, к сожалению, слишком мало печется о своих гражданах. Вот эта попытка провести новую пенсионный реформу - наглядный пример. Я понимаю, почему так, более того, я готов даже с подобной реформой согласиться, но на определенных условиях. У нас есть проблемы с демографией, но мне не ясно совсем, почему эта проблема полностью ложиться на плечи простых граждан. Друзья, почему за скобки вынесены те люди, которые в 90-х обогатились более, чем нескромно. Они от нашей страны получили все для того, чтобы стать мегабогатыми. Им эта пенсия не нужна. Они могли закончить все дела, как только обогатились. Однако, эти люди в спасении экономики страны почему-то не участвуют. Они такие же граждане нашей страны. Они получили очень много богатств, которые не создавали. Пора возвращать. Пусть они тоже поучаствуют рублем. Если буду видеть, что эти люди платят большие налоги за свои богатства, то я даже готов согласиться с реформой. Второй момент, почему я ненавижу государство - ложь. Ребят, хватит относиться к собственному народу, как к животным. Нельзя столько врать! Все реальные политические войны в России сегодня проходят «под ковром». И они настолько непрозрачные, что люди никак не могут на них отреагировать. Такое отношение, что мы по-дворянски все решим, а вам, холопы, и знать не обязательно. Мне очень важно, чтобы правительство защищало мои интересы, а не наоборот. Мне тут еще жить. Я никуда уезжать не собираюсь!