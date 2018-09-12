Из центра Тамбова уберут руины дома на Советской, 107В

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-11T18:45:08+03:00

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3 сентября на официальном сайте госзакупок объявили тендер на выполнение работ «по вывозу строительного мусора от обрушившегося здания по адресу: город Тамбов, улица Советская, дом 107». Соответствующий контракт стоимостью 60 тысяч рублей планирует заключить с исполнителем муниципальное учреждение «Долговой центр». Срок выполнения работ, согласно документам закупки — с момента заключения контракта до 10 октября текущего года. Похоже, этим своим решением вывезти руины здания муниципальные власти ставят точку в долгом противостоянии тамбовских градозащитников и чиновников.

Началось оно, напомним, осенью прошлого года. Здание на улице Советской, 107В, который по данным тамбовских краеведов и градозащитников построено в конце XVIII века и является одним из самых старых каменных зданий областного центра, в наше время использовалось как жилой дом. Несколько лет назад его признали аварийным, жильцов начали расселять. А в конце октября 2017 года депутаты «списали» квартиры, расположенные в этом доме, исключив их из муниципальной собственности. Позже выяснилось, что прилегающая к дому земля передана фирме ООО «Сигма-С», которая будет заниматься развитием этой территории, а точнее оборудует на участке под зданием парковку, для посетителей строящегося рядом торгово-развлекательного центра. Когда у дома появилась строительная техника и люди, которые собирались демонтировать здание, градозащитники устроили у его стен одиночные пикеты, на место вызвали полицию. Общественники обратились в управление по госохране памятников области с просьбой внести здание бывшего интендантства в реестр выявленных объектов культурного наследия. Результаты проверки градозащитникам пообещали «выдать» через 90 дней. Но в предусмотренные законом сроки чиновники не уложились, впрочем и положительного решения не дали. Здание, по мнению специалистов и привлеченных экспертов, не имеет никакой исторической ценности.

Это решение градозащитники решили опровергнуть в суде. Несмотря на то, что судьба здания была еще не решена, в мае этого года его попытались снести. Демонтаж происходил рано утром, так что его свидетелями стали лишь жители близлежащих домов, защитники исторического сооружения ничего предпринять не успели. В горадминистрации тогда объяснили, что никакого разрешения на снос здания они не давали, а значит демонтаж произошел самовольно. Виновных в этом планировали найти и привлечь к административной ответственности. Еще одна попытка то ли сноса, то ли уборки строительного мусора, предпринималась прошедшим летом, но тогда градозащитники успели помешать работам и их остановили.

Тем временем в областном центре состоялся суд, на котором решалась судьба спорного здания. Выяснилось, что 23 августа судья Ленинского районного суда Павел Кострюков отказал истцу — градозащитнику Александру Архипову, который пытался опротестовать отказ местного органа охраны памятников включить здание, расположенное на улице Советской, 107в, в перечень выявленных объектов культурного наследия. Как рассказал Александр Архипов, этот суд прошел «молниеносно» - у представителя ответчика лишь спросили, существует ли на сегодняшний день спорный объект. Получив ответ, что здание разрушено, судья отказал в удовлетворении требований градозащитников. Примечательно, что на предыдущем заседании ответ на аналогичный вопрос был другим, и еще тогда здание, по словам представителя ответчика не было полностью «уничтожено». Общественники не намерены мириться с такой позицией и собираются подать апелляцию на решение Ленинского районного суда.

- Жалоба в Тамбовский областной суд уже подготовлена, - рассказал Александр Архипов. - В ближайшее время ее направят в суд. Мы считаем, что там должны обратить внимание на нарушения, допущенные управлением госохраны памятников в части нарушения сроков обследования здания, которое превысило 90 дней, кроме того, чиновники не взяли во внимание выводы московского эксперта, архитектора-реставратора Марины Горячевой, которая, как выяснили общественники, сделала положительное заключение относительно исторической ценности здания. На наш взгляд, этот документ, на который, кстати, потрачены бюджетные средства, не устроил заказчиков и был от всех скрыт. Но даже эксперт, который в итоге дал отрицательное заключение на здание — белгородский специалист Дроздов — написал в своем заключении, что сносить это здание «кощунственно» и выразил надежду, что дом будет охраняться, как исторически ценный градоформирующий объект. Ведь там даже после сноса второго этажа уцелел цоколь, который представляет историческую ценность.

Сейчас он оказался завален строительным мусором. Но руины здания попросту решили вывезти на помойку. Хотя, по мнению градозащитников, даже если решение суда вышестоящей инстанции будет не в их пользу, «останками» здания можно было бы распорядиться более хозяйственно. Дело в том, что старинные кирпичи представляют немалую ценность и в будущем могли бы использоваться при реставрации других зданий. Но город, очевидно, в таком источнике пополнения бюджета не заинтересован. В администрации города Тамбова «КП» пояснили, что закупку на вывоз строительного мусора МКУ «Долговой центр» объявил по распоряжению жилищного комитета мэрии, а тот в свою очередь руководствовался письмом, полученным из управления по охране объектов культурного наследия Тамбовской области. Из него следует, что рабочие должны лишь убрать кирпичи и балки полуразрушенного здания «в целях безопасности» горожан. Речи о проведении каких-либо демонтажных работ на уцелевшей части строение в данном случае не не идет.