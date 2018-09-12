Тамбовчане на выборах голосовали за «единороссов»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-11T18:38:53+03:00

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В Тамбовской области, как и по всей стране, 9 сентября состоялся Единый день голосования. По данным регионального избиркома, в этот день в нашем регионе прошли 352 избирательные компании. Самыми главными из них стали довыборы в Тамбовскую областную думу - голосование проходило в Сосновском одномандатном избирательном округе № 15. Кроме того в регионе 4 прошли избирательные кампании, в которых «разыгрывались» 6 депутатских мандатов в Тамбове, Кирсанове, Уварове и Моршанске. 1 избирательная кампания прошла в Ржаксинском районе, в 236 избирательных кампаниях выбирали депутатов представительных органов поселений и в 110 - выборы глав поселений. В общей сложности выборы прошли на территории всех муниципальных районов и городских округов, кроме городов Мичуринска, Котовска и Рассказово.

- В выборах были задействованы 647 участковых избирательных комиссий, - сообщили в избиркоме Тамбовской области. - В списки избирателей включено 396 825 избирателей, что составляет почти 50 % от общего числа избирателей Тамбовской области. Участие в выборах, по предварительным данным приняли около половины от всех избирателей.

Известно, что на кресло в Тамбовской областной думе претендовали пятеро претендентов. По предварительной информации, явка на этих выборах составила 36,46 процента – проголосовало 8720 человек. Победителем в этой кампании стал представитель «Единой России» Константин Черкасов, за него отдали свои голоса почти половина избирателей. На втором месте оказалась представитель регионального отделения партии «Родина» Елена Кулакова, она набрала почти 20% голосов, кандидат от КПРФ Артем Александров заручился поддержкой 16,2% избирателей, ЛДПРовец Игорь Долгов набрал чуть больше 8%, на последнем месте в этой «гонке» оказался представитель «эсеров» Андрей Харламов, его поддержали чуть больше 3% избирателей.

Важным оказалось 9 сентября и для жителей областного центра, здесь также проходили довыборы, ставкой в которых было место в Тамбовской городской думе. Принять участие в этой кампании планировали шесть человек, два из них собирались на выборы как самовыдвиженцы — это правозащитник Юрий Вобликов и сторонник Навального Леонид Ярыгин. Но этим кандидатам в регистрации было отказано. Таким образом за депутатский мандат боролись представитель партии «Единая Россия» Альберт Дорожкин, который является владельцем и руководителем крупного строительного бизнеса - группы компаний «Мегаполис», представитель КПРФ Сергей Бучнев, «эсер» Михаил Семин и представитель ЛДПР Сергей Шумилин. В этой кампании сюрпризов также не произошло, за кандидата от правящей партии Альберта Дорожкина проголосовали более 66,1% или 2902 избирателя. На втором месте оказался «коммунист» Бучнев, который набрал 705 голосов, кандидаты от «Справедливой России» и ЛДПР набрали 323 и 286 голосов соответственно. По данным избиркома в Тамбове явка на довыборах составила 31,11 процента, в общей сложности в них приняли участие 4390 человек.

Следует отметить, что в большинстве компаний, которые проводились в регионе, победили «единороссы». Согласно официальным данным, на выборах депутатов представительных органов кандидаты от «Единой России» получили около 89 процентов мандатов – 2076. На выборах глав сельсоветов – 103 мандата из 110, или 93,6 процента. В общей сложности от правящей партии было выдвинуто и зарегистрировано 2333 кандидата. Единороссы победили на всех дополнительных выборах в городских округах. Впрочем, не обошлось без сюрпризов.

Не в пользу правящей партии сложилась ситуация на выборах депутатов в Цнинский сельсовет - жители поселка Строитель оказали серьезную поддержку представителям партии «Родина». Кандидаты от этой партии в Строителе набирали от 1600 до 1800 голосов каждый, в большим отрывом опережая соперников, в том числе от партии «Единая Россия». Таким образом из 15 депутатских мандатов Цнинского сельсовета 11 оказались у «Родины». Кстати, накануне выборов с жителями поселка Строитель представители правящей партии провели очень серьезную «работу». Людям, которые много лет страдают от отсутствия в их населенном пункте нормальной питьевой воды местные власти и «единороссы» пообещали решение застарелой проблемы — в Строителе решили реализовать партийный проект «Единая Россия – чистая вода». А еще, накануне выборов правящая партия «спасла» жителей поселка от трехнедельного отключения горячей воды, которое запланировали местные коммунальщики. Последним посоветовали уменьшить время запланированных на сетях работ. Но несмотря на все это, жители поселка отдали предпочтение «родинцам».

Скорее всего предварительные итоги голосования существенно уже не изменятся - по данным избирательной комиссии Тамбовской области, 9 сентября в нашем региона выборы прошли спокойно и без серьезных нарушений.