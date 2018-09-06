Тамбовский велопутешественник Александр Осипов закроет "белые пятна" на карте в кругосветном путешествии

СЕГОДНЯ 22:10 2018-09-06T22:23:47+03:00

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Он объехал на велосипеде все континенты, кроме Антарктиды. Побывал в самых разных странах. Ему посвящен четвертый из семи томов "Современные российские путешественники": первый том рассказывает о Федоре Конюхове, а четвертый - это дневник кругосветного путешествия тамбовского велосипедиста Александра Осипова. Несколько лет назад Александр проехался на велосипеде практически по всему миру. И теперь снова собирается обогнуть земной шар.

- В 2011 году я поехал по следам первого российского велопутешественика Онисима Панкратова. Но тогда меня в Америку не пустили, посмотрели паспорт и сказали, что "вы не опытный путешественник, потому что у вас мало Шенгенских виз, нет Южной Африки, Австралии". Теперь у меня опыт такой есть, я посетил более 60 стран, пересек Евразию от мыса Рока до Владивостока, доехал до Магадана, спустился до мыса Пиай в Малайзии, пересек австралийский континент с севера на юг полностью, всю Африку. Африка оказалась очень интересным континентом, - рассказывает Александр Осипов.

Велопутешественник, обогнувший земной шар, Александр ОсиповФото: Ирина БУРЯКОВА

Велопутешественник, обогнувший земной шар, Александр ОсиповФото: Ирина БУРЯКОВА

Вся жизнь тамбовского велопутешественника и жизнь его семьи связана со спортом, с велосипедами, одним словом - с движением. "Когда крутятся педали, крутится Земля", говорит Осипов.

- Наш замечательный путешественник Александр Осипов - один из немногих спортсменов, которому удалось на велосипеде объехать практически весь земной шар. Этот маршрут у него завершен по тем требованиям, которые существуют. Но сейчас Александр собирается "добить оставшиеся хвосты", - говорит начальник управления спорта и физической культуры Тамбовской области Михаил Белоусов.

В поездках Осипов знакомится с разными народами, их культурой, обычаями и, конечно же, их природой, животным миром, архитектурой, кухней. В дороге он испытал огромное количество и трудностей, и приключений, и опасностей. Рассказывает, что когда увидел знак "Обезьяны" на дороге, подумал сразу, что здесь кормить этих близких родственников человека нельзя. А оказалось, что этот знак обозначает то, что обезьяны могут напасть и убить случайных гостей.

Африка. Фото: тамбовского велопутешественника

Александр Осипов в Юго-Восточной Азии. Фото: из личного архива велопутешественника

- Но самое страшное, - с улыбкой добавляет Александр, - это, конечно, огромные американские и африканские дворняги, которые так и норовят догнать велосипедиста в пути, но после 30 километров бега теряют интерес к "добыче". Ещё, конечно, вызывают опасения змеи, леопарды и слоны.

В пути велопутешестенник на ночь всегда останавливается, палатка с собой, старается выбирать места, расположенные, что называется, ближе к людям - парковки, кемпинги.

Фото: из личного архива велопутешественника

Фото: из личного архива велопутешественника

Фото: из личного архива велопутешественника

Впереди у Осипова 15 тысяч километров. 9 сентября из Москвы на самолете он отправится в Америку. Там на велосипеде пересечет Аляску, Канаду, США и Мексику. Кстати, ездит Александр всегда на одном спортивном скоростном велосипеде, поясняя, что "друзей не продают". Велопутешествие продлится порядка 90 дней, именно на такой срок у Александра есть страховка. Спортсмену в покорении просторов планеты помогают спонсоры. Но самая главная поддержка, это, конечно же, семья - жена тоже ни дня прожить без велосипеда не может.

- С женой ездил на чемпионат мира в Италию, она там заняла 6 место. Ездили в Швейцарию, круги нарезали - так я готовился к своему очередному большому путешествию, - говорит Александр. - Но знаете, где я только не побывал, а лучше нашей страны вы все равно не найдете.

А, вот, велосипедистов больше всего Осипов насчитал в северных европейских странах - особенно в Дании и Нидерландах. Там для обычных любителей - совсем не спортсменов - покататься по городу созданы все необходимые условия - велодорожки, велостоянки.

- А в Китае велосипедистов очень мало, они там с веломоторчиками все почти, африканские страны - практически вообще велосипеды не используют, хотя в Руанде есть велосипедное такси, - добавляет велопутешественник. - А вообще сейчас на велосипеде стало сложнее ездить по миру, чем раньше - очень много автомобилей. Меня три раза сбивали. А еще - в некоторых странах свои правила дорожного движения.

Что ж, уже осталось совсем немного времени до того, как Александр Осипов пересечет Лос-Анджелес, побывает в Йеллоустонском национальный парке, на полуострове Кенай и во многих других удивительных и захватывающих местах. В путешествии он пообещал вести очередной дневник, записи и фотографии из которого будет публиковать на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Тамбовчане желают ему легкого пути и возвращения домой с новыми эмоциями и историями.