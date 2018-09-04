Тамбовчанин отправился в путешествие и попал на страницы норвежских СМИ

СЕГОДНЯ 15:11 2018-09-04T16:00:51+03:00

Всего 5 тысяч рублей на 3-месячное путешествие автостопом по странам Скандинавии взял с собой тамбовчанин Виталий Четырин. Для него это уже не первый вояж: он успел побывать в 14 страх мира.

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Как он «дожил» до такого?

27-летний историк ТГУ имени Державина Виталий Четырин голосует на дорогах с 2011 года. Все начиналось с того, что он решил поехать в Петербург со знакомыми - просто посмотреть город. И эта поездка так его затянула, что уже 7 год Виталий живет в прямом смысле в дороге. Он объездил полстраны и 14 иностранных государств автостопом, в числе которых Китай, Тайланд, Грузия, Франция, Украина.

- Так я собственно и открыл для себя автостоп - как способ интересного путешествия,- пояснил Виталий. - В России был дважды на Байкале, путешествовал по Северному Кавказу: Осетия - Чечня - Дагестан - Кабардино-Балкария. Фактически живу в Тамбове, но последние несколько лет провел за границей.

За 7 лет выживания на чужбине он приобрел бесценные знания, с помощью которых Виталий везде будет чувствовать себя, как дома. Первое, что нужно современному путешественнику, это элементарные знания английского, а второе - умение работать со специальными приложениями для путешественников и знать, какие сайты в разных странах используют люди с таким хобби.

Зарабатывает на жизнь он в основном в дороге, делая на старый фотоаппарат фото прохожих и продавая их им. Живет - в палатках или в гостях у иностранцев из интернета, которые не прочь ради интереса принять у себя в квартире путешественников. Кстати, сегодня это называется каучсерфинг, очень распространено на Западе.

Палатка - лучший друг путешественника. Фото: vk.com/vzgn_trvl.

Финны - недоверчивые?

Недавно мужчина вернулся в Тамбов из Норвегии, где успел попасть на страницы местных СМИ и пожить на настоящей норвежской ферме. Компанию ему создала его знакомая Алина.

- Автостоп - это калейдоскоп случайных событий, от принятия решений в которых меняется порою судьба всего путешествия. В дороге все постоянно меняется - места, люди, судьбы, истории и решения. Это и есть то ощущение жизни, которое постоянно влечет странствующих бросать все и гнаться за насыщенностью событий,- говорит путешественник из Тамбова Виталий Четырин.

В начале лета стартовал его автостоп-тур Россия-Финляндия-Швеции-Норвегии-Россия. Началось все с путешествия по Ленинградской области. А там - уже заветная граница со страной футболиста Литманена и хоккеиста Тойвонена.

- Худо-бедно мы добрались до границы с Финляндией ближе к вечеру. Алина предлагала за 700 рублей доехать из Питера до Хельсинки и не мучаться, я же хотел гнать именно стопом. Хотелось приключений и не терпелось уже остановить какого-нибудь финна или финку и поговорить с ними, но не тут то было. Доехав до пригорода города Котка с русским водилой, мы остались на заправке, с которой так и не уехали. За весь день мимо нас промчалось много сотен, а может быть и тысяч машин. Сами водилы часто улыбались, махали руками, но никто не спешил нас пригласить,- вспоминает Виталий. В итоге, единственным кто нас подобрал, был наряд полиции, который ехал с мигалками прямо за нами. Он то и отвез нас на вокзал.

«Стокгольм - как Москва»

Доехать до Швеции согласно задуманному плану у Виталия и Алины не получилось. Паре пришлось раскошелиться на автобус, а затем и на круизный лайнер. Но людям, которые решаются на такие безрассудные приключения, вряд ли привыкать к неудобствам и ннеожиданностям. Вопрос в том, как быстро они приспосабливаются. Билеты им достались с хорошей скидкой, до Sverige (Швеции, ред.) они все же добрались.

- Нет, Швеция мне не очень понравилась. Слишком она какая-то проблемная,- вспоминает Виталий. - Столица Швеции Стокгольм напоминает Москву. Вся в стройках и мусоре. Цыгане и арабы клянчат у прохожих еду и деньги, а про автостоп я вообще молчу. За сутки проехать чуть менее 20 км с водителем курдом - это очень сильно!

Единственной пилюлей радости послужило то, что в последний день пребывания в Стокгольме нафриганил целый велосипед (нафриганить - получить в дар, купить за бесценок, обменять, ред.). Немного ржавый, но вполне рабочий. Целый день катались на нем по центру, хотя вдвоем на одном строго запрещается,- говорит Виталий.

Фото: vk.com/vzgn_trvl.

Страна фьордов Норвегия стала для Виталия и Алины самым любимым пунктом их маршрута. До того, как вернуться в Россию, они посетили здесь около 10 городов, включая столицу Осло. К тому же в этот раз они почти без проблем нашли водителя, который бесплатно доставил их сюда, во-вторых, здесь в Осло их ждала милая норвежская девушка, согласившаяся предоставить им жилье. Ее пара нашла на сайте каучсерфинга, где такие же добрые и смелые, как она, предлагают свою помощь путешественникам бесплатно.

- В Норвегии казалось как то спокойней и благороднее, но все равно небольшой нерв тревоги от недавнего опыта присутствовал. Мы вписались по каучсерфигу у девушки по имени Осса, которую я весь вечер устрашал историями о российской мафии, наркоторговцах, перестройкой и 90-ми годами.

А так, у нас было пару дней на Осло. Безумно спокойный город. Чистый, тихий и опрятный. Мы посмотрели почти все что хотели, стали нормально питаться и потихонечку влюбляться в северную страну, о которой мало что знали,- вспоминает Виталий. - Многими говорилось и писалось, что Норвегия - страна совсем не дешевая. Но чем дороже страна, тем больше лазеечек для бесплатного. Цена за проезд в общественном транспорте равна месячному абонементу на электричку в Москве, но можно и бесплатно, пока нету контролеров. Еда довольно дорогая, но ее выносят за магазин, когда остается пару дней до истечения сроков годности. Что еще надо? Автостоп есть и он работает. За первый день мы проехали сотню км, может и больше. Бывало, что тачки останавливались сами из любопытства и подвозили.

Одними из таких людей стали журналисты норвежских СМИ. Они не могли не взять интервью у необычных гостей.

Журналист Тронд Йохансен спросил у них о планах пребывания в Норвегии и о России, узнав, что в нашей стране больше людей говорят на немецком, чем на английском. Об этом и сообщается в тексте статьи.

Заработал 20 тысяч рублей за 5 дней

В пути Виталий и Алина встретились с чешкой Симоной, которая не только решилась подвести их, но и предложила им поработать на ферме у своего дяди. Они согласились. Так их жизнь на ближайшую неделю стала связана со сбором клубники на ферме у чеха по фамилии Пицка и их коллегами по плантации - работниками из Тайланда.

Фото: vk.com/vzgn_trvl.

- Жилье на ферме было платным, а вот еда бесплатной. В доме стояло 3 холодильника, один из которых был общим. Там всегда была еда, которую привозил завхоз Пицка - чех по национальности, который хорошо разговаривает на русском языке. Он постоянно суетился, что-то делал, переставлял и убирал. Но основная его работа заключалась в перевозке новых работников из Чехии на ферму. Зачастую - это студенты,- вспоминает Виталий. - Само по себе собирание клубники - процесс не очень сложный. Сидишь на грядке, срываешь плоды, кладешь в контейнер. Контейнеры лежат в ящике. Один - для хорошей клубники, другой - для гнилой. В среднем мы собирали по 60 кг клубники за день, в то время как тетки из Тайланда по 160! Мы постоянно поражались их хваткости, они как бульдозеры собирали по 2-3 ящика за рабочий час. Как у них это выходило, мы не понимали.

Работая с 7 утра до 8 вечера, мы в среднем собирали по 8 ящиков хорошей клубники и 1-,5 плохой за день. Всего за 5 рабочих дней Виталий и Алина заработали целых 20 000 рублей на каждого.

Фото: vk.com/vzgn_trvl.

Что и в каком количестве нужно брать с собой в такое путешествие, спросили мы Виталия, не боится ли он, ведь далеко не каждый отважится на эти приключения. Тамбовчанин ответил, что все зависит от притязаний самого человека. По его словам, если касаться денег, то сумма может начинаться от тысячи рублей.

Будущий автостоп-маршрут путешественник пока держит в тайне, но, возможно, в скором времени он опубликует его в своем паблике в «ВКонтакте».

Редакция «Комсомольской правды» в Тамбове желает Виталию счастливого пути и надежных попутчиков!