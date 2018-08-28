Сезон «тихой охоты» на тамбовчан открыт: 9 человек отравились грибами, у 3 - страшное поражение нервной системы

СЕГОДНЯ 20:17 2018-08-28T20:26:07+03:00

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На территории Тамбовской области было зарегистрировано 9 единичных случаев отравления грибами с 9 пострадавшими, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По одному случаю банального отравления в Рассказово, Мичуринске, Тамбовском, Рассказовском, Мичуринском и Мучкапском районах. Отмечается, что летальных исходов не зарегистрировано. Как поясняют в ведомстве, заболевшими употреблялись консервированные грибы разных ботанических видов урожая 2017-2018 годов, а также свинушки и вешенки в жареном виде урожая текущего года. Приготовление осуществлялось в домашних условиях с нарушением технологических и санитарно-гигиенических регламентов.

3 человека заразились ботулизмом в Тамбове. Это - тяжелое токсикоинфекционное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга, протекающее с преобладанием офтальмоплегического и бульбарного синдромов.

Все трое употребляли в пищу соленые рыжики, купленные у частного лица, приготовленные в домашних условиях с нарушением технологических и санитарно-гигиенических регламентов.

В Роспотребнадзоре отмечают, что простое незнание технологии приготовления грибного блюда или незнание отличительных признаков съедобных и ядовитых грибов может послужить причиной отравления грибами.

Как обезопасить себя от отравления?

Внимательно изучите отличительные признаки ядовитых грибов.

Не берите грибы, в съедобности которых Вы сомневаетесь.

Не собирайте грибы в лесопосадках рядом с автомагистралями, вблизи складов для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений.

Перед приготовлением не поленитесь еще раз пересмотреть собранные грибы, отбрасывая старые, червивые и подозрительные.

Следует строго соблюдать технологию приготовления грибных блюд, (предварительно грибы замачиваются в воде, затем промываются под проточной водой, подвергаются двукратному отвариванию в течение 1 часа со сливом бульона и только потом жарятся, солятся и т.д.).

Не следует покупать грибы у незнакомых лиц в нестационарных местах торговли.

Покупайте грибы на рынках, где они проходят ветсанэкспертизу.

Если произошло отравление грибами, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью в лечебное учреждение. А до прихода врача больному следует промыть желудок, сделать очистительную клизму, уложить пострадавшего в постель, дать ему крепкий чай или кофе, мед, молоко.

Как защититься от ботулизма?

Во избежание случаев ботулизма при употреблении консервированных грибов домашнего приготовления следует придерживаться простых рекомендаций, первая из которых - соблюдение чистоты при обработке сырья, банок и крышек.

Перед употреблением домашние консервы из грибов нужно прокипятить, проварить, прожарить или потушить в течение 10-15 минут. При этом токсин ботулизма обезвреживается, и такие консервы безопасны для употребления. Если остатки из банки хранились 1-2 дня, их снова нужно подвергнуть тепловой обработке, т.к. микроб не боится высокой температуры и, оставшись в продукте споры снова могут прорасти и выделять токсин.

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