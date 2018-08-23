В тамбовском ночном клубе произошло массовое «побоище»

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-23T12:54:55+03:00

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Тамбовские клубы и кафе, как показывают события последних нескольких недель, — места, опасные для жизни и здоровья посетителей.

На минувших выходных массовая драка произошла в ночном клубе Studio Private Place, который расположен в ТРЦ «Галерея» на улице Карла Маркса. После инцидента в соцсетях появилось видео драки, участниками которой стали как минимум шесть человек. По словам очевидцев, потасовка завязалась около пяти часов утра. В это время на танцполе клуба находились несколько молодых людей. В какой-то момент один из парней задел находившегося за его спиной танцора.

- После этого мужчина повернулся и начал наносить парню удары, - рассказывают свидетели событий. - При этом нападавший — очень крепкий человек, силы были явно не на стороне его молодого оппонента, который его даже не толкнул, а именно случайно задел.

Уложив «обидчика» на пол, мужчина начал бить кулаками одного за другим посетителей ночного клуба, которые пытались его остановить. Удары сыпались на них градом. В итоге, двое молодых людей остались лежать без сознания. Непонятно, где в этот момент находилась охрана и сотрудники заведения. Судя по записи, никто из них не стал вмешиваться в потасовку, а первую помощь ребятам, которые так и не приходили в себя, попытались оказать сами посетители заведения. В ночном клубе Studio Private Place от комментариев по поводу произошедшего в их заведении инцидента категорически отказались. Сейчас в случившемся ЧП разбираются полицейские. По словам начальника пресс-службы областного УМВД Алексея Жданова, ранним утром 19 августа в больницу по скорой поступили двое молодых людей. Параллельно в 1-ый городской отдел полиции Тамбова позвонили несколько очевидцев и сообщили о массовой драке.

- На место выехал наряд полиции, - рассказал Алексей Валентинович. - Предполагаемого преступника задержали недалеко от торгового центра.

Состояние пострадавших в ночном клубе молодых людей медики оценивают как тяжелое. По данным полицейских, 20-летний парень получил в драке закрытую черепно-мозговую травму и рваную рану губы. У 23-летнего молодого человека врачи диагностировали перелом основания черепа. Очевидцы утверждают, что побои получили ещё по крайней мере три человека. Сейчас в отношении 35-летнего безработного тамбовчанина в полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Виновному в этом преступлении грозит до 8 лет лишения свободы. По решению суда мужчина арестован. Есть данные, что раньше он служил в полиции и является профессиональным спортсменом.

За неделю до этого инцидента, 12 августа, около двух часов ночи конфликтная ситуация возникла в кафе «Горсад», которое находится в ТРЦ «Рио» на улице Советской. Его участниками стали двое посетителей заведения. Но там в дело быстро вмешались сотрудники охраны, которые вывели ссорящихся мужчин из кафе на лестницу. Благодаря этому никто из посетителей заведения не пострадал. Но, к сожалению, конфликт на этом исчерпан не был и продолжился уже за стенами кафе.

-- У входа в кафе «Горсад», расположенного в торгово-развлекательном комплексе «Рио», в компании молодых людей произошла ссора во время которой 27-летний житель Тамбова достал травматический пистолет и выстрелил в голову 30-летнему мужчине, - рассказала «Житью» и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Макарова. - Пострадавшего в ходе конфликта доставили в одну из тамбовских городских больниц с проникающим ранением головы в крайне тяжелом состоянии.

Спустя несколько дней пациента перевезли в медицинский исследовательский центр нейрохирургии города Москвы, где он находится до сих пор. В отношении 27-летнего тамбовчанина следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство из хулиганских побуждений». По ходатайству следователя мужчину арестовали. Т

КСТАТИ

Драку в тамбовском кафе приписали заведению в Набережных Челнах

Видео из тамбовского кафе активно распространилось в соцсетях и на федеральных каналах. Но, неизвестно по какой причине, за комментариями по этому поводу журналисты стали обращаться к владельцу известного в Набережных Челнах ресторана Sky Lounge Эрику Гафарову. Хозяину развлекательного заведения пришлось опровергать информацию.

- Мое утро началось с этого видео, - пишет на своей страничке в соцсети Гафаров. - Сегодня мне позвонили журналисты почти всех изданий Челнов. Знакомые начали скидывать этот махач. Ребят, это не "Скай". Может и "Скай", но не челнинский. У нас ковролин, а не плитка или что-то ещё. Диваны другие. И какие-то растения, как в кабинете учителя по биологии.