Владимир Котляров: «Менять мир нужно с себя»
Первый день рок-фестиваля «Чернозем» собрал порядка 10 тысяч человек. На главной сцене выступили: Презумпция Невменяемости, Маша и Медведи, П***оФильмы, Пилот, LUMEN и ДДТ.
Панк-рок группа П***офильмы носит не только провокационное название - с лучшими провокационными песнями, как и водится у настоящих панков, они и приехали на фестиваль. Но речь с корреспондентом «КП» у солиста коллектива Владимира Котлярова зашла не об их треках, а о глубоком, ведь вопреки стереотипам о панках все участники группы - борцы за ЗОЖ…
Так, по их мнению, они начинают менять мир - начиная с себя.
- Владимир, неужели это реально - изменить мир?
- Надо начинать менять мир с себя, с какого-то духовного роста, менять мировоззрение, привычки. Ты становишься примером для своих знакомых.
- И как это работает?
- Они видят, что можно жить по-другому и начинают сами пробовать измениться. Я отказался от алкоголя, а вместе со мной и вся группа. Я решил этот рецепт вложить в песни.
Поделился Владимир Котляров своими соображениями и по поводу того, почему концерты группы иногда запрещают.
- Можно ли воспринимать панк-рок буквально? Может поэтому вас запрещают в некоторых городах?
-Мы относимся к этому с юмором. Мы прекрасно осознаем, в какой живем стране, какие дубаломы работают в некоторых комитетах, а также то, как они все буквально воспринимают. Они создают иллюзию бурной деятельности. Проще же запретить 4 музыканта с гитарой, чем ходить и кого-то по улицам и искать. Просто себе делают карьеру в органах.
- Это можно победить?
- Мы верим, что это время само пройдет. Ну, где-то нас запретили, где-то нет. Даже если запретят выступать во всех городах, то никто не запретит записывать альбом и выкладывать в интернет.