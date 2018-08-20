Владимир Котляров: «Менять мир нужно с себя»

СЕГОДНЯ 18:42 2018-08-20T18:45:22+03:00

На «Черноземе» Владимир Котляров признался, что все участники группы П***офильмы - борцы за ЗОЖ. Фото: Кирилл Мишин

Все участники группы П***офильмы настоящие паиньки: они не только ведут здоровый образ жизни - все они вегетарианцы. Это отчасти философия группы: они стремятся «сделать мир лучше»

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Первый день рок-фестиваля «Чернозем» собрал порядка 10 тысяч человек. На главной сцене выступили: Презумпция Невменяемости, Маша и Медведи, П***оФильмы, Пилот, LUMEN и ДДТ.

Панк-рок группа П***офильмы носит не только провокационное название - с лучшими провокационными песнями, как и водится у настоящих панков, они и приехали на фестиваль. Но речь с корреспондентом «КП» у солиста коллектива Владимира Котлярова зашла не об их треках, а о глубоком, ведь вопреки стереотипам о панках все участники группы - борцы за ЗОЖ…

Так, по их мнению, они начинают менять мир - начиная с себя.

- Владимир, неужели это реально - изменить мир?

- Надо начинать менять мир с себя, с какого-то духовного роста, менять мировоззрение, привычки. Ты становишься примером для своих знакомых.

- И как это работает?

- Они видят, что можно жить по-другому и начинают сами пробовать измениться. Я отказался от алкоголя, а вместе со мной и вся группа. Я решил этот рецепт вложить в песни.

Поделился Владимир Котляров своими соображениями и по поводу того, почему концерты группы иногда запрещают.

- Можно ли воспринимать панк-рок буквально? Может поэтому вас запрещают в некоторых городах?

-Мы относимся к этому с юмором. Мы прекрасно осознаем, в какой живем стране, какие дубаломы работают в некоторых комитетах, а также то, как они все буквально воспринимают. Они создают иллюзию бурной деятельности. Проще же запретить 4 музыканта с гитарой, чем ходить и кого-то по улицам и искать. Просто себе делают карьеру в органах.

- Это можно победить?

- Мы верим, что это время само пройдет. Ну, где-то нас запретили, где-то нет. Даже если запретят выступать во всех городах, то никто не запретит записывать альбом и выкладывать в интернет.