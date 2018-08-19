3 часа живого общения с Александром Никитиным: ключевые моменты

СЕГОДНЯ 16:08 2018-08-19T16:35:45+03:00

В ходе общения губернатора с молодежью было поднято около 20 тем. Фото: Андрей ПАНЮШКИН

Вчера на базе отдыха «Челнавка» в районе Челнавского водохранилища прошел второй по счету Губернаторский молодежный форум

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Это мероприятие можно уже сегодня назвать беспрецедентным в рамках страны, несмотря на то, что оно, по своей сути, почти копия «Селигера», на котором с молодежью общается Владимир Путин. Наш форум становится площадкой, на которой рождаются и аккумулируются идеи - и все это происходит в режиме живого диалога.

Он собрал более 200 самых инициативных молодых людей региона - участников конкурса «Лидеры Тамбовщины», волонтеров, перспективных студентов, аспирантов, ученых, бизнесменов. Посетили его замглавы администрации области Олег Иванов, зампред Тамбовской областной Думы Ирина Тен, глава Рассказовского Района Алексей Поздняков, глава Тамбовского района Алексей Бородин.

Черная Toyota Camry губернатора со специальными номерами подъехала к базе «Челнавка» в самый разгар мероприятия. В это время на трех площадках форума обсуждались вопросы образования, политики, экономического и инновационного развития Тамбовщины.

Около 11:30 губернатор прибыл на форум.Фото: Андрей ПАНЮШКИН

Сразу не все узнали в человеке в солнцезащитных очках, светлой летней рубашке с коротким рукавом и джинсах губернатора. В сопровождении немногочисленных представителей регионального отделения «ЕР» и кураторов конкурса «Лидеры Тамбовщины» он незаметно для многих, даже не попив чая с дороги и не перекусив, прибыл на условно первую площадку, на которой в этот момент обсуждались механизмы распределения бюджета.

Фото: Андрей ПАНЮШКИН

Далее он посетил площадку, где проходили споры о внедрении новых технологий в жизнь современного человека. Когда в ходе дискуссии речь зашла о способах контроля за передвижением населения с использованием специальных чипов, Александр Никитин не без доли юмора заметил, что такая мера может ограничить человека в его правах и свободах.

Основная часть мероприятия была отведена третьей площадке. Здесь обсуждалась возможность отказа России от доллара и внедрение криптовалют в торговые операции. Позже она стала местом, где собрались все участники форума.

О вопросах

Мероприятие длилось с 8 утра до 17 вечера. Губернатор общался с молодежью более трех часов. За все время форума ему было задано около 20 вопросов, без учета времени его общения с молодежью в формате «без камер» в заключительной части.

Фото: Андрей ПАНЮШКИН

Вопросы, которые задавали к губернатору, касались санкций, спорта, поддержки молодых семей, бесплатной юридической помощи жителям отдаленных населенных пунктов, проблем «омоложения» в рядах власти, экономического развития региона и многих других актуальных сегодня тем.

Из уст губернатора присутствующие узнали о том, что антироссийские санкции не повиляли негативно на развитие АПК Тамбовщины. Напротив - они ускорили развитие региона, в результате чего экспорт увеличился почти в 2 раза. Эти результаты позволили добиться получения 140 миллиардов рублей на льготные инвестиционные кредиты.

Глава области также отметил, что на поддержку молодых семей из Москвы могут быть выделены дополнительные средства. Соответствующий запрос уже был сделан им. По его мнению, меры социальной поддержки молодых семей недостаточны сегодня. Объем средств на это нужно «увеличить в разы».

На форуме прозвучала инициатива создания в области специальных комплексов, преобразующих солнечный свет в энергию. Александр Никитин этой идеей заинтересовался. Он порекомендовал ученому, предложившему ее, подготовить обоснование такого проекта с научной и технической точек зрения и пообещал приложить усилия, зависящие от него, на его реализацию.

«Не нужно ставить много целей для достижения успеха - ставьте одну»

Не обошли стороной молодые тамбовчане и личные предпочтения Александра Никитина.

Так, в ходе общения выяснилось, что любимый вид спорта губернатора - бокс. Кроме того, стало известно, что он может дать фору любому 20-летнему парню в беге на длинные дистанции - 3 километра Александр Никитин пробегает за 16 минут.

Человек, с которым он бы хотел встретиться - Патриарх Кирилл. Как ученый, Александр Никитин хотел бы пообщаться с Эйнштейном и Вернадским.

Любимое произведение губернатора - «Поднятая целина» Шолохова, а вот любимый телесериал - «Сваты». Это юмористическую ленту он смотрит после напряженного трудового дня. Курьезные ситуации в сериале, которые происходят в типичной кубанской семье, говорящей со свойственным этим краям забавным украинским акцентом, поднимают ему настроение.

Также в общении с молодежью он сказал, что нужно всего добиваться до 30 лет. По его словам, после 40 это сделать уже очень трудно, ведь амбиций много, а силы уже не те. При этом губернатор отметил, что не нужно ставить много целей для достижения успеха. Важно преследовать всего одну главную, выполняя для ее реализации наиболее приоритетные задачи.