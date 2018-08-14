В Тамбове собираются построить еще одну церковь

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-13T16:20:15+03:00

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В северной части Тамбова в ближайшем будущем может начаться строительство храма. На минувшей неделе вице-губернатор Наталья Астафьева, главный архитектор области Александр Филатов, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, а также заведующий архитектурно-строительным отделом епархии протоиерей Георгий Неретин побывали на окраине областного центра, чтобы обсудить возможности появления здесь нового культового сооружения.

- Это очень густонаселенный район Тамбова, - говорит Георгий Неретин. - От проживающих здесь прихожан в наш адрес поступают многочисленные просьбы построить храм в этой части города. Пожилым людям, мамам с колясками очень сложно добираться в центр, поэтому это вопрос решено рассмотреть совместно с областными властями.

По замыслу епархии, на окраине Тамбова должен появиться храм, аналогичный тому, что строится в микрорайоне Радужном недалеко от «Школы Сколково». Он получил имя преподобного Серафима Саровского. Возведение объекта началось еще в 2013 году, но до сих пор он не завершен. Хотя в храме есть священник — Дмитрий Пимкин, который контролирует процесс проведения работ. Также в специально построенной рядом с основным сооружением часовне проводятся службы. Завершить первый этап строительства намерены уже в этом году. Но все зависит от средств. По словам Георгия Неретина, никакого финансирования, кроме поступлений от прихожан и благотворителей, при строительстве храма не предусмотрено. Новая церковь будет возводиться также на пожертвования горожан. Напомним, в 2013 году сообщалось, что на строительство храма преподобного Серафима Саровского потребуется более 30 миллионов рублей. Храм в Радужном выполняется в византийском стиле и сможет вместить до 1500 прихожан. Имя какого святого получит новое культовое сооружение на севере города, в епархии пока не решили. Также неясно пока и где оно точно расположится.

- Мы рассчитываем, что город предоставит нам достойный участок, после этого будет разработан проект храма, и проект этот будет очень красивый! - уверяет Георгий Неретин. - Как и храм Серафима Саровского, посещать новый храм смогут до 1500 человек.

По словам начальника регионального управления градостроительства и архитектуры, главного архитектора области Александра Филатова, участок, который сейчас предлагают епархии для реализации ее планов, более, чем достойный, его площадь — 2,5 гектара, да и расположение очень удачное.

- После того, как к нам поступило обращение о выделении места под строительство храма, мы выехали в северную часть города и показали представителям епархии участок, который может быть использован для этих целей, - поясняет Александр Алексеевич. - На наш взгляд, под строительство подойдет территория «треугольной» формы, которая располагается в самом конце улицы Рылеева, между микрорайонами Северный и Майский, в границах улиц Рылеева, Питерская и Калужская.

По мнению Александра Филатова, район малоэтажной застройки как нельзя лучше подойдет для строительства небольшого культового сооружения — оно станет преобладающим архитектурным объектом в окружающем его частном секторе. В будущем здесь планируется еще строительство социокультурного центра, школы, что никак, по мнению специалистов, не изменит «решающую» роль храма в остальной застройке. Более того, предложенный участок в разы больше того, что выделили церкви для строительства храма преподобного Серафима Саровского, и если учесть, что новое сооружение будет таких же размеров, места для его размещения достаточно. Но, судя по всему, к этому участку в епархии отнеслись без особого энтузиазма, пока представители православной церкви взяли время на раздумья.

Кстати, помимо церкви, жители северной части города остро нуждаются в поликлинике, школе и пр. Но это уже вопросы, которые относятся к компетенции светских властей. А вот они, в отличие от церкви, пока ничем не могут порадовать проживающих здесь горожан. Напомним, в этом году, за несколько месяцев до наступления нового учебного года выяснилось, что две школы, расположенные в этой части города — Сколково и №36, физически не вмещают всех желающих здесь учится. Даже регистрация в микрорайонах, которые обслуживают эти учебные заведения, гарантом зачисления детей не стала. Школьникам предлагают другие учебные учреждения города, которые находятся достаточно далеко от дома. Еще один болезненный вопрос — отсутствие в районе поликлиники. Впрочем, не так давно у «северян» появилась робкая надежда, что их все таки обеспечат медицинским учреждением. Региональные власти разработали проект строительства новой поликлиники, в которой предусмотрено и взрослое и детское отделения, но когда начнутся строительные работы, чиновники сказать затрудняются.

КСТАТИ

На центральном рынке Тамбова планируют восстановить храм

В ночь с 7 на 8 августа на центральном рынке города Тамбова начались археологические раскопки. Они ведутся за торговым домом «Альянс» у магазина «Евролайн».

На рынке Тамбова ведутся раскопкиФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Накануне, как сообщили в епархии, перед началом раскопок, на этом месте прошел молебен. Его совершил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. А уже ночью археологи вскрыди асфальт на площадке размером 2 на 4 метра и начали свою работу. Цель археологических раскопок — отыскать фундамент Христорождественского кафедрального собора, строительство которого началось на Базарной площади тамбова в 1859 году, - пояснил директор ТОГБУК «Центр по сохранению и использованию историко-культурного наследия Тамбовской области» Александр Кузнецов. - Изысканиями здесь занимаются археологи из Липецка, у них имеется так называемый «открытый лист» на проведение работ. Сколько продлятся археологические работы и какую территорию они охватят, сказать пока сложно. На сегодняшний день никаких препятствия для проезда или прохода, раскопки не создают.

- Ничего ценного или интересного мы пока не обнаружили, - говорят археологи, - Подадается строительный мусор, стекла, единственное, удалось обнаружить кирпичи, из которых был построен храм. Но наша цель — фундамент, и пока даже предположить, на какой глубине он может находиться мы не можем.

После изысканий храм рассчитывают восстановитьФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Работы, как выяснилось, проводятся здесь не просто ради научного интереса, в епархии рассчитывают, что после того, как археологические изыскания здесь будут завершены, можно будет вести речь о восстановлении Христорождественского кафедрального собора на его прежнем месте. Его Высокопреосвященство призвал собравшихся к усердным молитвам к господу, чтобы он ниспослал свою помощь в воссоздании величественного кафедрального в честь Рождества Христова собора города Тамбова, - рассказали в епархии. - Надежду на то, что жители города получат в дар воссозданный в прежнем виде Христорождественский собор выразила и заместитель главы администрации области Наталья Астафьева.