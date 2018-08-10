2018-08-09T17:47:58+03:00
Общество

Мусор из городов и сел Тамбовщины будет вывозить ТСК

За право быть региональным оператором по обращению с отходами год боролись две компании
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Новая система по вывозу мусора заработает в следующем годуНовая система по вывозу мусора заработает в следующем годуФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Изменить размер текста:

В Тамбовской области наконец-то поставлена точка в судебных разбирательствах, на которых две тамбовские организации отстаивали свое право быть региональным оператором по сбору и вывозу мусора из населенных пунктов Тамбовской области. Напомним, с 1 января 2019 года у нас в стране вводится новый механизм организации сбора и утилизации бытовых отходов. С этого момента сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории области будет осуществлять региональный оператор. Выбирают этого оператора на конкурсе.

- На Тамбовщине конкурсные процедуры по выбору регионального оператора состоялись 30 августа 2017 года, - объясняет начальник управления ТЭК и ЖКХ области Светлана Григорьева. - По их результатам региональным оператором стало АО «Тамбовская сетевая компания. Всего же в конкурсе принимали участие две компании – АО «ТСК» и ООО «КомЭк».

Заявку «КомЭк» конкурсная комиссия отклонила из-за неверно составленных документов. Компания с таким решением не согласилась и подала на действия конкурсной комиссии жалобу в региональный УФАС. Но в антимонопольной службе жалобу ООО «КомЭк» после рассмотрения признали необоснованной. Результаты конкурса были оставлены без изменений. Но на этом история не закончилась. В сентябре 2017 года прокуратура Тамбовской области обратилась в суд с заявлением о нарушении при проведении конкурса интересов неопределенного круга лиц. Как выяснили прокуроры, в документах конкурса по выбору регоператора на сбор и вывоз ТБО заказчик — управление ТЭК и ЖКХ области, указал не только наивысшую стоимость этих услуг, но и обозначил нижнюю ценовую планку.

- Незаконное установление организатором конкурсного отбора минимально допустимой величины стоимости услуги регионального оператора не позволило действительным и потенциальными участникам конкурсного отбора сделать стоимостное предложение ниже приведенной стоимости услуг регионального оператора, тем самым ограничило конкуренцию между ними, - посчитали в прокуратуре Тамбовской области. - В результате неопределенный круг потребителей услуг регионального оператора в Тамбовской области будет должен оплачивать его услуги в завышенном размере, что прямо нарушает их права и законные интересы.

Арбитражный суд первой инстанции признал правоту прокуратуры. Но совсем недавно - 20 июля девятнадцатый арбитражный апелляционный суд города Воронежа признал исковые требования прокуратуры необоснованными и отменил обеспечительные меры, которые предполагали запрет на заключение соглашения с региональным оператором, то есть с «ТСК».

-- Таким образом, конкурсная процедура, которая была проведена администрацией области в 2017 году, не нарушает ничьи интересы, - считает Светлана Григорьева. - В настоящий момент мы занимаемся заключением соглашения с региональным оператором, которым по результатам конкурса стало АО «Тамбовская сетевая компания».

До 1 сентября текущего года Тамбовская область получит регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. После подписания соглашения наше управление совместно с региональным оператором займется изменением территориальной схемы обращения с отходами. Заработает новая система уже в следующем году. До 1 января муниципалитеты должны будут сформировать схемы размещения контейнерных площадок, которые, с одной стороны, будут отвечать всем требованиям законодательства, в том числе и природоохранного, а с другой - обеспечивать оптимальный сбор мусора.

Региональные власти рассчитывают, что область получит из федерального бюджета средства на приобретение двух мусоросортировочных комплексов — это порядка 38 миллионов рублей. Кроме того, в области заработают еще четыре новых полигона. Все эти нововведения, уверены чиновники, позволят решить проблему несанкционированных свалок в нашем регионе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
5 советов от Роскачества: как выбрать лучшие яблоки
Эксперты проверят яблоки с рынков, из магазинов и обычных дач, чтобы узнать, есть ли там пестициды, и сколько в сезонных фруктах пользы. А пока объясняют, можно ли по внешнему виду понять, какие яблоки самые вкусные
Приключения москвича в России: Томск со времен Чехова изменился мало — вот только женщины вытеснили мужчин
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы в Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Новости 24
В Тамбовской области улетела в траншею легковушка: 2 человека погибли, 3 в больнице
Тамбовчан нет в списке погибших в ДТП под Рязанью
Официально: пожар на территории «Пигмента» не несет экологической угрозы для жителей Тамбова
В Тамбове арестовали бывшего вице-мэра и руководителя теплоснабжающих организаций
Более тысячи разведчиков находятся на сборах в Тамбовской области
Кусок сала для заключенного заинтересовал сотрудников Тамбовского УФСИН
Новый учебный год для тамбовских школьников начнется в субботу
Два человека пострадали в перевернувшемся на тамбовской трассе автомобиле "Nissan"
Двое мужчин и женщина получили ранения в результате столкновения "Renault" и "ВАЗа" в Тамбовской области
Тамбовские полицейские уничтожили 7 тонн наркосодержащих растений
В Брянской области установят мемориал тамбовчанам, павшим в боях
Завтра на севере Тамбова отключат электроэнергию
В Тамбовской области исчез мужчина, отдыхавший в санатории
15-летний тамбовчанин избил продавца и похитил из кассы деньги
На центральном рынке Тамбова начинаются раскопки из-за церкви
Четыре человека получили ранения в ДТП в Тамбовской области
В Тамбове в аварии пострадал велосипедист
В 1/32 Кубка России ФК «Тамбов» сыграет с «Калугой»