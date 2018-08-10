Мусор из городов и сел Тамбовщины будет вывозить ТСК

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-09T17:47:58+03:00

За право быть региональным оператором по обращению с отходами год боролись две компании

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В Тамбовской области наконец-то поставлена точка в судебных разбирательствах, на которых две тамбовские организации отстаивали свое право быть региональным оператором по сбору и вывозу мусора из населенных пунктов Тамбовской области. Напомним, с 1 января 2019 года у нас в стране вводится новый механизм организации сбора и утилизации бытовых отходов. С этого момента сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории области будет осуществлять региональный оператор. Выбирают этого оператора на конкурсе.

- На Тамбовщине конкурсные процедуры по выбору регионального оператора состоялись 30 августа 2017 года, - объясняет начальник управления ТЭК и ЖКХ области Светлана Григорьева. - По их результатам региональным оператором стало АО «Тамбовская сетевая компания. Всего же в конкурсе принимали участие две компании – АО «ТСК» и ООО «КомЭк».

Заявку «КомЭк» конкурсная комиссия отклонила из-за неверно составленных документов. Компания с таким решением не согласилась и подала на действия конкурсной комиссии жалобу в региональный УФАС. Но в антимонопольной службе жалобу ООО «КомЭк» после рассмотрения признали необоснованной. Результаты конкурса были оставлены без изменений. Но на этом история не закончилась. В сентябре 2017 года прокуратура Тамбовской области обратилась в суд с заявлением о нарушении при проведении конкурса интересов неопределенного круга лиц. Как выяснили прокуроры, в документах конкурса по выбору регоператора на сбор и вывоз ТБО заказчик — управление ТЭК и ЖКХ области, указал не только наивысшую стоимость этих услуг, но и обозначил нижнюю ценовую планку.

- Незаконное установление организатором конкурсного отбора минимально допустимой величины стоимости услуги регионального оператора не позволило действительным и потенциальными участникам конкурсного отбора сделать стоимостное предложение ниже приведенной стоимости услуг регионального оператора, тем самым ограничило конкуренцию между ними, - посчитали в прокуратуре Тамбовской области. - В результате неопределенный круг потребителей услуг регионального оператора в Тамбовской области будет должен оплачивать его услуги в завышенном размере, что прямо нарушает их права и законные интересы.

Арбитражный суд первой инстанции признал правоту прокуратуры. Но совсем недавно - 20 июля девятнадцатый арбитражный апелляционный суд города Воронежа признал исковые требования прокуратуры необоснованными и отменил обеспечительные меры, которые предполагали запрет на заключение соглашения с региональным оператором, то есть с «ТСК».

-- Таким образом, конкурсная процедура, которая была проведена администрацией области в 2017 году, не нарушает ничьи интересы, - считает Светлана Григорьева. - В настоящий момент мы занимаемся заключением соглашения с региональным оператором, которым по результатам конкурса стало АО «Тамбовская сетевая компания».

До 1 сентября текущего года Тамбовская область получит регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. После подписания соглашения наше управление совместно с региональным оператором займется изменением территориальной схемы обращения с отходами. Заработает новая система уже в следующем году. До 1 января муниципалитеты должны будут сформировать схемы размещения контейнерных площадок, которые, с одной стороны, будут отвечать всем требованиям законодательства, в том числе и природоохранного, а с другой - обеспечивать оптимальный сбор мусора.

Региональные власти рассчитывают, что область получит из федерального бюджета средства на приобретение двух мусоросортировочных комплексов — это порядка 38 миллионов рублей. Кроме того, в области заработают еще четыре новых полигона. Все эти нововведения, уверены чиновники, позволят решить проблему несанкционированных свалок в нашем регионе.