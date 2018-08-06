Данные опроса: самые большие оптимисты в Тамбове - молодые женщины

6 Авг. 17:40 2018-08-06T21:44:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Тамбовский филиал МФЦ представил данные опроса граждан, в ходе которого выяснялся уровень их удовлетворенности жизнью. Объем выборки - 151 человек. Специалисты, кроме всего, уточняли возраст опрашиваемых, степень их образованности и сферу их трудовой деятельности. В итоге, получились 2 интересных образа, где-то неоднозначных, а где-то полностью противоположных друг другу. В целом полностью довольны своей жизнью оказались 16 % опрошенных тамбовчан, скорее довольны - 36 %. В совокупности негативную оценку собственной жизни продемонстрировали 38 %.

У оптимизма женское лицо?

Любопытно, но женщины более позитивно воспринимают свою жизнь, нежели мужчины, на 9,8 %. Они реже испытывают дискомфорт в жизненных ориентирах.

Опрошенные с невысоким уровнем образования (11 классов и ниже) в половине случаев (50 % и 62,5% соответственно) отмечают, что жизнью скорее довольны. Обладатели среднего - специального образования в наибольшей массе своей (42,9 %) скорее недовольны своей жизнью. Оценкам в среде опрошенных с высшим образованием свойственна неоднозначность. Здесь уж, извините, как кому повезло: кто-то поехал работать, например, в столицу из-за невозможности устроиться по специальности дома, а кто-то хорошо устроился сразу после института.

Также отмечается, что опрошенные моложе 30 лет в совокупности испытывают дискомфорт в 2 раза реже пожилых респондентов в возрасте от 60 и старше. Из пенсионеров же каждый второй в большей или меньшей мере не доволен своей жизнью.

Самыми благополучными вообще признаны руководители разного уровня. Доля абсолютно довольных своей жизнью здесь не дотягивает и до четверти, зато показатель умеренного оптимизма получает превосходящее значение с отметкой 83,3 %.

Каждый 4-й тамбовчанин готовится к худшему

Поражает то, сколько людей не верят в позитивные перемены в личной жизни. Таких тамбовчан 44,4 %. А вот 22,5 % респондентов вообще верят в негативные перемены. Только 17,2 % убеждены в том, что в ближайшее время они буду жить лучше. Затруднились с прогнозами - 15,9 % опрошенных.

Отмечается, что оптимистичные ожидания здесь встречаются чаще среди женщин, респондентов моложе 30 лет и имеющих среднее образование. Также в среде служащих и технических исполнителей водятся более оптимистически настроенные люди в плане ожиданий на личном фронте, чем везде в целом.